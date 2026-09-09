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Grande esordio per la Champions League nella Casa dello Sport di Sky

Real Madrid-Inter ha raccolto 1 milione 801 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 10,3% di share e 2 milioni 729 mila spettatori unici
1 min
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Grande esordio per la Champions League nella Casa dello Sport di Sky © Inter via Getty Images
TORINO - Grande esordio per la Champions League 2026/2027 nella Casa dello Sport di Sky: la prima serata del torneo ha superato i 2 milioni 280 mila di spettatori medi complessivi in total audience, con l’11,6% di share*.

Ottimi dati per il debutto stagionale dell’Inter, impegnata al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Il match – in onda dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K – ha raccolto 1 milione 801 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 10,3% di share* e 2 milioni 729 mila spettatori unici**. È il match della league phase di Champions League più visto dalla stagione 2024/2025.

Grande interesse anche per il postpartita di Sky Calcio Show, con Federica Masolin e i suoi ospiti che hanno registrato 566 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 5,3% di share*.

*Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW

** Il dato include solo le visioni su Big Screen

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