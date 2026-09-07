"Chi ha fatto il calendario", Mourinho punge prima dell’Inter. E invita il Var "a tornare a casa"

È una vigilia nel segno di José Mourinho. L'allenatore portoghese è pronto ad affrontare da ex l'Inter al Bernabéu per il suo ritorno in Champions League nella casa dei Blancos. E lo Special One ha acceso il confronto con le sue dichiarazioni, tra il ricordo del trionfo nerazzurro del 2010, i complimenti a Chivu e qualche battuta sul calendario che ha strappato un sorriso. Poi, in conferenza, Mourinho ha alzato il livello della sfida: ha analizzato i problemi del Real Madrid, soprattutto legati a tre squalifiche importanti, e non ha risparmiato una stoccata al Var dopo la sconfitta contro il Betis.
Mourinho e lo sfottò sul calendario
Lo Special One, prima della conferenza, ha parlato a Sky: "In questo momento il Bernabeu è il mio stadio, ma a prescindere dal fatto che lavoro con il Real Madrid. Sarà sempre uno stadio iconico per l'Inter (ricordando il 2010 ndr)". Sulla sfida contro la sua ex squadra: "Le partite saranno tutte importanti, ce ne saranno otto. Spero di ritrovare l'Inter più avanti. Che squadra trovo? Una grande squadra: da Conte a Inzaghi a Chivu hanno avuto lo stesso sistema tattico, lo stesso profilo di giocatori, possono giocare a occhi chiusi. L'unica sorpresa è che ancora non hanno vinto la Champions League. Se mi ha stupito Chivu e se me lo aspettavo allenatore? Difficile da pensarlo quando sono giocatori. Ho parlato con lui quando allenava la Primavera e ho sentito l'empatia che non trovo spesso in altri. Ho capito subito volesse fare questo mestiere.
Bellingham da trequartista? L'importante è che i giocatori si sentano bene, è più importante quello che pensano. Poi ovviamente devono capire che alcune volte devono fare cose che gli piacciono meno ma che sono migliori per la squadra. Sfida Mbappé-Lautaro? Mbappé è Mbappé e Lautaro è Lautaro. Sono due giocatori diversi". Infine ha lanciato una battuta alla Mourinho, parlando dei giocatori indisponibili: "Abbiamo tre squalificati (Bernardo Silva, Camavinga, Guler), è dura scegliere chi mettere a centrocampo. Penso che chi ha deciso l'ordine delle partite fosse italiano (Ride. Poi alla seconda giornata giocherà contro la Roma ndr). Come mi sento ora al mio ritorno al Bernabeu in Champions? Sono sempre lo stesso, anche se sembro più tranquillo, ma sono sempre lo stesso".
Real Madrid-Inter, conferenza Mourinho
"Che partita sarà domani? Voglio vincere. Posso dirvi che voglio giocare bene, ma non voglio giocare bene e perdere come successo contro il Betis. Ci sono otto partite e l'obiettivo è qualificarci, ma voglio pensare a questa partita come se fosse l'unica possibile per riuscirci" - ha spiegato Mourinho in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Come ho visto i miei giocatori? Li ho visti come mi piace vederli, nell'allenamento di domenica si erano già ripresi. Eravamo convinti di aver giocato una buona partita contro il Betis, i gol che abbiamo sbagliato sono stati un'anomalia. Abbiamo problemi noti, ma niente di più. Giocheremo e daremo il massimo.
L'Inter verrà qui per fare punti. Se ha un posto nel mio cuore? "In questo momento sì, durante la partita sì, dopo la partita no. È una partita come le altre". Sulle soluzioni a centrocampo, visti gli squalificati: "Potrebbe giocarci Alexander-Arnold? In questa partita ce ne sono tre fuori per squalifica (Bernardo, Camavinga e Guler ndr). L'algoritmo ha scelto questa partita da giocare in questa situazione, questa è una domanda che mi aspettavo, ma abbiamo tre-quattro-cinque possibilità per sostituirli. Potrei girarci intorno, ma alla fine non ti dirò nulla".
Cosa manca al Real: "Viene percepito negativamente"
"Se manca un po' d'astuzia alla squadra? È una questione culturale. Forse viene percepita negativamente, ma non è una critica" - ha detto Mourinho. Poi ha continuato: "Se vincere la Champions ora, dopo 15 anni dalla prima esperienza a Madrid, sarebbe una cosa diversa? Io nel Real Madrid ho fatto due periodi diversi, ho chiuso nel 2013 ed è un ciclo chiuso. Questo non ha nulla a che vedere con il passato, sono due momenti diversi nella storia del club. Nel 2010 non si giocava una semifinale da anni, adesso negli ultimi anni ha vinto 7-8 titoli. Non cambia il mio modo di pensare, se mi chiedi se ho voglia di vincere la Champions ovviamente la risposta è sì. Che club ho trovato? Ho trovato un club che è il Real Madrid. Il Real Madrid è il Real Madrid. Hanno avuto una stagione complicata. Ci sono aspetti da migliorare e vogliamo vincere ogni partita e ogni competizione. Dobbiamo progredire verso questo livello di stabilità".
