"Se sbagli ti ammazzano", Fabregas e il Como da Champions: "Che vuol dire esperienza?"

COMO - Di notti europee speciali Cesc Fabregas ne ha vissute parecchie quando indossava ancora gli scarpini ai piedi. La prima da allenatore, però, avrà sempre un posto speciale. Centrato il quarto posto la scorsa stagione, il suo Como ha infatti conquistato la prima, storica qualificazione alla Champions League e giovedì 10 settembre alle ore 21 farà il proprio debutto nella League Phase al Sinigaglia contro il Lipsia. Una giornata storica che la città lariana si appresta a vivere nel migliore dei modi, con il proprio vestito migliore: l'impianto, infatti, è stato rinnovato proprio per ospitare la più prestigiosa competizione europea per club, motivo per cui Nico Paz e compagni hanno disputato in trasferta le prime tre partite di campionato. Nonostante ciò i lombardi arrivano all'appuntamento con il morale alle stelle e sette punti in classifica, frutto del pareggio all'esordio a Udine (1-1) e delle vittorie al Maradona contro il Napoli di Massimiliano Allegri (1-2) e al Ferraris contro il Genoa di Daniele De Rossi (1-4 in rimonta). I tedeschi di Martin Demichelis, invece, dopo il netto successo per 3-0 alla prima di Bundesliga in casa contro il Borussia Moenchengladbach, hanno poi perso 3-1 in trasferta a Brema contro il Werder. Dopo il Lipsia, nella fase campionato il Como affronterà Feyenoord, Lens, Real Betis e Barcellona in trasferta e Manchester United, AEK Atene e i campioni in carica del PSG davanti ai propri tifosi.
Fabregas presenta Como-Lipsia
"Prima di tutto vorrei mandare un messaggio di forza alla nostra calciatrice Roberta Picchi (la calciatrice lariana ha annunciato di avere un tumore al seno ndr) - esordisce Cesc Fabregas -. Siamo una famiglia, le diamo un grande abbraccio. Siamo con lei. Domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Poi capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo". L'allenatore non dà alcuna indicazione circa la formazione: "Sceglierò chi mi aiuterà di più ad andare all'obiettivo, che è la vittoria. Mi conoscete da due anni e mezzo ormai, a me non interessa l'esperienza. Che vuol dire? Posso far vedere giocatori che hanno fatto 100 partite in Champions e hanno sbagliato... La scelta più giusta sarà chi penso mi aiuterà di più a vincere. Per domani ho tutto chiaro. Ho scelto. Come la vedo io, tutti meritiamo e tutti dobbiamo meritarsela ogni giorno. Quello che hanno fatto i ragazzi l'anno scorso è storia, saranno leggende per sempre. Però sono già passati 3-4 mesi, ci sono altre opportunità e altri giocatori. È passato, se rimaniamo sempre lì ci fermiamo. E noi vogliamo crescere, migliorarci e fare sempre passi in avanti. Ci saranno tanti giocatori dell'anno scorso in campo domani, altri no. Ma è importante che chi entra in campo dia il suo contributo. Ogni partita chi merita di giocare è perché in quel momento è più forte di qualcun altro".
"Capisco ovviamente che domani il tema sarà la prima partita della storia in Champions per il Como ma per noi sarà una partita come le altre. Adesso stiamo arrivando a un livello che, due minuti prima della riunione, qualche scelta la devo fare. Questo fa capire quanto il livello si è alzato e quanto sono vicini i giocatori. Adesso nessuno può sapere chi gioca domani. Tutti sono preparati per dare una mano. Discorso? Non me lo preparo, sono una persona a cui viene tutto da dentro. Sono uno che dice quel che sente". Nessun consiglio alla dirigenza: "Ricordo che è l'unico trofeo, la Champions, che non ho mai vinto. Ieri poteva vincere il Real 7-5 o l'Inter 4-6. La differenza la fanno i dettagli. Non ho detto niente alla società, ci sono uomini competenti. Abbiamo un grande staff. La cosa più importante è l'energia, quanto la gente sia coinvolta nel progetto, la fame, la voglia di migliorare. È quello che ti fa vincere le partite. Se poi il Lipsia sarà più bravo e vincerà, ripartiremo con ancora più fame. Ma per me siamo pronti: domani il campo parlerà, poi prepareremo Parma e Frosinone. Dobbiamo portare noi come staff tutte le informazioni ai giocatori sull'altra squadra per aiutarli. Individualmente ci sono giocatori del Lipsia molto forti, non voglio dire nomi perché non mi piace parlare dei singoli ma lo sapete. E sono una squadra giovane, vanno a mille. Ma noi dobbiamo pensare come fargli male, dobbiamo credere nelle nostre possibilità. Magari avremo partite con 20-30% di chance di vincere, ma dobbiamo estrapolare il 100% da quel 20-30 per poter fare il massimo. Dobbiamo essere bravi a capire i dettagli".
