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Real Madrid-Inter, diretta Champions League: risultato in tempo reale, le formazioni ufficiali

La fase campionato si apre con la sfida tra madrileni e nerazzurri. Destini incrociati per Mourinho e Chivu, di nuovo al Bernabéu ma stavolta da avversari
2 min
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Real Madrid
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Inter
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21:00
Champions League - 08.09.2026
Estadio Bernabéu

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La fase campionato della Champions League propone subito il big match tra Real Madrid e Inter. I blancos devono riscattare la sconfitta contro il Betis, la prima in stagione, mentre i nerazzurri cercano continuità dopo la vittoria al cardiopalma sul Napoli che li ha proiettati in testa alla classifica a punteggio pieno con Roma e Lazio. José Mourinho sfida il suo passato e ritrova stavolta da avversario Cristian Chivu, dopo averlo allenato e con il quale ha conquistato il triplete nel 2010, battendo il Bayern Monaco proprio al Bernabeu nella finale di Champions.

20:00

Gli assenti

Mourinho non ha a disposizione gli squalificati Camavinga, Bernardo Silva e Guler, oltre agli infortunati Asencio e Mendy, mentre ha recuperato per la panchina Tchouameni. Dall'altra parte Chivu rinuncia ai due esterni Spence e Dimarco.

19:51

Formazioni ufficiali

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Alexander-Arnold, Valverde, Bellingham; Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius. Allenatore: Mourinho.

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

19:45

L'Inter e il tabù Real

I nerazzurri hanno perso gli ultimi 4 confronti diretti con il Real, sempre nella fase a gironi di Champions: 3-2 e 0-2 nel 2020/21, 0-1 e 2-0 nel 2021/22.

19:30

Mourinho e il tabù Inter

Mourinho ha affrontato l'Inter 6 volte, tutte quando era sulla panchina della Roma, con un bilancio di una vittoria e 5 sconfitte.

Stadio Santiago Bernabéu - Madrid

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