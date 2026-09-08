Mourinho sicuro: “Primo tempo poteva essere 3-0 Real, poi... So cosa prova Chivu”

MADRID (Spagna) - Una vittoria per iniziare al meglio il cammino in Champions League: il Real Madrid supera l'Inter per 2-1 e guadagna i primi tre punti nella League Phase. Il tecnico dei blancos José Mourinho analizza ai microfoni di SkySport la partita vinta da ex in quel Bernabeu che consegnò ai nerazzurri il triplete.
"Partita pazza"
"Mi è piaciuto il risultato, tre punti contro una squadra fortissima - ha esordito Mourinho - Una partita spettacolare per chi sta a casa e nello stadio, non per me e non per Chivu. Un partita pazza. poteva essere 5-0 per noi, 5-5, 6-5. Tante palle gol. Loro sono forti, con il loro blocco ci hanno tenuto. In contropiede potevamo finire la partita. A fine primo tempo potevamo fare 3-0, l'Inter poteva segnare prima di noi. Partita pazza". Su Chivu e il loro rapporto: "Abbraccio prima e abbraccio dopo. Lui sa coso provo per lui e io so cosa provo io. Durante i 90 minuti si dimentica tutto, se ora avremo al possibilità di vederci ci saluteremo".
"Quando è dura c'è José"
Poi sulla sua stella: "Mbappé ha lavorato tantissimo, ha segnato un gol importante, ha avuto altre due occasioni, Non mi preoccupa, sarà il capocannoniere della Champions e lavora tantissimo per la squadra". Dopo l'Inter ci sarà la Roma all'Olimpico: "Anno scorso è stato Chelsea, gioco sempre contro ex squadre. A Roma è la prima volta che torno. Sarò emozionato prima e dopo, durante no". E sul ritorno a Madrid: "Perché sarà dura, quando è facile non è per me, quando è dura c'è José".