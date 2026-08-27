Sorteggi Champions League in diretta: gli avversari di Inter, Napoli, Roma e Como in tempo reale

L’attesa è finita, riparte finalmente la Champions League. Le ultime partite giocate ieri e valide per i playoff, tra le quali spicca l'eliminazione dell'Olympique Lione per mano del Fenerbahce, hanno completato il quadro delle 36 squadre che parteciperanno alla prossima edizione. Il sorteggio della fase campionato si effettuerà oggi alle 18 a Montecarlo e stabilirà quali saranno gli avversari di Inter, Roma, Napoli e Como.