“David aveva un problema. Alvarez invece…”: Simeone spiega l’attacco Atletico

David, Alvarez, Sorloth: l'attacco Atleti

Affronterà lo spagnolo Iraola, novità sulla panchina Reds: "Vedo che sta cercando di trasmettere ciò che ha già fatto nelle sue precedenti squadre. Lavora molto bene sul collettivo e sull’aspetto tattico di tutti i giocatori. Serve tempo per trovare la strada giusta, ma la squadra sta crescendo e migliorando. Ha giocatori di grande qualità. È un allenatore importante, con le idee chiare, e riuscirà a trasmettere ai calciatori ciò che vuole». Mentre sul suo attacco chiarsice, citando David e Alvarez: "Jonathan è arrivato da pochissimo. Julián è in una fase di crescita e non lo vedo pronto per partire dall’inizio domani. Sono sicuro, però, che ci darà una mano durante la partita". Mentre su Sorloth e le sue condizioni: "È a Madrid, quindi vista la distanza è difficile che possa esserci domani. Sta recuperando ed è molto importante per noi. Ci dà caratteristiche che, al momento, non abbiamo all’interno della squadra".

Cosa invidia il Cholo al Liverpool

Una Champions che prevede la finale al Wanda: "Per il club è molto importante che la finale si giochi lì. Noi, però, dobbiamo lavorare ancora tantissimo. Siamo in una fase di crescita: ci sono molti ragazzi nuovi, c’è la situazione di Julián e ci sono i giocatori rientrati tardi dalle nazionali. A nessuno interessa, ma questa è la realtà. Dobbiamo procedere poco alla volta e trovare gradualmente la nostra identità". Mentre sulla debacle in Liga e l'assenza di motivazioni: "Non è quello che è successo a Bilbao. È stata una disattenzione e abbiamo perso una partita che avevamo sotto controllo. Quello di domani sarà uno stadio meraviglioso, con un inizio di gara molto intenso. Vedremo se questa volta saremo preparati". Simeone aggiunge: "Continuo a non sapere cosa significhi attaccare o difendere. Non ragiono in termini di stili, ma di squadre. Ci sono squadre aggressive, come il Liverpool e come l’Atlético ha cercato di essere in questi anni". Cosa rispetta maggiormente del Liverpool: "L’entusiasmo della sua gioventù. Questo è un vantaggio rispetto a me".