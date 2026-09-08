"Due finali perse, spero mi vada meglio": Allegri ricorda la Juve e prepara il Napoli da Champions

La Champions League è pronta a riaccendere i riflettori sul Napoli. Alla vigilia della sfida contro l’Arsenal, Allegri ha presentato la sfida contro l'Arsenal, che promette subito spettacolo e che segna il ritorno degli azzurri sul palcoscenico europeo più prestigioso. Il tecnico ha parlato delle difficoltà del match, della forza della squadra di Arteta e delle condizioni dei suoi uomini, senza nascondere l’ambizione del Napoli. Tra assenze, dubbi di formazione e le valutazioni su De Bruyne, il tecnico ha analizzato la grande sfida, senza dimenticare il suo passato alla Juve.
Napoli-Arsenal, conferenza Allegri
"Domani inizia una competizione diversa, bisogna fare 12 punti, è un mini campionato. Sappiamo di sfidare una squadra fortissima. Arteta ha fatto cose straordinarie. Affrontiamola con orgoglio e voglia" - così Allegri ha esordito in conferenza stampa in vista del match contro l'Arsenal in Champions League. Poi Max ha dato subito qualche notizia: "Se modificheremo qualcosa? No, non cambieremo niente. E non saranno della partita McTominay, come sapete, più Anguissa, che stamattina ha avuto un problema all'adduttore. Neres? Lui è un punto interrogativo, se il ginocchio non gli dà fastidio sarà a disposizione".
Poi ha aggiunto: "A centrocampo ne giocheranno tre tra Lobotka, De Bruyne, Vergara e Gilmour". Sul ko contro l'Inter e come ha reagito la squadra: "Sabato è stata una partita molto bella, purtroppo l'abbiamo persa. il calcio è così. L'Europa dà ancora più adrenalina. Che sensazioni provo per il ritorno in Champions? Intanto facciamo un passo alla volta, ma bisogna essere sempre fiduciosi. È un'ambizione che dobbiamo avere tutti".
Come sta De Bruyne, l'elogio ad Arteta e quelle finali con la Juve...
Arsenal favorito? Allegri non vuole gettare il guanto bianco: "Le partite iniziano da 0-0. Noi dobbiamo avere ambizione e voglia. Credo sia una squadra completa. Arteta è stato bravo e veloce a sistemare la fase difensiva. Di squadra lavorano molto bene. Favoriti per la vittoria della Champions? Dipende anche dagli scontri diretti e come arrivi a marzo, ma le squadre candidate sono davvero molte". Poi ha continuato: "Cosa stimo di Arteta? Che velocemente ha dato grande equilibrio alla squadra. Sono bravi con la palla e ancora di più senza".
Su Hojlund: "Lui è giovane, ha tutte le possibilità di crescere, soprattutto sotto porta e diventare più pulito tecnicamente. Ha voglia di imparare e lo farà". Su De Bruyne: "Può partire dal primo minuto, è pronto? È un giocatore straordinario, ma è arrivato post Mondiale. Molto probabilmente domani sarà della partita". Poi ha concluso: "Se l'Arsenal sarebbe nell'elite europeo solo con la vittoria della Champions? Vincere la Champions non è mica facile. Io ho giocato due finali e le ho perse entrambe. Speriamo che mi vada un po' meglio in futuro…".
