Sorteggi Champions League in diretta: gli avversari di Inter, Napoli, Roma e Como in tempo reale

L’attesa è finita, riparte finalmente la Champions League. Le ultime partite giocate ieri e valide per i playoff, tra le quali spicca l'eliminazione dell'Olympique Lione per mano del Fenerbahce, hanno completato il quadro delle 36 squadre che parteciperanno alla prossima edizione. Il sorteggio della fase campionato si effettuerà oggi alle 18 a Montecarlo e stabilirà quali saranno gli avversari di Inter, Roma, Napoli e Como.
17:15
I meccanismi di qualificazione
Le prime 8 della fase campionato accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 24° posto prenderanno parte agli spareggi che decreteranno le altre 8 qualificate per gli ottavi. Chi arriverà dal 25° posto in giù sarà eliminato.
17:00
Il format della fase campionato
La fase campionato prevede un unico girone contentente tutte e 36 le squadre, ognuna delle quali affronterà: due avversari di prima fascia, due di seconda, due di terza e due di quarta. Di conseguenza, ciascuna squadra giocherà 8 partite: 4 in casa e le altre 4 in trasferta.
16:45
Le 36 squadre divise per fasce
Prima fascia: Arsenal (ENG), Atletico Madrid (SPA), Barcellona (SPA), Bayern Monaco (GER), Inter (ITA), Liverpool (ENG), Manchester City (ENG), Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (SPA).
Seconda fascia: Aston Villa (ENG), Betis Siviglia (SPA), Borussia Dortmund (GER), Club Brugge (BEL), Manchester United (ENG), Porto (POR), PSV Eindhoven (NED), Roma (ITA), Sporting Lisbona (POR).
Terza fascia: Bodo Glimt (NOR), Fenerbahce (TUR), Feyenoord (NED), Galatasaray (TUR), Lille (FRA), Lipsia (GER), Napoli (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR), Villarreal (SPA).
Quarta fascia: AEK Atene (GRE), Como (ITA), Lask (AUT), Lens (FRA), Sabah (AZE), Slavia Praga (CZE), Slovan Bratislava (SVK), Stoccarda (GER), Viking (NOR).