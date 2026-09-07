Oliver, dal disastro con la Juve a Real Madrid-Inter: ufficiali gli arbitri per la Champions

Riparte la Champions League, con le italiane protagoniste: Inter e Napoli con l'obiettivo di migliorare le delusioni dell'anno passato, la Roma che torna dopo ben otto stagioni e la storica prima partecipazione per il Como . La prima giornata della fase campionato propone subito sfide di cartello come Real Madrid-Inter , Napoli-Arsenal e Liverpool-Atletico Madrid . L'obiettivo per tutte è togliere lo scettro al PSG , che non avrà iniziato alla grande questa stagione ma è due volte campione in carica. Intanto la UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite di martedì 8 e mercoledì 9 settembre.

Oliver torna al Bernabeu

Terna arbitrale britannica per Real Madrid-Inter, in programma martedì 8 settembre alle 21: il direttore di gara sarà l'inglese Michael Oliver, gli assistenti Burt e Mainwaring, il quarto ufficiale Barrott, al var Salisbury e l'assistente var Dallas. Oliver non evoca bei ricordi per i tifosi della Juventus: nella gara di ritorno dei quarti di Champions 2017/18, fu lui l'arbitro che allo scadere fischiò un calcio di rigore proprio a favore del Real Madrid per il contatto Benatia-Lucas Vazquez, che eliminò i bianconeri tra infinite polemiche, con tanto di rosso diretto a Buffon. Quello fu il primo precedente tra Oliver e il Real: nei successivi tre hano vinto sempre le Merengues, fino ad arrivare ai quarti di andata della passata edizione, quando il Bayern si è imposto per 2-1 al Bernabeu. Il bilancio dei madrileni con il fischietto inglese è quindi di 3 vittorie e 2 sconfitte. I nerazzurri invece sono ancora imbattuti nei 4 precedenti con Oliver: 3 vittorie, l'ultima delle quali un anno fa in casa dell'Ajax (0-2) e un pareggio.

Napoli-Arsenal a Nyberg

Napoli-Arsenal, prevista per mercoledì 9 settembre alle 21, sarà diretta dallo svedese Glenn Nyberg. Gli assistenti saranno Beigi e Soderkvist, il quarto ufficiale Ladeback, al var del Cerro Grande e l'avar Brisard. Il fischietto svedese non ha mai arbitrato un incontro dei partenopei, mentre ha diretto due volte i Gunners, con un bilancio di vittoria dei londinesi e un pareggio.

Le altre partite

Di seguito la terna arbitrale degli altri incontri di 8 e 9 settembre.

AEK Atene-Lask (8/9 ore 18:45). Arbitro: Godinho (POR). Assistenti: Pedro Martins, Vaz Freire. Quarto: Narciso. Var: Tiago Martins. Avar: Oliveira Melo.

Club Brugge-Aston Villa (8/9 ore 18:45). Arbitro: Scharer (SUI). Assistenti: De Almeida, Erni. Quarto: Kanagasingam. Var: San. Avar: Dankert.

Borussia Dortmund-Villarreal (8/9 ore 21). Arbitro: Sozza (ITA). Assistenti: Imperiale, Baccini. Quarto: Colombo. Var: Chiffi. Avar: Di Bello.

Lille-Real Betis (8/9 ore 21). Arbitro: Kabakov (BUL). Assistenti: Margaritov, Venev. Quarto: Gidzhenov. Var: Van Driessche. Avar: Bebek.

Porto-Manchester City (8/9 ore 21). Arbitro: Marciniak (POL). Assistenti: Listkiewicz. Var: van Boekel. Avar: Higler.

Barcellona-Feyenoord (9/9 ore 18:45). Arbitro: Jablonski (GER). Assistenti: Beitin.ger, Muller. Quarto: Reichel. Var: Dankert. Avar: Dallas.

Stoccarda-Viking (9/9 ore 18:45). Arbitro: Minakovic (SRB). Assistenti: Borovic, Bozovic. Quarto: Nikolic. Var: Bebek. Avar: Markovic.

Liverpool-Atletico Madrid (9/9 ore 21). Arbitro: Massa (ITA). Assistenti: Meli, Berti. Quarto: Marcenaro. Var: Di Bello. Avar: Chiffi.

PSG-Slovan Bratislava (9/9 ore 21). Arbitro: Balakin (UKR). Assistenti: Berkut, Matyash. Quarto: Panchyshyn. Var: Salisbury. Avar: Jug.

Sporting Lisbona-Galatasaray (9/9 ore 21). Arbitro: Eskas (NOR). Assistenti: Engan, Rossland. Quarto: Kringstad. Var: Dingert. Avar: Van Driessche.