"Difficoltà? Ci sono sempre. In Champions bastano 12 punti"
Allegri è poi passato anche ai microfoni di Sky: "Champions giardino di casa? Speriamo, dopo 4 anni partecipo di nuovo a questa competizione. Affrontiamo una squadra forte, la vice campione d'Europa e la vincente della Premier League. L'anno scorso ha vinto tutte le otto partite del girone, speriamo quest'anno non inizi bene come l'anno scorso. Reazione alla sconfitta amara con l'Inter? Ci sono sempre momenti di difficoltà nella stagione, vanno gestiti lavorando e parlando poco, andando ad eliminare gli errori che ci hanno penalizzato. Che atmosfera ho incontrato in città? Gente che ha passione per la squadra in modo straordinario, noi dobbiamo cominciare a vincere. Ora inizia la Champions che è un mini campionato diverso, poi da giovedì penseremo al campionato, visto che abbiamo due partite importanti prima della sosta. Cosa dobbiamo fare con l'Arsenal? Una buona difesa senza palla, cosa che ci è mancata col Como e Inter. De Bruyne titolare? Deciderà domani mattina: tre tra Lobotka, Gilmour, Vergara e De Bruyne, uno verrà con me. Sarà una serata da vivere, l'adrenalina che ti dà la Champions è una cosa meravigliosa. Se questo può essere un primo bivio stagionale? Domani non è una partita da dentro e fuori, sappiamo che dobbiamo fare 12 punti per centrare i playoff. Domani sarà bella perché affronteremo i campioni d'Inghilterra e i vice d'Europa.
Le dichiarazioni di Di Lorenzo
Anche Di Lorenzo ha presentato il match in conferenza: "Cosa non ha funzionato in difesa? Abbiamo rivisto gli errori, subire tre gol in un tempo. Dovremo far meglio, a partire da domani. In Champions non si può sbagliare. Cosa ci sta chiedendo Allegri? Di essere più aggressivi, la gamba non può essere ancora al cento per cento, ci stiamo concentrando su questo aspetto. Se ci sta chiedendo qualcosa di diverso rispetto a Conte? Secondo me non dobbiamo far sempre paragoni con l'anno scorso. Pensiamo al presente. Sono convinto che assimileremo presto le idee di Allegri".
Poi ha continuato: "Cosa ci servirà per battere l'Arsenal? Cuore e coraggio, sicuramente. Sarà una sfida importante e stimolante. Vogliamo far meglio dello scorso anno". Poi ha concluso: "Dove mi trovo meglio tra difesa a tre o a quattro? Negli ultimi anni ho fatto più il braccetto che il quinto, ma se serve sono pronto a far tutto".
La Champions League è pronta a riaccendere i riflettori sul Napoli. Alla vigilia della sfida contro l’Arsenal, Allegri ha presentato la sfida contro l'Arsenal, che promette subito spettacolo e che segna il ritorno degli azzurri sul palcoscenico europeo più prestigioso. Il tecnico ha parlato delle difficoltà del match, della forza della squadra di Arteta e delle condizioni dei suoi uomini, senza nascondere l’ambizione del Napoli. Tra assenze, dubbi di formazione e le valutazioni su De Bruyne, il tecnico ha analizzato la grande sfida, senza dimenticare il suo passato alla Juve.
Napoli-Arsenal, conferenza Allegri
"Domani inizia una competizione diversa, bisogna fare 12 punti, è un mini campionato. Sappiamo di sfidare una squadra fortissima. Arteta ha fatto cose straordinarie. Affrontiamola con orgoglio e voglia" - così Allegri ha esordito in conferenza stampa in vista del match contro l'Arsenal in Champions League. Poi Max ha dato subito qualche notizia: "Se modificheremo qualcosa? No, non cambieremo niente. E non saranno della partita McTominay, come sapete, più Anguissa, che stamattina ha avuto un problema all'adduttore. Neres? Lui è un punto interrogativo, se il ginocchio non gli dà fastidio sarà a disposizione".
Poi ha aggiunto: "A centrocampo ne giocheranno tre tra Lobotka, De Bruyne, Vergara e Gilmour". Sul ko contro l'Inter e come ha reagito la squadra: "Sabato è stata una partita molto bella, purtroppo l'abbiamo persa. il calcio è così. L'Europa dà ancora più adrenalina. Che sensazioni provo per il ritorno in Champions? Intanto facciamo un passo alla volta, ma bisogna essere sempre fiduciosi. È un'ambizione che dobbiamo avere tutti".