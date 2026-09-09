Barcellona, Raphinha-Yamal show: terza manita di fila, Feyenoord ko. Stoccarda, tripletta Demirovic

La seconda notte della prima giornata di Champions League si apre con il super Barcellona di Flick che al Campo Nou strapazza il Feyenoord conquistando i primi tre punti nel cammino in League Phase. Al 3' i padroni di casa sbloccano sull'asse Yamal-Raphinha, al 33' il raddoppio lo firma Adeyemi con un destro a giro imprendibile. Ad inizio ripresa la doppietta di Raphinha vale il tris che mette il risultato in ghiaccio. Lamine Yamal su punizione cala il poker azulgrana, Steijn riesce a realizzare il gol della bandiera per il Feyenoord, ma il Barcellona non è sazio e la manita la sigla Gabriel Jesus che firma la prima rete con la nuova maglia. 5-1 il finale, terza partita di fila con cinque reti realizzate per la squadra di Flick.
Triplo Demirovic, Viking ko
Inizia con il piede giusto anche lo Stoccarda che supera 3-1 il Viking, alla sua prima storica partecipazione alla fase finale della massima competizione europea. Accade tutto nel primo tempo nel giro di un quarto d'ora: Demirovic apre al 20', Trpic pareggia i conti nel giro di pochi secondi, ma l'attaccante bosniaco ne realizza altri due tra il 26' e il 32' firmando la tripletta che lancia i tedeschi verso la vittoria.