Como, Fabregas: "Ogni partita va giocata con la nostra identità"
Fabregas non ha dubbi: il suo Como non si snaturerà in base all'avversario: "Vediamo dopo la partite di domani (ride, ndr). Non lo so... è la prima partita di Champions. Possiamo avere un'idea di quel che sarà, ieri ho visto 3-4 partite e posso farmi un'idea di quel che potrà succedere. Noi abbiamo un'idea di calcio, non possiamo andare troppo lontano a seconda della competizione. Noi pensiamo a noi, poi studiamo e prepariamo ogni gara con i dettagli. Ma la cosa più importante è che, succeda quel che succeda, il giocatore possa trasmettere il nostro calcio. E questo vuol dire capire, intendere il calcio. Ogni partita va giocata con la nostra identità". A proposito degli avversari commenta: "Il Lipsia è un grande club, l'hanno dimostrato negli anni, creando una cultura iniziando da zero 20 anni fa. Si possono prendere tantissime idee e hanno fatto bene. Conosco Martin Demichelis e diverse persone del club, sono grandi persone e grandi professionisti. Non sono sorpreso di ciò che hanno costruito. Sarà una gara molto difficile domani. Ogni anno è differente, magari giochi meglio o peggio, ma quello che mi piace di più di questo club è l'identità. Prendono sempre dei manager con un'idea. Sotto questo aspetto il Lipsia è al 100% un esempio. Abbiamo giocato contro con Demichelis, soprattutto quando era lui al City. È una grande persona, un grande allenatore. Ha fatto bene in Argentina e in Spagna. Mi piace, vedo una squadra con un'idea di gioco chiara, movimenti specifici, una squadra bella da vedere e da analizzare. Tanti complimenti a lui, sarà un grande test per noi".
Fabregas tiene alta l'asticella dell'attenzione: "Spero che sia una partita in cui i ragazzi scendano in campo pensando di poterla vincere, come abbiamo fatto da quando sono arrivato in Serie B. La nostra responsabilità è andare ogni partita a fare il meglio, che è vincere. Deve essere la nostra mentalità. Spero che la squadra pensi che sia una partita di calcio come le altre e che le emozioni riguardino solo oggi. L'obiettivo è pensare a oggi, non al domani. La Serie A ti dà di più in una stagione, ma domani arriva qua il Lipsia che è molto forte ed è abituato a questi contesti". L'allenatore del Como, poi, trova anche il tempo per scherzare: "La mia esperienza da giocatore in Champions ti fa vedere che la vita passa molto veloce. Non ricordo nemmeno l'ultima partita giocata, sembra siano passati 50 anni... In Europa c'è tanta qualità, se sbagli qualcosa ti possono ammazzare. Dobbiamo essere bravi a capire tutti i momenti della partita. Dobbiamo avere la voglia di migliorare, per provare a portare a casa la partita".
Le parole di Da Cunha alla vigilia di Como-Lipsia
Al fianco di Fabregas c'è Da Cunha: "Domani sarà la prima gara della Champions, sono molto felice - ammette -. Vengo dalla Serie B, sono onorato di poter giocare in Champions. La squadra è serena, non vediamo l'ora di iniziare questa competizione. Siamo pronti, abbiamo lavorato bene. Giocare a casa per noi è incredibile, è da tanto che non giochiamo qui. Abbiamo visto che lo stadio è pronto e lo saremo anche noi. É un sogno essere arrivati in Champions - spiega -. Siamo felici, ma arriviamo in Champions per fare il nostro, non per guardare gli altri. Per dimostrare chi siamo e continuare a fare ciò che facciamo sempre. Vogliamo ancora dare di più ai tifosi e alla città. Se facciamo bene sul campo è perché il mister e il suo staff fanno un grande lavoro - continua -, noi siamo sereni e sappiamo quello che dobbiamo fare. Siamo pronti, abbiamo vinto su tanti campi difficili. Siamo pronti per fare punti anche in Champions. Il fattore che abbiamo è di essere sempre noi, la nostra mentalità di essere insieme, di dimostrare quel che facciamo. E anche il lavoro, lavoriamo in maniera incredibile e tutti lo vedono sul campo. Abbiamo sentito che quello che abbiamo fatto non è normale. Tutti qui in città parlano della Champions, la gente è contenta. Abbiamo fatto una cosa bella, lo sappiamo". Sul format della Champions commenta: "A me piace, ci sono più partite da giocare e squadre diverse da affrontare". Sulla stessa lunghezza d'onda Fabregas: "Piace anche a me. Dopo mi vado a vedere il Barcellona e poi Napoli-Arsenal. Si vedono partite di alto livello, l'esigenza è più alta ma come spettatore si vedono partite più piacevoli".
