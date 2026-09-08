Luis Enrique non si nasconde: "Psg, inizio di stagione catastrofico... dobbiamo crescere"

Il Paris Saint-Germain si prepara all'esordio in Champions League con qualche certezza da ritrovare e un avvio di stagione in Ligue 1 al di sotto delle aspettative. Alla vigilia della sfida contro lo Slovan Bratislava, Luis Enrique non si nasconde e analizza con lucidità il momento della squadra: "Se guardiamo soltanto ai risultati, è stato un inizio di stagione catastrofico . Ma come allenatore devo valutare ciò che accade in campo e penso che meriteremmo più punti. Dobbiamo migliorare e continuiamo a lavorare per farlo". Il tecnico spagnolo chiede soprattutto maggiore attenzione in fase difensiva, dopo gli otto gol incassati nelle prime cinque gare: "Abbiamo subito anche gol molto belli e c'è una componente di fortuna. Sono tranquillo, ma dobbiamo crescere , essere più concentrati e migliorare la nostra efficacia".

L'obiettivo Champions e l'insidia Slovan Bratislava

L'obiettivo in Champions, però, resta molto ambizioso. Con il nuovo format, Luis Enrique punta a chiudere la prima fase tra le prime otto per evitare i playoff: "Vorrei essere tra le prime otto e non dover giocare gli spareggi. Sarà difficile, ma il nostro obiettivo è qualificarci direttamente". Nessuna sottovalutazione nemmeno dello Slovan Bratislava, allenato dall'ex centrocampista Yaya Touré: "È una squadra che ama avere il pallone e ha una filosofia che ricorda quella del Barcellona o del Manchester City. Vedremo se domani vorrà giocare allo stesso modo oppure sarà più difensiva". Sulla necessità di mantenere alta la tensione dopo i successi ottenuti nelle ultime stagioni, Luis Enrique è statoaltrettanto chiaro: "Il passato è passato. Bisogna rinnovare la motivazione ogni giorno, uscire dalla propria zona di comfort e reinventarsi continuamente".

L'analisi di Marquinhos e l'elogio a Dembélé

Un concetto condiviso da Marquinhos, che ha parlato soprattutto delle difficoltà del reparto arretrato: "Per un difensore è qualcosa che fa male. Concediamo troppi gol e sappiamo il perché: il tecnico ci ha mostrato dei video. Sono errori che non rappresentano il nostro livello e dobbiamo migliorare". Il capitano ha poi sottolineato il lavoro svolto sul contropressing e sui rientri, aspetti nei quali il PSG deve ritrovare intensità e continuità. Marquinhos ha difeso anche la gestione di Luis Enrique, compresa la scelta di prendere decisioni forti con i giocatori: "È sempre stato così. Chiede a tutti il cento per cento e non ha paura di fare scelte difficili. Nessuno ama stare in panchina, ma è il calcio: dobbiamo conquistare il nostro posto. È un ottimo modo di gestire il gruppo". E sulle possibilità di conquistare una terza Champions consecutiva, il brasiliano non si tira indietro: "Sarebbe qualcosa di storico. È già difficilissimo vincerne una, figuriamoci tre. Servono ambizione, motivazione e un livello di esigenza altissimo". Tra i protagonisti più attesi c'è Dembélé: "È un giocatore completo, segna, fa segnare ed è molto importante per noi. Il tecnico è molto felice di averlo".