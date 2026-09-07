Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Inter? Preferisco il Milan", Mbappé pronto a tornare in Champions: "Per il Pallone d'Oro..."

Le parole dell'attaccante del Real Madrid in conferenza stampa alla vigilia della sfida europea contro i nerazzurri
3 min
MbappéReal MadridChampions League

 "Sono molto felice di tornare a giocare in Champions League. Affrontiamo sempre questa competizione con motivazione ed entusiasmo. Siamo in buona forma. Giocheremo una partita molto impegnativa, ma questa è la Champions League, ed è un piacere. ". Così l'attaccante del Real Madrid Kylian Mpappé nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter in Champions League. A chi gli chiede se non siate compatibili con Vinicius, il centravanti francese ha replicato: "È solo un'opinione tra le milioni che esistono sul Real Madrid, il club più grande del mondo. Non posso controllare tutto ciò che viene detto. Abbiamo lo stesso obiettivo, che è vincere titoli. E non possiamo controllare le opinioni della gente. Ascoltiamo, cerchiamo di migliorare e andiamo avanti".

Mbappé e il Pallone d'Oro

Sul Pallone d'Oro: "Penso di meritarlo? Quando giochi per il Real Madrid, che è il miglior club del mondo, il tuo nome viene inevitabilmente associato a questi premi. Quando la gente mi incontra per strada, ne parla. È un riconoscimento molto positivo per ogni giocatore. Quest'estate ho fatto la storia nella competizione più importante. Ma la strada è ancora lunga. E ognuno è libero di pensare chi sia il miglior giocatore del mondo", ha dichiarato. "Se mi sento il miglior giocatore del mondo? Mi sento sempre così, ma è una questione molto personale. Ognuno ha la sua opinione. Alcuni la penseranno così, altri no. Quest'anno potrebbe essere un buon anno per vincere il Pallone d'Oro, ma il vincitore viene votato dai giornalisti, e saranno loro a scegliere", ha spiegato Mbappé.

Le parole di Mbappé

"Sicuramente preferisco il Milan. Ma l’Inter è un avversario che merita grande rispetto. Una squadra di qualità. Quando ho visto il sorteggio la mia mente è volata subito a Thuram visto che siamo molto amici. Ma loro hanno anche Lautaro che è un attaccante capace di fare la differenza. Certo spero non in questo caso. Mourinho? Un grande motivatore, sta trasmettendo al gruppo l’esperienza di tanti anni di carriera. È un piacere e un privilegio essere allenati da lui. Siamo tutti uniti ma lo eravamo anche lo scorso anno. Purtroppo non sempre i risultati arrivano. Guardate la mia Francia: volevamo vincere il Mondiale e invece non siamo riusciti neppure a raggiungere la finale…" ha detto il francese del Real.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS