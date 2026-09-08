Al City basta Haaland, Maresca batte Farioli. Ancelotti tradito da Mbappé, disastro Sommer

PORTO (Portogallo) - Tanta Italia nella notte d'esordio della League Phase della Champions League 26-27. La sfida fra i tecnici tricolore se la prende Maresca che con il suo City supera il Porto di Farioli . Primo tempo bloccato in Portogallo con dominio territoriale inglese ma pochi tentativi, se non uno iniziale di Haaland dalle parti di Diogo Costa. Il duello si ripresenta però al primo affondo dei secondi 45 minuti e questa volta Haaland non perdona: colpo di testa alle spalle del portiere dei dragoni e 1-0 citizens. Il Porto spinge per rimetterla in piedi, ma rischia di subire più volte il raddoppio che alla fine arriva nel recupero ancora con Erling Haaland.

Ancelotti tradito da Mbappé, tris Dortmund

Esordio amaro in Champions sulla panchina del Lille per Davide Ancelotti che viene rimontato dal Betis. Bartra risponde ad Ueda, ma i francesi non ci stanno e prima dell'intervallo rimettono la freccia con Alexsandro. Ad inizio ripresa accade di tutto: Bartra fa doppietta e pareggia di nuovo, Parrott poco dopo la ribalta ed Ethan Mbappé rifila una gomitata a Nathan che lascia il Lille sotto di un gol e di un uomo. Ancelotti prova la carta Giroud, ma non cambia al fischio finale: 3-2 Betis. Inizia bene il Dortmund che batte il Villarreal. Dorme la partita nella prima frazione, poi l'ex Juve Renato Veiga in avvio di secondo tempo regala il vantaggio ai padroni di casa con una rocambolesca autorete. Il Sottomarino giallo non ci sta e pareggia con Mourino sugli sviluppi di un corner, ma il Dortmund all'80' rimette la freccia col solito Guirassy che poi su rigore firma la doppietta del tris. Non soddisfatto l'attaccante giallonero segna anche nella sua porta con un altro autogol di serata per il 3-2 finale.

Disastro Sommer, vince l'Aston Villa

Vince l'Aston Villa di Emery che passa in Belgio contro il Club Brugge per 3-2. Protagonista negativo di giornata è l'ex Inter Sommer che dopo il primo vantaggio dei Villains, firmato McGinn, ne combina a raffica. La prima disattenzione lo porta clamorosamente ad uscire dall'area di rigore con la palla tra le mani, l'Aston Villa non punisce sulla successiva punizione dal limite e viene ripreso dal gol di Vetlesen per l'1-1. Illusione belga perché Sommer si fa bucare un minuto dopo da Buendia per il sorpasso, poi esce in maniera inspiegabile su Jackson e viene punito dal tris inglese. Tresoldi su rigore riaccorcia per il Brugge, mandando un messaggio alla Nazionale e a Mancini, ma non basta. Una magia dell'ex Serie A Marin su punizione regala il successo all'Aek Atene contro il Lask per 1-0.