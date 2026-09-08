Mourinho sicuro: “Primo tempo poteva essere 3-0 Real, poi... So cosa prova Chivu”

"Partita pazza"

"Mi è piaciuto il risultato, tre punti contro una squadra fortissima - ha esordito Mourinho - Una partita spettacolare per chi sta a casa e nello stadio, non per me e non per Chivu. Un partita pazza. poteva essere 5-0 per noi, 5-5, 6-5. Tante palle gol. Loro sono forti, con il loro blocco ci hanno tenuto. In contropiede potevamo finire la partita. A fine primo tempo potevamo fare 3-0, l'Inter poteva segnare prima di noi. Partita pazza". Su Chivu e il loro rapporto: "Abbraccio prima e abbraccio dopo. Lui sa coso provo per lui e io so cosa provo io. Durante i 90 minuti si dimentica tutto, se ora avremo al possibilità di vederci ci saluteremo".

"Quando è dura c'è José"

Poi sulla sua stella: "Mbappé ha lavorato tantissimo, ha segnato un gol importante, ha avuto altre due occasioni, Non mi preoccupa, sarà il capocannoniere della Champions e lavora tantissimo per la squadra". Dopo l'Inter ci sarà la Roma all'Olimpico: "Anno scorso è stato Chelsea, gioco sempre contro ex squadre. A Roma è la prima volta che torno. Sarò emozionato prima e dopo, durante no". E sul ritorno a Madrid: "Perché sarà dura, quando è facile non è per me, quando è dura c'è José".