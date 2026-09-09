Notte da big d’Europa per il Napoli di Allegri, che alla prima giornata di Champions League è impegnata al Maradona contro l’Arsenal di Arteta, finalista perdente della scorsa edizione. Reduci dalle sconfitte contro Como e Inter (che all’esordio europeo si è arresa al Real Madrid) i partenopei sono chiamati a giocare la partita perfetta per rianimarsi dalle precedenti delusioni di campionato e raccogliere i primi punti della fase a girone unico. Il bilancio di inizio stagione dei gunners riporta invece il trionfo in Community Shield e 3 successi in Premier League. Benvenuti alla diretta di Napoli-Arsenal! Fischio d'inizio ore 21!
21:12
9' - Problemi per Meret
Il portiere azzurro lamenta dei problemi muscolari: si scalda Milinkovic-Savic.
21:11
9' - Ripartenza Napoli
Ripartenza bruciante del Napoli condotta da Hojlund che serve Alisson in area. Il brasiliano viene murato al momento del tiro.
21:10
8' - Eze deviato in corner
Altra offensiva dell'Arsenal che ci prova con Eze dal limite, ma la difesa azzurra devia in angolo.
21:08
5' - Anche l'Arsenal in avanti
Si affacia anche l'Arsenal che attacca con grande forza e convinzione passando per i piedi di Odegaard. Gli uomini di Allegri disinnescano l'offensiva dei Gunners.
21:06
4' - Napoli aggressivo
Parte forte il Napoli con De Bruyne che la serve al centro trovando però la pronta risposta di Raya.
20:59
Fischio d'inizio!
Nyberg fischia l'inizio di Napoli-Arsenal! Inizia la Champions di Allegri.
20:58
Al via l'inno della Champions!
Al Maradona suona l'inno della competizione regina.
20:56
Squadre in campo!
Napoli e Arsenal fanno il loro ingresso in campo: boato del Maradona! Manca poco all'inizio del match!
20:55
La prossima sfida del Napoli
L’agenda di Allegri prevede poi il ritorno in campionato che vedrà il Napoli ricevere il Bologna alle ore 18 di domenica 13 settembre.
20:50
L’agenda Champions del Napoli
- 2ª giornata Villarreal (Trasferta) — 13 ottobre (ore 21)
- 3ª giornata Bodo Glimt (Casa) — 20 ottobre (ore 21)
- 4ª giornata Porto (Trasferta) — 4 novembre (ore 21)
- 5ª giornata Manchester City (Trasferta) — 24 novembre (ore 21)
- 6ª giornata Brugge (Casa) — 8 dicembre (ore 21)
- 7ª giornata Sabah (Trasferta) — 20 gennaio (ore 18.45)
- 8ª giornata Viking (Casa) — 27 gennaio (ore 21)
20:40
Quando Higuain e Callejon affossarono l’Arsenal
Il bilancio dei precedenti tra Napoli e Arsenal riporta un successo dei partenopei datato 11 dicembre 2013. In quell’occasione, gli azzurri di Benitez si imposero con il finale di 2-0 firmato Higuain e Callejon.
20:35
L’ultimo precedente fra Napoli e Arsenal
Rimanda al 18 aprile 2019 l’ultimo precedente fra Napoli e Arsenal, con i Gunners che - già forti del doppio vantaggio rimediato all’Emirates - si aggiudicarono il ritorno dei quarti di finale superando la formazione di Ancelotti con il finale di 1-0. A decidere l’incontro fu Lacazette su calcio di punizione.
20:30
Manna: "Lang non idoneo"
Così il ds del Napoli nel pre-gara: "Il mercato? L’abbiamo detto tante volte, i tifosi si aspettavano di più e noi eravamo consapevoli di avere una rosa idonea per i nostri obiettivi - ha dichiarato ai microfoni Amazon - . Dovevamo rispettare dei parametri, il mercato è stato un po’ strano in Italia. Abbiamo preferito toccare meno per non rovinare equilibri. L’anno scorso abbiamo fatto tanto mercato, tanti non li abbiamo avuti. Vediamo dove arriviamo a dicembre e poi facciamo dei ragionamenti diversi. Critiche ad Allegri? Le critiche fanno parte del gioco, abbiamo perso due gare, una l’abbiamo vinta. Le critiche danno fastidio il giusto, questo lavoro ti porta alle stelle e poi il giorno dopo… Contro il Como abbiamo commesso errori, lo stesso a Milano, ma abbiamo visto le qualità dell’Inter anche ieri a Madrid. Abbiamo giocato a viso aperto, lottando. Stasera gara difficile, dobbiamo restare concentrati e commettere meno errori, ma ad inizio stagione ci sta e può accadere. Le critiche sono giuste se sono costruttive". E ancora: "Non bisogna fare allarmismi per questo avvio, abbiamo perso due partite ma facendo buone prestazioni, soprattutto con l'Inter - ha aggiunto ai microfoni Sky - . Lang? Non ha avuto un comportamento idoneo duramte la settimana e guarderà la partita accanto a me, ma non c'è nessun caso, il giocatore si è scusato con l'allenatore e con il gruppo, amiamo dire la verità ed è tutto a posto, sono cose che capitano".
