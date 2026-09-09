Gasperini verso Fenerbahce-Roma: “Sarà banco di prova". Su Dybala: "Con lui in campo siamo migliori"

"Il Dybala migliore degli anni recenti"

Il tecnico aggiunge: "Stiamo bene tutti, non ci sono particolari defezioni. Rimane Pellegrini e poi siamo tutti presenti e pronti per iniziare questa nuova avventura. Dybala sta già dimostrando quale è la sua continuità. Il valore è già riconosciuto. L'inizio è stato migliore a quello degli anni recenti è perché ha una continuità straordinaria. Con lui in campo siamo migliori anche noi". Un gruppo importante quello a disposizione Gasp: "Un gruppo molto unito e coeso a raggiungere traguardi. Probabilmente abbiamo alzato il livello tecnico negli ultimi mesi, avvantaggiati da un anno alle spalle di partite. La qualità tecnica si è alzata con Dybala e Malen, ma con tutta la squadra. Realizziamo più gol ed è lo specchio di questo". Una super notte europea dopo una super notte all'Olimpico contro l'Atalanta: "Quando ribalti una partita dove all'88' hai perso ti dà energia e gioia superiore. Questa però è una competizione nuova per la Roma, c'è la curiosità di misurarci a livello internazionale, si comincia domani in un palcoscenico importante e caldo. Potremo già vedere la nostra forza e la nostra personalità". Infine: "Incontriamo tutte top nei loro campionati. Sono squadre che hanno giocatori straordinari che possono cambiare il risultato. Dobbiamo essere bravi a non snaturarci e d avere fiducia nei nostri mezzi".