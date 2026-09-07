"Inter? Preferisco il Milan", Mbappé pronto a tornare in Champions: "Per il Pallone d'Oro..."

"Sono molto felice di tornare a giocare in Champions League. Affrontiamo sempre questa competizione con motivazione ed entusiasmo. Siamo in buona forma. Giocheremo una partita molto impegnativa, ma questa è la Champions League , ed è un piacere. ". Così l'attaccante del Real Madrid Kylian Mpappé nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter in Champions League . A chi gli chiede se non siate compatibili con Vinicius , il centravanti francese ha replicato: "È solo un'opinione tra le milioni che esistono sul Real Madrid, il club più grande del mondo. Non posso controllare tutto ciò che viene detto. Abbiamo lo stesso obiettivo, che è vincere titoli. E non possiamo controllare le opinioni della gente. Ascoltiamo, cerchiamo di migliorare e andiamo avanti".

Mbappé e il Pallone d'Oro

Sul Pallone d'Oro: "Penso di meritarlo? Quando giochi per il Real Madrid, che è il miglior club del mondo, il tuo nome viene inevitabilmente associato a questi premi. Quando la gente mi incontra per strada, ne parla. È un riconoscimento molto positivo per ogni giocatore. Quest'estate ho fatto la storia nella competizione più importante. Ma la strada è ancora lunga. E ognuno è libero di pensare chi sia il miglior giocatore del mondo", ha dichiarato. "Se mi sento il miglior giocatore del mondo? Mi sento sempre così, ma è una questione molto personale. Ognuno ha la sua opinione. Alcuni la penseranno così, altri no. Quest'anno potrebbe essere un buon anno per vincere il Pallone d'Oro, ma il vincitore viene votato dai giornalisti, e saranno loro a scegliere", ha spiegato Mbappé.

Le parole di Mbappé

"Sicuramente. Ma l’Inter è un avversario che merita grande rispetto. Una squadra di qualità. Quando ho visto il sorteggio la mia mente è volata subito a Thuram visto che siamo molto amici. Ma loro hanno anche Lautaro che è un attaccante capace di fare la differenza. Certo spero non in questo caso. Mourinho? Un grande motivatore, sta trasmettendo al gruppo l’esperienza di tanti anni di carriera. È un piacere e un privilegio essere allenati da lui. Siamo tutti uniti ma lo eravamo anche lo scorso anno. Purtroppo non sempre i risultati arrivano. Guardate la mia Francia: volevamo vincere il Mondiale e invece non siamo riusciti neppure a raggiungere la finale…" ha detto il francese del