Grande esordio per la Champions League nella Casa dello Sport di Sky

Ottimi dati per il debutto stagionale dell’Inter, impegnata al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Il match – in onda dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K – ha raccolto 1 milione 801 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 10,3% di share* e 2 milioni 729 mila spettatori unici**. È il match della league phase di Champions League più visto dalla stagione 2024/2025.
Grande interesse anche per il postpartita di Sky Calcio Show, con Federica Masolin e i suoi ospiti che hanno registrato 566 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 5,3% di share*.
*Il dato comprende le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW
** Il dato include solo le visioni su Big Screen