20:18
Allegri: "Arteta straordinario"
Queste le parole del tecnico prima del fischio d'inizio: "Nel calcio conta tutto ma c'entra anche la furbizia e saper capire il momento. La furbizia si può allenare - ha dichiarato ai microfoni Amazon - . Arteta ha fatto un grandissimo lavoro raggiungendo la finale di Champions. I giocatori hanno grande qualità, sono molto bravi, ma fanno bene anche la fase difensiva. È difficile vedere una squadra inglese difendere in quel modo, gli vanno fatti i complimenti. Bisogna sbagliare il meno possibile, gli errori li paghi subito in queste gare di livello europeo. Possiamo e dobbiamo far bene sulle transizioni, ma bisogna stare attenti perché loro in transizione sono molto bravi Hanno giocatori di grade qualità tecniche, in campo aperto serve tecnica e velocità. In quel lavoro loro e noi siamo bravi, speriamo sia una bella partita. A noi serve per entrare bene in Champions".
20:15
Napoli: l'avvio di stagione in numeri
20:10
Allegri: Allegri: "Ho fatto 2 finali di Champions e…"
Queste le parole di Allegri, che in che in conferenza stampa ha presentato la sfida contro i Gunners hai fatto il punto sulle condizioni dei suoi: “Vincente in Premier e finalista di Champions, l’Arsenal di Arteta ha fatto un lavoro straordinario. La giocheremo con grande orgoglio e grane voglia, sperando di fare un risultato positivo [..] L’Inter? È stata una partita molto bella, poi purtroppo l'abbiamo persa per delle ingenuità commesse. Questo è il calcio. Con l’Arsenal è una competizione diversa, ti dà più stimoli e adrenalina. Ci confronteremo con i migliori, servirà una partita di grande tecnica. E quando non avremo la palla, bisognerà difendere meglio di squadra: con Como e Inter in certi frangenti della partita lasciavamo un po' a desiderare. Da qui a gennaio abbiamo 8 partite dove dobbiamo fare un bel po' di punti. Bisogna essere fiduciosi e ambiziosi di fare una grande Champions. Arsenal favorito? Le partite iniziano tutte da 0-0, che l'Arsenal sia favorito domani credo che sia una cosa normale. Nello stesso tempo, dobbiamo avere ambizione e voglia di fare una grande partita e alla fine vedremo che saremo riusciti a fare. L'Arsenal è una squadra completa, Arteta è bravo e veloce a sistemare la fase difensiva. Subiscono pochi gol e lavorano molto bene di squadra. Credo che velocemente è riuscito a dare un grande equilibrio alla squadra. Sono molto bravi quando devono difendere, hanno una grande mentalità. Hojlund? Ha 23 anni ed è giovane, ha tutte le possibilità di crescere e migliorare in fase realizzativa diventando anche più pulito tecnicamente. E' volenteroso e migliorerà sicuramente. La Champions? Vincerla non è facile, ho giocato due finali e le ho perse tutt'e due. Speriamo da qui alla fine che mi vada meglio".
20:05
Allegri in Europa dopo oltre 3 anni
Era il 18 maggio 2023 quando Allegri disputava il suo ultimo incontro europeo, guidando la Juventus in semifinale di Europa League (dove era retrocessa dal girone di Champions) contro il Siviglia al Sanchez-Pizjuan. In quell’occasione, i padroni di casa - reduci dall’1-1 dello Stadium - si aggiudicarono l’ultimo atto del torneo rimontando il vantaggio di Vlahovic al 65’ con le reti di Suso al 71’ e Lamela al 95’.
19:55
Le altre italiane in Champions
Due gol regalati e una rimonta mancata. Questa la sintesi dell’esordio europeo dell’Inter, la prima delle italiane a tagliare il nastro alla Champions 2026/2027, che al Bernabeu si è arresa al Real dell’ex Mourinho: 2-1 il finale deciso dalle reti di Mbappé e Valverde (a segno con la complicità della papera di Martinez). Di Carlos Augusto invece la rete che ha riaperto la partita. Quanto alle altre di Serie A, la Roma di Gasperini e il Como di Fabregas debutteranno rispettivamente contro Fenerbahce a Istanbul (18.45) e Lipsia al Sinigaglia (21).
19:49
Napoli-Arsenal: le formazioni ufficiali
NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Favasuli, Badiashile, Neres, Lucca, Vergara, Beukema, Spinazzola.
ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Konsa, Gabriel Magalhaes, Hincapie; Odegaard, Merino, Rice; Saka, Gyokeres, Eze. Allenatore: Arteta.
A disposizione: Meslier, Arrizabalaga, Calafiori, Tziolis, Havertz, Madueke, Bruno Guimaraes, Zubimendi, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon.
19:46
Napoli e Arsenal al Maradona
Entrambe le squadre hanno fatto il loro ingresso allo stadio.
19:45
Statistiche e curiosità su Napoli-Arsenal
19:35
La direzione arbitrale
- Arbitro: Nyberg (Svezia)
- Assistenti: Beigi-Soderkvist (Svezia)
- Quarto ufficiale: Ladeback (Svezia)
- Var: De Cerro Grande (Spagna)
- Ass. Var: Brisard (Francia)
19:30
Napoli-Arsenal: le probabili formazioni
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Favasuli, Badiashile, Neres, Spinazzola, Lucca, Vergara, Beukema, Lang.
Indisponibili: McTominay, Anguissa.
Squalificati: nessuno.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimarães; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz. Allenatore: Arteta.
A disposizione: Arrizabalaga, Meslier, Hincapié, Timber, Eze, Madueke, Merino, Zubimendi, Gyokeres.
Indisponibili: Timber, Saliba, Mosquera.
Squalificati: nessuno.