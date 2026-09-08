"Due finali perse, spero mi vada meglio": Allegri ricorda la Juve e prepara il Napoli da Champions

"Difficoltà? Ci sono sempre. In Champions bastano 12 punti"

Allegri è poi passato anche ai microfoni di Sky: "Champions giardino di casa? Speriamo, dopo 4 anni partecipo di nuovo a questa competizione. Affrontiamo una squadra forte, la vice campione d'Europa e la vincente della Premier League. L'anno scorso ha vinto tutte le otto partite del girone, speriamo quest'anno non inizi bene come l'anno scorso. Reazione alla sconfitta amara con l'Inter? Ci sono sempre momenti di difficoltà nella stagione, vanno gestiti lavorando e parlando poco, andando ad eliminare gli errori che ci hanno penalizzato. Che atmosfera ho incontrato in città? Gente che ha passione per la squadra in modo straordinario, noi dobbiamo cominciare a vincere. Ora inizia la Champions che è un mini campionato diverso, poi da giovedì penseremo al campionato, visto che abbiamo due partite importanti prima della sosta. Cosa dobbiamo fare con l'Arsenal? Una buona difesa senza palla, cosa che ci è mancata col Como e Inter. De Bruyne titolare? Deciderà domani mattina: tre tra Lobotka, Gilmour, Vergara e De Bruyne, uno verrà con me. Sarà una serata da vivere, l'adrenalina che ti dà la Champions è una cosa meravigliosa. Se questo può essere un primo bivio stagionale? Domani non è una partita da dentro e fuori, sappiamo che dobbiamo fare 12 punti per centrare i playoff. Domani sarà bella perché affronteremo i campioni d'Inghilterra e i vice d'Europa.