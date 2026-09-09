Gasperini verso Fenerbahce-Roma: “Sarà banco di prova". Su Dybala: "Con lui in campo siamo migliori"

ISTANBUL (Turchia) - "Indubbiamente è la competizione più importante a livello di club. Tolto il Mondiale è la competizione alla quale giocatori e allenatori vogliono giocare". Parla così Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky alla vigilia dell'esordio in Champions sulla panchina della Roma. Un ritorno importante per il club giallorosso nella massima rassegna continentale, il tecnico giallorosso ha affrontato vari argomenti.
"Il Dybala migliore degli anni recenti"
Il tecnico aggiunge: "Stiamo bene tutti, non ci sono particolari defezioni. Rimane Pellegrini e poi siamo tutti presenti e pronti per iniziare questa nuova avventura. Dybala sta già dimostrando quale è la sua continuità. Il valore è già riconosciuto. L'inizio è stato migliore a quello degli anni recenti è perché ha una continuità straordinaria. Con lui in campo siamo migliori anche noi". Un gruppo importante quello a disposizione Gasp: "Un gruppo molto unito e coeso a raggiungere traguardi. Probabilmente abbiamo alzato il livello tecnico negli ultimi mesi, avvantaggiati da un anno alle spalle di partite. La qualità tecnica si è alzata con Dybala e Malen, ma con tutta la squadra. Realizziamo più gol ed è lo specchio di questo". Una super notte europea dopo una super notte all'Olimpico contro l'Atalanta: "Quando ribalti una partita dove all'88' hai perso ti dà energia e gioia superiore. Questa però è una competizione nuova per la Roma, c'è la curiosità di misurarci a livello internazionale, si comincia domani in un palcoscenico importante e caldo. Potremo già vedere la nostra forza e la nostra personalità". Infine: "Incontriamo tutte top nei loro campionati. Sono squadre che hanno giocatori straordinari che possono cambiare il risultato. Dobbiamo essere bravi a non snaturarci e d avere fiducia nei nostri mezzi".
"Fenerbahce ha rosa ampia"
In conferenza Gasperini ha aggiunto: "Partecipare a questa competizione è già qualcosa di importante. Quello che posso chiedere è di essere noi stessi, perché siamo arrivati a giocarla con le nostre caratteristiche e con quello che avevamo messo in campo. Anche se è sicuramente una competizione di valore molto più alto, dove incontriamo i migliori club di ogni categoria, dovremo essere bravi a mantenere la nostra identità". Sull'avversario di domani: "Le assenze di Asensio e Guendouzi? Il Fenerbahce ha una rosa molto ampia, con giocatori forti. Purtroppo, succede che qualche calciatore per infortunio o squalifica non possa partecipare a queste competizioni. Ma troveremo un Fenerbahce molto forte, nonostante queste assenze. Noi dobbiamo avere grande considerazione dell’avversario. Hanno giocatori molto importanti. Noi dobbiamo avere fiducia di giocare con le nostre caratteristiche. Dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi”. Mentre sull'inizio di una lunga serie di partite: "Nelle prossime settimane, dopo la sosta, avremo tante partite. Diventano fondamentali i cambi. Ma quest'anno abbiamo la possibilità di far giocare più interpreti. Adesso possiamo mettere nuove soluzioni senza perdere la qualità". E conclude: “Credo che ci siano dei giocatori che hanno giocato le coppe. La Roma manca in Champions da anni, ma ha fatto bene in Europa League. La prima giornata desta sempre curiosità. Non ci sono state altre occasioni per affrontare questi avversari”.
Le parole di Hermoso
"Vogliamo far bene e iniziare al meglio in nostro cammino Champions League. Siamo felici di giocare questo tipo di partite". Così, ai microfoni di Sky Sport, il difensore della Roma Mario Hermoso, alla vigilia della prima gara dei giallorossi nella prima fase della Champions League 2026-27. Una sfida importante, che segna il ritorno del team capitolino dopo sette anni nella massima competizione europea per club. "Gasperini quando è arrivato a Roma ci ha trasmesso la mentalità giusta per crescere come squadra. Abbiamo avuto una crescita importante dall'anno scorso: io e tutti i compagni siamo molto contenti di come gioca la squadra", ha aggiunto il difensore spagnolo: "La mentalità fa parte di ognuno di noi, anche l'anno scorso quando abbiamo avuto momenti difficili abbiamo subito cercato di reagire e di tornare forti. Il mister ci ha dato una nuova mentalità e la volontà di giocare allo stesso modo contro ogni squadra. Siamo in un momento di crescita e abbiamo fiducia di poter continuare a vincere e alzare il nostro livello".
