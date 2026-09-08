Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mourinho sicuro: “Primo tempo poteva essere 3-0 Real, poi... So cosa prova Chivu”

Vittoria da ex nel Bernabeu che scrisse la storia nerazzura: lo Special One analizza il successo dei blancos contro l'Inter
3 min
MourinhoRealInter

MADRID (Spagna) - Una vittoria per iniziare al meglio il cammino in Champions League: il Real Madrid supera l'Inter per 2-1 e guadagna i primi tre punti nella League Phase. Il tecnico dei blancos José Mourinho analizza ai microfoni di SkySport la partita vinta da ex in quel Bernabeu che consegnò ai nerazzurri il triplete.

"Partita pazza"

"Mi è piaciuto il risultato, tre punti contro una squadra fortissima - ha esordito Mourinho - Una partita spettacolare per chi sta a casa e nello stadio, non per me e non per Chivu. Un partita pazza. poteva essere 5-0 per noi, 5-5, 6-5. Tante palle gol. Loro sono forti, con il loro blocco ci hanno tenuto. In contropiede potevamo finire la partita. A fine primo tempo potevamo fare 3-0, l'Inter poteva segnare prima di noi. Partita pazza". Su Chivu e il loro rapporto: "Abbraccio prima e abbraccio dopo. Lui sa coso provo per lui e io so cosa provo io. Durante i 90 minuti si dimentica tutto, se ora avremo al possibilità di vederci ci saluteremo".

 

 

"Quando è dura c'è José"

Poi sulla sua stella: "Mbappé ha lavorato tantissimo, ha segnato un gol importante, ha avuto altre due occasioni, Non mi preoccupa, sarà il capocannoniere della Champions e lavora tantissimo per la squadra". Dopo l'Inter ci sarà la Roma all'Olimpico: "Anno scorso è stato Chelsea, gioco sempre contro ex squadre. A Roma è la prima volta che torno. Sarò emozionato prima e dopo, durante no". E sul ritorno a Madrid: "Perché sarà dura, quando è facile non è per me, quando è dura c'è José".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS