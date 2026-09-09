Pagelle Real Madrid-Inter: Bastoni frustrato, Huijsen leader. Barella, non è Cagliari…

Il cammino europeo di Cristian Chivu in Champions League inizia con una sconfitta, contro il suo ex allenatore José Mourinho al Bernabeu. Il Real Madrid nella prima mezz'ora mette sotto l'inter, siglando il gol del vantaggio con Mbappé al 14' su un grave errore difensivo che ha visto protagonista Bisseck, per poi subire il doppio svantaggio contro i Blancos con la rete al 23' di Valverde: anche qui protagonista in negativo la difesa nerazzurra, con Josep Martinez che si fa sottrarre palla nell'area piccola spalancando le porte al centrocampista del Real. Gli uomini di Chivu non mollano, tentando la via del gol molteplici volte nel corso della gara. L'offensiva nerazzurra si concretizzerà soltanto al 77' con Carlos Augusto, il quale trova il gol che dimezza lo svantaggio. L'Inter continuerà a provarci, ma senza successo: al Bernabeu vincono i padroni di casa, 2-1 il risultato finale.
Pagelle Real Madrid
Courtois 7.5 Prima del vantaggio Real è decisivo su Thuram, poi si supera sulla punizione di Çalhanoglu e sul tiro di Bastoni. Fuoriclasse.
Dumfries 6 Con l'assenza di Dimarco si gode la serata libera.
Konaté 6 Non sembra integrato del tutto. La sua fisicità, però, lo aiuta a non sfigurare.
Huijsen 7 È lui il vero leader della retroguardia. Dà indicazioni a tutti e non sbaglia nulla.
Cucurella 6.5 Diouf lo fa soffrire, ma poi gli prende le misure.
Trent 6 Non è un centrocampista e si vede. Ma i colleghi interisti non ne approfittano. Tchouameni (34' st) ng
Valverde 7 Approfitta dell'errore di Martínez per dare un colpo letale ai nerazzurri.
Brahim 7 Rapidissimo nell’azione che porta al vantaggio lanciando, con un tocco, Mbappé. E non si risparmia in fase difensiva. Diomande (34' st) ng
Bellingham 6.5 Più importante in fase di manovra, dà equilibrio.
Vinicius 6.5 Non segna, ma il Bernabéu gli regala due ovazioni per altrettanto interventi difensivi: capito Vini? Carreras (42' st) ng
Mbappé 6.5 Killer. Gli basta una mezza occasione per cambiare la partita. Espí (48' st) ng
All. Mourinho 6.5 Aveva detto di non voler giocare bene e perdere come contro il Betis. Detto, fatto.
Pagelle Inter
Martínez 5.5 Regala il secondo gol al Real Madrid, ma poi evita che il passivo sia più pesante.
Pavard 5.5 Non prende parte agli spropositi difensivi dell’Inter, ma Chivu lo sostituisce per primo. Stones (1' st) 6 Il suo ingresso spinge Bisseck a destra. Meglio, molto meglio.
Bisseck 5 Non legge il pericolo nell’azione del vantaggio del Real e regala la palla ai blancos che ringraziano.
Bastoni 6 Frustrazione e impotenza per il difensore azzurro che si dispera vedendo i suoi compagni di reparto combinarla grossa. Sfiora il gol.
Diouf 6.5 Uno dei pochi, se non l'unico, a cercare con continuità la verticalità.
Barella 5 Va bene giocare una grande partita contro il Cagliari, ma un giocatore come lui deve incidere anche su certi campi. Occasione sprecata. Sucic (15' st) 6 Subito in partita.
Çalhanoglu 5.5 Mette in difficoltà Courtois, ma non lascia il segno. Zielinski (15' st) 5.5 Soffre l'esuberanza di Bellingham.
Jones 5.5 Inciampa sul pallone mettendo nei guai Bisseck e il Real va in vantaggio.
Carlos Augusto 6.5 Senza Dimarco l'Inter perde molto. Il brasiliano, però, è tra i più intraprendenti e trova il guizzo che riporta in partita i nerazzurri. Mkhitaryan (38' st) ng
Thuram 5 Ha la possibilità di portare in vantaggio i nerazzurri, poi scompare. Bonny (15' st) 5.5 Meglio, ma non troppo.
Lautaro 6.5 Capitano vero, l'ultimo ad arrendersi. Si offre costantemente ai compagni. È lui a costruire il gol interista.
All. Chivu 6 Pensa di poter duplicare al Bernabéu il controllo della partita con cui riesce ad addormentare le gare in A. La sua Inter prova a fare la partita, ma rischi grosso se decidi di uscire palla al piede di fronte ad attaccanti come quelli del Real Madrid. Una sconfitta che deve servire per capire che bisogna utilizzare diversi registri a seconda dello scenario.
Arbitro
Oliver 6.5 Buona la gestione della partita per il fischietto inglese che non commette gravi errori, anche perché non ci sono grossi episodi polemici.
Il cammino europeo di Cristian Chivu in Champions League inizia con una sconfitta, contro il suo ex allenatore José Mourinho al Bernabeu. Il Real Madrid nella prima mezz'ora mette sotto l'inter, siglando il gol del vantaggio con Mbappé al 14' su un grave errore difensivo che ha visto protagonista Bisseck, per poi subire il doppio svantaggio contro i Blancos con la rete al 23' di Valverde: anche qui protagonista in negativo la difesa nerazzurra, con Josep Martinez che si fa sottrarre palla nell'area piccola spalancando le porte al centrocampista del Real. Gli uomini di Chivu non mollano, tentando la via del gol molteplici volte nel corso della gara. L'offensiva nerazzurra si concretizzerà soltanto al 77' con Carlos Augusto, il quale trova il gol che dimezza lo svantaggio. L'Inter continuerà a provarci, ma senza successo: al Bernabeu vincono i padroni di casa, 2-1 il risultato finale.
Pagelle Real Madrid
Courtois 7.5 Prima del vantaggio Real è decisivo su Thuram, poi si supera sulla punizione di Çalhanoglu e sul tiro di Bastoni. Fuoriclasse.
Dumfries 6 Con l'assenza di Dimarco si gode la serata libera.
Konaté 6 Non sembra integrato del tutto. La sua fisicità, però, lo aiuta a non sfigurare.
Huijsen 7 È lui il vero leader della retroguardia. Dà indicazioni a tutti e non sbaglia nulla.
Cucurella 6.5 Diouf lo fa soffrire, ma poi gli prende le misure.
Trent 6 Non è un centrocampista e si vede. Ma i colleghi interisti non ne approfittano. Tchouameni (34' st) ng
Valverde 7 Approfitta dell'errore di Martínez per dare un colpo letale ai nerazzurri.
Brahim 7 Rapidissimo nell’azione che porta al vantaggio lanciando, con un tocco, Mbappé. E non si risparmia in fase difensiva. Diomande (34' st) ng
Bellingham 6.5 Più importante in fase di manovra, dà equilibrio.
Vinicius 6.5 Non segna, ma il Bernabéu gli regala due ovazioni per altrettanto interventi difensivi: capito Vini? Carreras (42' st) ng
Mbappé 6.5 Killer. Gli basta una mezza occasione per cambiare la partita. Espí (48' st) ng
All. Mourinho 6.5 Aveva detto di non voler giocare bene e perdere come contro il Betis. Detto, fatto.