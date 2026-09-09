21:12

9' - Problemi per Meret

Il portiere azzurro lamenta dei problemi muscolari: si scalda Milinkovic-Savic.

21:11

9' - Ripartenza Napoli

Ripartenza bruciante del Napoli condotta da Hojlund che serve Alisson in area. Il brasiliano viene murato al momento del tiro.

21:10

8' - Eze deviato in corner

Altra offensiva dell'Arsenal che ci prova con Eze dal limite, ma la difesa azzurra devia in angolo.

21:08

5' - Anche l'Arsenal in avanti

Si affacia anche l'Arsenal che attacca con grande forza e convinzione passando per i piedi di Odegaard. Gli uomini di Allegri disinnescano l'offensiva dei Gunners.

21:06

4' - Napoli aggressivo

Parte forte il Napoli con De Bruyne che la serve al centro trovando però la pronta risposta di Raya.

20:59

Fischio d'inizio!

Nyberg fischia l'inizio di Napoli-Arsenal! Inizia la Champions di Allegri.

20:58

Al via l'inno della Champions!

Al Maradona suona l'inno della competizione regina.

20:56

Squadre in campo!

Napoli e Arsenal fanno il loro ingresso in campo: boato del Maradona! Manca poco all'inizio del match!

20:55

La prossima sfida del Napoli

L’agenda di Allegri prevede poi il ritorno in campionato che vedrà il Napoli ricevere il Bologna alle ore 18 di domenica 13 settembre.

20:50

L’agenda Champions del Napoli

2ª giornata Villarreal (Trasferta) — 13 ottobre (ore 21)

(Trasferta) — 13 ottobre (ore 21) 3ª giornata Bodo Glimt (Casa) — 20 ottobre (ore 21)

(Casa) — 20 ottobre (ore 21) 4ª giornata Porto (Trasferta) — 4 novembre (ore 21)

(Trasferta) — 4 novembre (ore 21) 5ª giornata Manchester City (Trasferta) — 24 novembre (ore 21)

(Trasferta) — 24 novembre (ore 21) 6ª giornata Brugge (Casa) — 8 dicembre (ore 21)

(Casa) — 8 dicembre (ore 21) 7ª giornata Sabah (Trasferta) — 20 gennaio (ore 18.45)

(Trasferta) — 20 gennaio (ore 18.45) 8ª giornata Viking (Casa) — 27 gennaio (ore 21)

20:40

Quando Higuain e Callejon affossarono l’Arsenal

Il bilancio dei precedenti tra Napoli e Arsenal riporta un successo dei partenopei datato 11 dicembre 2013. In quell’occasione, gli azzurri di Benitez si imposero con il finale di 2-0 firmato Higuain e Callejon.

20:35

L’ultimo precedente fra Napoli e Arsenal

Rimanda al 18 aprile 2019 l’ultimo precedente fra Napoli e Arsenal, con i Gunners che - già forti del doppio vantaggio rimediato all’Emirates - si aggiudicarono il ritorno dei quarti di finale superando la formazione di Ancelotti con il finale di 1-0. A decidere l’incontro fu Lacazette su calcio di punizione.

20:30

Manna: "Lang non idoneo"

Così il ds del Napoli nel pre-gara: "Il mercato? L’abbiamo detto tante volte, i tifosi si aspettavano di più e noi eravamo consapevoli di avere una rosa idonea per i nostri obiettivi - ha dichiarato ai microfoni Amazon - . Dovevamo rispettare dei parametri, il mercato è stato un po’ strano in Italia. Abbiamo preferito toccare meno per non rovinare equilibri. L’anno scorso abbiamo fatto tanto mercato, tanti non li abbiamo avuti. Vediamo dove arriviamo a dicembre e poi facciamo dei ragionamenti diversi. Critiche ad Allegri? Le critiche fanno parte del gioco, abbiamo perso due gare, una l’abbiamo vinta. Le critiche danno fastidio il giusto, questo lavoro ti porta alle stelle e poi il giorno dopo… Contro il Como abbiamo commesso errori, lo stesso a Milano, ma abbiamo visto le qualità dell’Inter anche ieri a Madrid. Abbiamo giocato a viso aperto, lottando. Stasera gara difficile, dobbiamo restare concentrati e commettere meno errori, ma ad inizio stagione ci sta e può accadere. Le critiche sono giuste se sono costruttive". E ancora: "Non bisogna fare allarmismi per questo avvio, abbiamo perso due partite ma facendo buone prestazioni, soprattutto con l'Inter - ha aggiunto ai microfoni Sky - . Lang? Non ha avuto un comportamento idoneo duramte la settimana e guarderà la partita accanto a me, ma non c'è nessun caso, il giocatore si è scusato con l'allenatore e con il gruppo, amiamo dire la verità ed è tutto a posto, sono cose che capitano".

20:18

Allegri: "Arteta straordinario"

Queste le parole del tecnico prima del fischio d'inizio: "Nel calcio conta tutto ma c'entra anche la furbizia e saper capire il momento. La furbizia si può allenare - ha dichiarato ai microfoni Amazon - . Arteta ha fatto un grandissimo lavoro raggiungendo la finale di Champions. I giocatori hanno grande qualità, sono molto bravi, ma fanno bene anche la fase difensiva. È difficile vedere una squadra inglese difendere in quel modo, gli vanno fatti i complimenti. Bisogna sbagliare il meno possibile, gli errori li paghi subito in queste gare di livello europeo. Possiamo e dobbiamo far bene sulle transizioni, ma bisogna stare attenti perché loro in transizione sono molto bravi Hanno giocatori di grade qualità tecniche, in campo aperto serve tecnica e velocità. In quel lavoro loro e noi siamo bravi, speriamo sia una bella partita. A noi serve per entrare bene in Champions".

20:15

Napoli: l'avvio di stagione in numeri