COMO - Di notti europee speciali Cesc Fabregas ne ha vissute parecchie quando indossava ancora gli scarpini ai piedi. La prima da allenatore, però, avrà sempre un posto speciale. Centrato il quarto posto la scorsa stagione, il suo Como ha infatti conquistato la prima, storica qualificazione alla Champions League e giovedì 10 settembre alle ore 21 farà il proprio debutto nella League Phase al Sinigaglia contro il Lipsia. Una giornata storica che la città lariana si appresta a vivere nel migliore dei modi, con il proprio vestito migliore: l'impianto, infatti, è stato rinnovato proprio per ospitare la più prestigiosa competizione europea per club, motivo per cui Nico Paz e compagni hanno disputato in trasferta le prime tre partite di campionato. Nonostante ciò i lombardi arrivano all'appuntamento con il morale alle stelle e sette punti in classifica, frutto del pareggio all'esordio a Udine (1-1) e delle vittorie al Maradona contro il Napoli di Massimiliano Allegri (1-2) e al Ferraris contro il Genoa di Daniele De Rossi (1-4 in rimonta). I tedeschi di Martin Demichelis, invece, dopo il netto successo per 3-0 alla prima di Bundesliga in casa contro il Borussia Moenchengladbach, hanno poi perso 3-1 in trasferta a Brema contro il Werder. Dopo il Lipsia, nella fase campionato il Como affronterà Feyenoord, Lens, Real Betis e Barcellona in trasferta e Manchester United, AEK Atene e i campioni in carica del PSG davanti ai propri tifosi.
Fabregas presenta Como-Lipsia
"Prima di tutto vorrei mandare un messaggio di forza alla nostra calciatrice Roberta Picchi (la calciatrice lariana ha annunciato di avere un tumore al seno ndr) - esordisce Cesc Fabregas -. Siamo una famiglia, le diamo un grande abbraccio. Siamo con lei. Domani è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Poi capisco le emozioni della città e del club, ma dobbiamo". L'allenatore non dà alcuna indicazione circa la formazione: "Sceglierò chi mi aiuterà di più ad andare all'obiettivo, che è la vittoria. Mi conoscete da due anni e mezzo ormai, a me non interessa l'esperienza. Che vuol dire? Posso far vedere giocatori che hanno fatto 100 partite in Champions e hanno sbagliato... La scelta più giusta sarà chi penso mi aiuterà di più a vincere. Per domani ho tutto chiaro. Ho scelto. Come la vedo io, tutti meritiamo e tutti dobbiamo meritarsela ogni giorno. Quello che hanno fatto i ragazzi l'anno scorso è storia, saranno leggende per sempre. Però sono già passati 3-4 mesi, ci sono altre opportunità e altri giocatori. È passato, se rimaniamo sempre lì ci fermiamo. E noi vogliamo crescere, migliorarci e fare sempre passi in avanti. Ci saranno tanti giocatori dell'anno scorso in campo domani, altri no. Ma è importante che chi entra in campo dia il suo contributo. Ogni partita chi merita di giocare è perché in quel momento è più forte di qualcun altro".
"Capisco ovviamente che domani il tema sarà la prima partita della storia in Champions per il Como ma per noi sarà una partita come le altre. Adesso stiamo arrivando a un livello che, due minuti prima della riunione, qualche scelta la devo fare. Questo fa capire quanto il livello si è alzato e quanto sono vicini i giocatori. Adesso nessuno può sapere chi gioca domani. Tutti sono preparati per dare una mano. Discorso? Non me lo preparo, sono una persona a cui viene tutto da dentro. Sono uno che dice quel che sente". Nessun consiglio alla dirigenza: "Ricordo che è l'unico trofeo, la Champions, che non ho mai vinto. Ieri poteva vincere il Real 7-5 o l'Inter 4-6. La differenza la fanno i dettagli. Non ho detto niente alla società, ci sono uomini competenti. Abbiamo un grande staff. La cosa più importante è l'energia, quanto la gente sia coinvolta nel progetto, la fame, la voglia di migliorare. È quello che ti fa vincere le partite. Se poi il Lipsia sarà più bravo e vincerà, ripartiremo con ancora più fame. Ma per me siamo pronti: domani il campo parlerà, poi prepareremo Parma e Frosinone. Dobbiamo portare noi come staff tutte le informazioni ai giocatori sull'altra squadra per aiutarli. Individualmente ci sono giocatori del Lipsia molto forti, non voglio dire nomi perché non mi piace parlare dei singoli ma lo sapete. E sono una squadra giovane, vanno a mille. Ma noi dobbiamo pensare come fargli male, dobbiamo credere nelle nostre possibilità. Magari avremo partite con 20-30% di chance di vincere, ma dobbiamo estrapolare il 100% da quel 20-30 per poter fare il massimo. Dobbiamo essere bravi a capire i dettagli".