La conferenza del Fenerbahce
"La Roma ha la rosa più forte della sua storia. È in ottima forma, avendo vinto tutte e tre le partite di Serie A, e lavora con Gasperini da due anni. Noi non giocheremo esclusivamente di rimessa. La Roma è una buona squadra, pratica un pressing a tutto campo, ma ci sono zone in cui si espone a dei rischi. Cercheremo di sfruttarle per ottenere un risultato positivo". Lo ha detto Ismail Kartal, allenatore del Fenerbahçe, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma in Champions League. "A prescindere da chi scenderà in campo, so che tutti daranno il massimo. In questo momento ho grande fiducia in me stesso e nei miei giocatori. Asensio è ancora alle prese con un infortunio, ma abbiamo ottimi giocatori che sapranno farsi valere, così da non far sentire la sua mancanza e di Guendouzi (squalificato)", ha aggiunto.
Skriniar prima della Roma
In conferenza presente anche l'ex interista Milan Škriniar: "Siamo molto felici perché, dopo 18 anni, la Champions League torna in questo splendido stadio. Sentiamo una grande responsabilità nei confronti dei tifosi. La Roma è una squadra molto forte, ma credo che ci siamo preparati al meglio e vogliamo conquistare i nostri primi punti in Champions League". "Siamo molto felici perché dopo 18 anni la Champions League è tornata in questo bellissimo stadio. Abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei tifosi. La Roma è una squadra molto forte, ma penso che ci siamo preparati bene, vogliamo conquistare i nostri primi punti in Champions League", ha detto il difensore. "Loro hanno giocatori fortissimi come Dybala e Malen. Dobbiamo unire tutte le nostre forze, non dobbiamo focalizzarci solo sulla difesa. Il Fenerbahce è ambizioso e gioca per vincere. Ho affrontato Gasperini molte volte. Le partite contro le sue squadre sono sempre state molto dure, perché i suoi giocatori praticano un calcio molto fisico e corrono molto. Noi però siamo pronti", ha concluso.
ISTANBUL (Turchia) - "Indubbiamente è la competizione più importante a livello di club. Tolto il Mondiale è la competizione alla quale giocatori e allenatori vogliono giocare". Parla così Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky alla vigilia dell'esordio in Champions sulla panchina della Roma. Un ritorno importante per il club giallorosso nella massima rassegna continentale, il tecnico giallorosso ha affrontato vari argomenti.
"Il Dybala migliore degli anni recenti"
Il tecnico aggiunge: "Stiamo bene tutti, non ci sono particolari defezioni. Rimane Pellegrini e poi siamo tutti presenti e pronti per iniziare questa nuova avventura. Dybala sta già dimostrando quale è la sua continuità. Il valore è già riconosciuto. L'inizio è stato migliore a quello degli anni recenti è perché ha una continuità straordinaria. Con lui in campo siamo migliori anche noi". Un gruppo importante quello a disposizione Gasp: "Un gruppo molto unito e coeso a raggiungere traguardi. Probabilmente abbiamo alzato il livello tecnico negli ultimi mesi, avvantaggiati da un anno alle spalle di partite. La qualità tecnica si è alzata con Dybala e Malen, ma con tutta la squadra. Realizziamo più gol ed è lo specchio di questo". Una super notte europea dopo una super notte all'Olimpico contro l'Atalanta: "Quando ribalti una partita dove all'88' hai perso ti dà energia e gioia superiore. Questa però è una competizione nuova per la Roma, c'è la curiosità di misurarci a livello internazionale, si comincia domani in un palcoscenico importante e caldo. Potremo già vedere la nostra forza e la nostra personalità". Infine: "Incontriamo tutte top nei loro campionati. Sono squadre che hanno giocatori straordinari che possono cambiare il risultato. Dobbiamo essere bravi a non snaturarci e d avere fiducia nei nostri mezzi".