Openda shock, indemoniato insieme al Lione nella rissa finale: cosa è successo col Fenerbahce

LIONE (FRANCIA) - Il Fenerbahce torna in Champions League dopo 18 anni e lo fa al termine di una serata ad altissima tensione al Groupama Stadium . Dopo l'1-1 dell'andata in Turchia, la formazione di Kartal ha battuto il Lione 2-1 nel ritorno dei playoff di qualificazione , ma a prendersi la scena, subito dopo il triplice fischio, è stata soprattutto la violenta rissa che ha coinvolto giocatori e membri degli staff delle due squadre.

Lione-Fenerbahce, cosa è successo

Il momento più concitato è arrivato dopo il fischio finale. Al centro della scena è finito Mattéo Guendouzi, centrocampista francese del Fenerbahce ed ex giocatore di Marsiglia e Lazio, bersagliato dai fischi dei tifosi di casa già durante il riscaldamento. Al termine dell'incontro, però, ha celebrato la qualificazione in maniera particolarmente provocatoria nei confronti del pubblico del Groupama Stadium: il giocatore ha rivolto gesti e parole ai tifosi e, davanti alle telecamere, ha anche urlato "Allez OM", cioè "Forza Marsiglia".