L'attacco al Var: "Non sanno le regole?". E su Chivu...
Sulla delusione contro il Betis: "Non voglio parlare delle decisioni dell'arbitro. Eviterò la tua domanda, mi dispiace. Abbiamo perso contro il Betis perché non abbiamo trasformato le nostre occasioni da gol, ma il rigore perché non è stato ripetuto? È perché il Var non conosce le regole o perché non voleva? Se è perché non conosceva le regole dovrebbe tornare a casa, se è perché non voleva è ancora peggio. Non abbiamo perso per questo, perché forse avremmo sbagliato il rigore, ma vorrei sapere perché non è stato ripetuto. L'altra cosa è perché il capitano Vinicius ha preso un cartellino giallo. È andato dall'arbitro e gli è stato mostrato un giallo, ma il capitano ha il diritto di rivolgersi all'arbitro e chiedere spiegazioni". Poi sui singoli: "Come sta Endrick? Domani potrebbe essere pronto per giocare 5 minuti, al massimo 10: si è allenato con la prima squadra per la prima volta ieri e non gioca da Budapest". Poi ha concluso: "Se mi sono sentito con Chivu? Abbiamo passato tanti momenti insieme, belli e anche difficili. Prima e dopo la partita ci abbracceremo".
Mbappé: il rapporto con Vinicius e il Pallone d'Oro
"Siamo felici di tornare a giocare la Champions, affrontiamo questa competizione con grande entusiasmo. Stiamo bene, ci sentiamo bene, sarà una partita difficile ma è la Champions e abbiamo solo grande piacere di tornare a giocarla" - ha detto Mbappé in conferenza. Poi ha continuato: "Io e Vinicius non compatibili? Non saprei, è solo una delle milioni di opinioni che ci sono intorno al Real Madrid che è il club più importante del mondo. Noi controlliamo solo ciò che possiamo, non certamente le opinioni della gente. Noi cerchiamo sempre di migliorare. Io ho una visione larga, ma non entro nel tema dei singoli. So che alla gente piace, è normale, ma io sono nella stessa mentalità di sempre: pensare come squadra, migliorare e arrivare pronti ai momenti caldi della stagione per vincere i titoli".
"Se questa sarà la mia miglior stagione? Io penso alla partita di domani. Ogni giorno è un'esperienza diversa nel Real Madrid. Vogliamo vincere domani e iniziare bene la Champions. Se penso al Pallone d'Oro? Sono al Real Madrid, il miglior club del mondo, è normale che un giocatore venga avvicinato a questi premi. Chiaramente ci penso, ma ognuno ha la libertà di votare chi sarà il miglior giocatore del mondo" - ha sentenziato Mbappé.
"Faccio tante cose che gli altri non fanno"
Poi Mbappé ha parlato anche della fase difensiva: "Se posso migliorare come ha fatto Vinicius? Solo io e Vinicius? Non saprei, ovviamente dobbiamo migliorare, è normale. Ognuno è diverso, io dico solo che voglio fare il meglio, faccio tante cose che altri non fanno... Io e tutti i giocatori del Real dobbiamo migliorare per aiutare sempre di più la difesa, ma anche col pallone fra i piedi per fare le cose meglio". Poi una provocazione: "Si mi sento il migliore al mondo? Io lo penso sempre, ma ognuno ha la propria idea e non credo sia un dibattito. Ognuno pensa quello che vuole. Se me lo chiedi penso sia un buon anno per vincere il Pallone d'Oro, ma tifosi e giornalisti possono votare chi vogliono".
Molti in Spagna hanno detto che nello spogliatoio del Real mancava una figura autoritaria, per questo è stato preso Mourinho. Mbappé ne ha parlato: "Difficile rispondere ai 'si dice...'. Quello che Mourinho ha fatto lo conoscono tutti, sa come vincere, sa come gestire un gruppo, sa come dare motivazioni per andare tutti nella stessa direzione. C'è un allenatore diverso, ma l'ambiente è sempre stato lo stesso. Stiamo bene, abbiamo preparato bene la stagione, col Betis abbiamo perso ma abbiamo giocato bene. Dobbiamo segnare e questa è una mia responsabilità, dobbiamo migliorare ma siamo tranquilli". Poi ha proseguito: "Se preferisco un Mbappé da 40 gol con titoli vinti o un Mbappé da 60 gol senza titoli? Io firmerei anche per 30 gol con i titoli. Ma non firmo niente. Sono dibattiti assurdi secondo me. Io so che devo segnare molto altrimenti non vinceremmo, ma non parlo di numeri, ovviamente l'unica cosa che voglio è vincere titoli".
