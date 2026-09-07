Real Madrid-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

MADRID (SPAGNA) - Archiviato il clamoroso successo in rimonta contro il Napoli (da 0-2 a 3-2), che ha permesso di rimanere a punteggio pieno dopo tre turni di campionato (contro Monza, 4-1, e Cagliari, 0-1, le altre vittorie), martedì 8 settembre alle ore 21 l'Inter fa il proprio esordio in Champions League. Un debutto piuttosto complesso visto che i campioni d'Italia voleranno a Madrid per sfidare il Real al Santiago Bernabeu. A rendere la sfida ancor più interessante sarà il primo incrocio in panchina tra José Mourinho e uno dei suoi "allievi", Cristian Chivu. Il difensore rumeno, infatti, era una delle colonne dell'Inter che centrò il Triplete nel 2010 sotto la guida proprio dello Special One. Come se non bastasse, i nerazzurri si ritroveranno contro Denzel Dumfries. I Blancos devono rialzarsi dopo la sconfitta in campionato rimediata sul campo del Real Betis: un 1-0 firmato Parrott ma caratterizzato dall'errore dal dischetto al 94' di Mbappé che si è fatto ipnotizzare da Valles.