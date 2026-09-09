"Se sbagli ti ammazzano", Fabregas e il Como da Champions: "Che vuol dire esperienza?"

COMO - Di notti europee speciali Cesc Fabregas ne ha vissute parecchie quando indossava ancora gli scarpini ai piedi. La prima da allenatore, però, avrà sempre un posto speciale. Centrato il quarto posto la scorsa stagione, il suo Como ha infatti conquistato la prima, storica qualificazione alla Champions League e giovedì 10 settembre alle ore 21 farà il proprio debutto nella League Phase al Sinigaglia contro il Lipsia . Una giornata storica che la città lariana si appresta a vivere nel migliore dei modi, con il proprio vestito migliore: l'impianto, infatti, è stato rinnovato proprio per ospitare la più prestigiosa competizione europea per club, motivo per cui Nico Paz e compagni hanno disputato in trasferta le prime tre partite di campionato. Nonostante ciò i lombardi arrivano all'appuntamento con il morale alle stelle e sette punti in classifica , frutto del pareggio all'esordio a Udine (1-1) e delle vittorie al Maradona contro il Napoli di Massimiliano Allegri (1-2) e al Ferraris contro il Genoa di Daniele De Rossi (1-4 in rimonta). I tedeschi di Martin Demichelis , invece, dopo il netto successo per 3-0 alla prima di Bundesliga in casa contro il Borussia Moenchengladbach, hanno poi perso 3-1 in trasferta a Brema contro il Werder. Dopo il Lipsia, nella fase campionato il Como affronterà Feyenoord, Lens, Real Betis e Barcellona in trasferta e Manchester United, AEK Atene e i campioni in carica del PSG davanti ai propri tifosi.

Fabregas presenta Como-Lipsia

"Prima di tutto vorrei mandare un messaggio di forza alla nostra calciatrice Roberta Picchi (la calciatrice lariana ha annunciato di avere un tumore al seno ndr) - esordisce Cesc Fabregas -. Siamo una famiglia, le diamo un grande abbraccio. Siamo con lei. Domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Poi capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo". L'allenatore non dà alcuna indicazione circa la formazione: "Sceglierò chi mi aiuterà di più ad andare all'obiettivo, che è la vittoria. Mi conoscete da due anni e mezzo ormai, a me non interessa l'esperienza. Che vuol dire? Posso far vedere giocatori che hanno fatto 100 partite in Champions e hanno sbagliato... La scelta più giusta sarà chi penso mi aiuterà di più a vincere. Per domani ho tutto chiaro. Ho scelto. Come la vedo io, tutti meritiamo e tutti dobbiamo meritarsela ogni giorno. Quello che hanno fatto i ragazzi l'anno scorso è storia, saranno leggende per sempre. Però sono già passati 3-4 mesi, ci sono altre opportunità e altri giocatori. È passato, se rimaniamo sempre lì ci fermiamo. E noi vogliamo crescere, migliorarci e fare sempre passi in avanti. Ci saranno tanti giocatori dell'anno scorso in campo domani, altri no. Ma è importante che chi entra in campo dia il suo contributo. Ogni partita chi merita di giocare è perché in quel momento è più forte di qualcun altro".

"Capisco ovviamente che domani il tema sarà la prima partita della storia in Champions per il Como ma per noi sarà una partita come le altre. Adesso stiamo arrivando a un livello che, due minuti prima della riunione, qualche scelta la devo fare. Questo fa capire quanto il livello si è alzato e quanto sono vicini i giocatori. Adesso nessuno può sapere chi gioca domani. Tutti sono preparati per dare una mano. Discorso? Non me lo preparo, sono una persona a cui viene tutto da dentro. Sono uno che dice quel che sente". Nessun consiglio alla dirigenza: "Ricordo che è l'unico trofeo, la Champions, che non ho mai vinto. Ieri poteva vincere il Real 7-5 o l'Inter 4-6. La differenza la fanno i dettagli. Non ho detto niente alla società, ci sono uomini competenti. Abbiamo un grande staff. La cosa più importante è l'energia, quanto la gente sia coinvolta nel progetto, la fame, la voglia di migliorare. È quello che ti fa vincere le partite. Se poi il Lipsia sarà più bravo e vincerà, ripartiremo con ancora più fame. Ma per me siamo pronti: domani il campo parlerà, poi prepareremo Parma e Frosinone. Dobbiamo portare noi come staff tutte le informazioni ai giocatori sull'altra squadra per aiutarli. Individualmente ci sono giocatori del Lipsia molto forti, non voglio dire nomi perché non mi piace parlare dei singoli ma lo sapete. E sono una squadra giovane, vanno a mille. Ma noi dobbiamo pensare come fargli male, dobbiamo credere nelle nostre possibilità. Magari avremo partite con 20-30% di chance di vincere, ma dobbiamo estrapolare il 100% da quel 20-30 per poter fare il massimo. Dobbiamo essere bravi a capire i dettagli".