"Leader al Real? In Nazionale sono capitano, a Madrid no"
Poi un tuffo ai mesi scorsi: "Se è pesato di più perdere con la Spagna o non vincere la Champions col Real Madrid? Due cose diverse. Non vincere il Mondiale è stata una cosa difficile. Per noi è stata comunque una competizione positiva, anche per creare una connessione col Paese a cui è piaciuto il modo in cui abbiamo giocato. Volevamo vincere ma non è stato possibile, ma certamente avevamo fame. Anche perché il giorno in cui non avrò più fame sarà il giorno in cui mi ritirerò. Se mi sento leader della Francia e del Real Madrid? Sono contesti diversi, ma in ognuno devo fare sempre meglio. In Nazionale sono il capitano, al Real no. Io voglio migliorare per me stesso come giocatore, non per il Real Madrid o per la Nazionale. Devo migliorare nel gioco, nella percezione dei momenti della partita. Ho avuto allenatori molto diversi e questo mi ha aiutato nel capire meglio il gioco e nel capire come adattarsi ad ogni situazione. In una partita ci sono dentro tante partite".
Poi un'ultima domanda bollente: Nelle due stagioni al Real Madrid, il PSG ha vinto due Champions... La gente dice che i successi sono arrivati perché è andato via lei. Il fuoriclasse ha risposto senza timore: "Questo è calcio, io non posso cambiarlo. Ci sono tante cose da dire, a me non cambia molto. Non penso che tutto ruoti attorno a me, sono tranquillo. Queste non sono analisi, sono solo cose che vendono e io penso che parlare di me nel bene e nel male sia sempre un qualcosa che vende molto".
È una vigilia nel segno di José Mourinho. L'allenatore portoghese è pronto ad affrontare da ex l'Inter al Bernabéu per il suo ritorno in Champions League nella casa dei Blancos. E lo Special One ha acceso il confronto con le sue dichiarazioni, tra il ricordo del trionfo nerazzurro del 2010, i complimenti a Chivu e qualche battuta sul calendario che ha strappato un sorriso. Poi, in conferenza, Mourinho ha alzato il livello della sfida: ha analizzato i problemi del Real Madrid, soprattutto legati a tre squalifiche importanti, e non ha risparmiato una stoccata al Var dopo la sconfitta contro il Betis.
Mourinho e lo sfottò sul calendario
Lo Special One, prima della conferenza, ha parlato a Sky: "In questo momento il Bernabeu è il mio stadio, ma a prescindere dal fatto che lavoro con il Real Madrid. Sarà sempre uno stadio iconico per l'Inter (ricordando il 2010 ndr)". Sulla sfida contro la sua ex squadra: "Le partite saranno tutte importanti, ce ne saranno otto. Spero di ritrovare l'Inter più avanti. Che squadra trovo? Una grande squadra: da Conte a Inzaghi a Chivu hanno avuto lo stesso sistema tattico, lo stesso profilo di giocatori, possono giocare a occhi chiusi. L'unica sorpresa è che ancora non hanno vinto la Champions League. Se mi ha stupito Chivu e se me lo aspettavo allenatore? Difficile da pensarlo quando sono giocatori. Ho parlato con lui quando allenava la Primavera e ho sentito l'empatia che non trovo spesso in altri. Ho capito subito volesse fare questo mestiere.
Bellingham da trequartista? L'importante è che i giocatori si sentano bene, è più importante quello che pensano. Poi ovviamente devono capire che alcune volte devono fare cose che gli piacciono meno ma che sono migliori per la squadra. Sfida Mbappé-Lautaro? Mbappé è Mbappé e Lautaro è Lautaro. Sono due giocatori diversi". Infine ha lanciato una battuta alla Mourinho, parlando dei giocatori indisponibili: "Abbiamo tre squalificati (Bernardo Silva, Camavinga, Guler), è dura scegliere chi mettere a centrocampo. Penso che chi ha deciso l'ordine delle partite fosse italiano (Ride. Poi alla seconda giornata giocherà contro la Roma ndr). Come mi sento ora al mio ritorno al Bernabeu in Champions? Sono sempre lo stesso, anche se sembro più tranquillo, ma sono sempre lo stesso".