Napoli-Arsenal: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Il Napoli debutta in Champions League ospitando l'Arsenal nel primo turno della fase a girone unico. La squadra guidata da Massimiliano Allegri cerca il riscatto dopo le due sconfitte consecutive rimediato in campionato contro Como e Inter. C'è ancora l'amaro in bocca per la sconfitta del Meazza con i nerazzurri in casa azzurra ma bisogna guardare avanti. Napoli-Arsenal, in programma mercoledì 9 settembre alle 21, sarà diretta dallo svedese Glenn Nyberg. Gli assistenti saranno Beigi e Soderkvist, il quarto ufficiale Ladeback, al var del Cerro Grande e l'avar Brisard. Le due sconfitte consecutive con il Como e con l'Inter hanno raffreddato gli entusiasmi dei tifosi nei confronti della squadra e difficilmente si arriverà al sold out, considerato che la capienza dell'impianto di Fuorigrotta è di 55 mila posti. Dall'Inghilterra sono in arrivo 1.500 sostenitori dell'Arsenal e tale circostanza mette in apprensione i responsabili dell'ordine pubblico.
Segui Napoli-Arsenal LIVE sul nostro sito
Dove vedere Napoli-Arsenal: diretta tv e streamingNapoli-Arsenal, partita del primo turno di Champions, sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video mercoledì 9 settembre alle ore 21.
Napoli-Arsenal, probabili formazioni
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Z. Anguissa, Lobotka, De Bruyne; D. Neres, Hojlund, A. Santos. Allenatore: Allegri.
ARSENAL (4-3-3): Raya; J. Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, B. Guimarães, Rice; Saka, Havertz, Tzolis. Allenatore: Arteta.
ARBITRO: Glenn Nyberg. ASSISTENTI: Beigi e Soderkvist. QUARTO UOMO: Ladeback. VAR: Del Cerro Grande. AVAR: Brisard.