Il Lione scende in Europa League, Openda può sfidare la Juve: Fenerbahce in Champions dopo 18 anni

Il Fenerbahce sbanca Lione e si impone per 2-1 al Groupama Stadium, dopo aver pareggiato 1-1 in casa , con i gol di Muriqi e Brown nel primo tempo. L'Olympique accorcia nella ripresa con Fofana , obiettivo di mercato della Roma , e si vede annullare due volte il gol del 2-2: prima ad Openda , poi a Boudache . I turchi si qualificano per la fase campionato della Champions, mentre il Lione retrocede in Europa League : Openda potrebbe dunque incontrare la Juventus , che lo ha ceduto in prestito proprio al club francese.

Gli altri risultati: sorpresa Viking

Clamoroso alla SR-Bank Arena: i padroni di casa del Viking, campioni di Norvegia in carica, battono 3-1 la Dinamo Zagabria e la eliminano dal playoff dopo il 2-2 dell'andata: passano in vantaggio i croati con Hoxha, poi la rimonta dei norvegesi con Tripic su rigore, Austbo e Moi. Dilaga l'AEK Atene, che dopo lo 0-0 dell'andata travolge 4-0 in casa il Levski Sofia: sblocca la gara l'ex Milan e Fiorentina Jovic, poi doppietta di Varga e rigore dell'ex Cagliari Marin. Il quadro delle qualificate alla fase campionato della Champions si conclude con lo Slovan Bratislava, che passa 2-1 sul campo del Celje (l'andata era finita 1-1) nell'unica sfida terminata ai supplementari: a segno Sporar per gli ospiti su rigore, pareggio di Seslar dal dischetto e rete decisiva di Cristian Martinez al 100'. Domani, 27 agosto, alle ore 18 ci sarà il sorteggio della fase campionato, che decreterà le avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como.