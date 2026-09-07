"Chi ha fatto il calendario", Mourinho punge prima dell’Inter. E invita il Var "a tornare a casa"

L'attacco al Var: "Non sanno le regole?". E su Chivu...

Sulla delusione contro il Betis: "Non voglio parlare delle decisioni dell'arbitro. Eviterò la tua domanda, mi dispiace. Abbiamo perso contro il Betis perché non abbiamo trasformato le nostre occasioni da gol, ma il rigore perché non è stato ripetuto? È perché il Var non conosce le regole o perché non voleva? Se è perché non conosceva le regole dovrebbe tornare a casa, se è perché non voleva è ancora peggio. Non abbiamo perso per questo, perché forse avremmo sbagliato il rigore, ma vorrei sapere perché non è stato ripetuto. L'altra cosa è perché il capitano Vinicius ha preso un cartellino giallo. È andato dall'arbitro e gli è stato mostrato un giallo, ma il capitano ha il diritto di rivolgersi all'arbitro e chiedere spiegazioni". Poi sui singoli: "Come sta Endrick? Domani potrebbe essere pronto per giocare 5 minuti, al massimo 10: si è allenato con la prima squadra per la prima volta ieri e non gioca da Budapest". Poi ha concluso: "Se mi sono sentito con Chivu? Abbiamo passato tanti momenti insieme, belli e anche difficili. Prima e dopo la partita ci abbracceremo".