Openda shock, indemoniato insieme al Lione nella rissa finale: cosa è successo col Fenerbahce

LIONE (FRANCIA) - Il Fenerbahce torna in Champions League dopo 18 anni e lo fa al termine di una serata ad altissima tensione al Groupama Stadium. Dopo l'1-1 dell'andata in Turchia, la formazione di Kartal ha battuto il Lione 2-1 nel ritorno dei playoff di qualificazione, ma a prendersi la scena, subito dopo il triplice fischio, è stata soprattutto la violenta rissa che ha coinvolto giocatori e membri degli staff delle due squadre.
Lione-Fenerbahce, cosa è successo
Il momento più concitato è arrivato dopo il fischio finale. Al centro della scena è finito Mattéo Guendouzi, centrocampista francese del Fenerbahce ed ex giocatore di Marsiglia e Lazio, bersagliato dai fischi dei tifosi di casa già durante il riscaldamento. Al termine dell'incontro, però, ha celebrato la qualificazione in maniera particolarmente provocatoria nei confronti del pubblico del Groupama Stadium: il giocatore ha rivolto gesti e parole ai tifosi e, davanti alle telecamere, ha anche urlato "Allez OM", cioè "Forza Marsiglia".
La rissa dopo il fischio finale
Una provocazione che ha fatto ulteriormente salire la temperatura. La situazione è rapidamente degenerata nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi. Giocatori, membri degli staff e altre persone presenti a bordo campo sono stati coinvolti nel parapiglia, mentre gli addetti alla sicurezza cercavano di separare le due parti. Le immagini mostrano momenti di forte concitazione e diversi contatti fisici.
Secondo le ricostruzioni pubblicate dopo la partita, anche un membro dello staff del Lione avrebbe tentato di aggredire Guendouzi, contribuendo all'escalation. Il caos si è quindi spostato dal terreno di gioco alla zona degli spogliatoi, trasformando il finale di un playoff decisivo in una scena che rischia di avere ulteriori conseguenze disciplinari.
Guendouzi e la provocazione ai tifosi del Lione
La figura di Guendouzi è centrale per comprendere l'origine della tensione: il francese conosce bene il peso della rivalità tra Lione e Marsiglia e il suo passato all'OM lo ha reso immediatamente un bersaglio del pubblico del Groupama Stadium.
Già prima e durante la partita il centrocampista aveva ricevuto un'accoglienza molto ostile. La sua risposta, fatta di gesti provocatori, ha contribuito a creare un clima particolarmente acceso, tanto che dopo la qualificazione del suo Fenerbahce la tensione è esplosa definitivamente. Nella rissa è rimasto coinvolto anche l'ex Juve Openda, piuttosto "indemoniato" a giudicare dai video diventati subito virali sui social.
LIONE (FRANCIA) - Il Fenerbahce torna in Champions League dopo 18 anni e lo fa al termine di una serata ad altissima tensione al Groupama Stadium. Dopo l'1-1 dell'andata in Turchia, la formazione di Kartal ha battuto il Lione 2-1 nel ritorno dei playoff di qualificazione, ma a prendersi la scena, subito dopo il triplice fischio, è stata soprattutto la violenta rissa che ha coinvolto giocatori e membri degli staff delle due squadre.
Lione-Fenerbahce, cosa è successo
Il momento più concitato è arrivato dopo il fischio finale. Al centro della scena è finito Mattéo Guendouzi, centrocampista francese del Fenerbahce ed ex giocatore di Marsiglia e Lazio, bersagliato dai fischi dei tifosi di casa già durante il riscaldamento. Al termine dell'incontro, però, ha celebrato la qualificazione in maniera particolarmente provocatoria nei confronti del pubblico del Groupama Stadium: il giocatore ha rivolto gesti e parole ai tifosi e, davanti alle telecamere, ha anche urlato "Allez OM", cioè "Forza Marsiglia".