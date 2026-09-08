Problemi per l’Arsenal verso Napoli, ritardo e disagi: cosa è successo

Arteta, salta la conferenza stampa al Maradona

Arteta non terrà dunque la classica conferenza stampa della vigilia in vista dell'esordio in Champions League contro il Napoli. L'allenatore dell'Arsenal avrebbe dovuto presentarsi davanti ai giornalisti allo stadio Maradona, come da programma, ma il ritardo del volo che sta conducendo la squadra in Italia ha modificato la tabella di marcia dei Gunners. I tempi di arrivo a Napoli, infatti, non consentiranno di rispettare la fascia oraria necessaria per lo svolgimento dell'appuntamento con la stampa. Una situazione che costringe così l'Arsenal a rinunciare alla conferenza del proprio allenatore alla vigilia di una sfida particolarmente attesa. Arteta non avrà quindi l'occasione di rispondere alle domande dei giornalisti sulle condizioni della squadra, sulle possibili scelte di formazione e sulle insidie rappresentate dal Napoli di Massimiliano Allegri.

Caos nei cieli britannici: disagi in diversi aeroporti

Il problema che ha coinvolto l'Arsenal non rappresenta un episodio isolato. Il traffico aereo in Gran Bretagna è stato infatti interessato da pesanti disagi a causa di un guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo. I problemi hanno inizialmente portato alla sospensione di diversi voli, per poi provocare rallentamenti e ritardi nel corso del pomeriggio. Una situazione che ha avuto ripercussioni su numerosi scali britannici. Tra gli aeroporti coinvolti figurano Heathrow e Gatwick, due degli hub più importanti del Paese, ma anche Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey. In diversi scali sono stati segnalati ritardi e disagi per i passeggeri. Una vigilia non piacevole per Arteta.