Napoli-Arsenal: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Il Napoli debutta in Champions League ospitando l'Arsenal nel primo turno della fase a girone unico. La squadra guidata da Massimiliano Allegri cerca il riscatto dopo le due sconfitte consecutive rimediato in campionato contro Como e Inter. C'è ancora l'amaro in bocca per la sconfitta del Meazza con i nerazzurri in casa azzurra ma bisogna guardare avanti. Napoli-Arsenal, in programma mercoledì 9 settembre alle 21, sarà diretta dallo svedese Glenn Nyberg. Gli assistenti saranno Beigi e Soderkvist, il quarto ufficiale Ladeback, al var del Cerro Grande e l'avar Brisard. Le due sconfitte consecutive con il Como e con l'Inter hanno raffreddato gli entusiasmi dei tifosi nei confronti della squadra e difficilmente si arriverà al sold out, considerato che la capienza dell'impianto di Fuorigrotta è di 55 mila posti. Dall'Inghilterra sono in arrivo 1.500 sostenitori dell'Arsenal e tale circostanza mette in apprensione i responsabili dell'ordine pubblico.