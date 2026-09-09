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Barcellona, Raphinha-Yamal show: terza manita di fila, Feyenoord ko. Stoccarda, tripletta Demirovic

Flick inizia con una valanga di gol, show al Camp Nou. In Germania l'esordio amaro del Viking in Champions
1 min
ChampionsBarcellonaFeyenoord
Barcellona, Raphinha-Yamal show: terza manita di fila, Feyenoord ko. Stoccarda, tripletta Demirovic© Getty Images

La seconda notte della prima giornata di Champions League si apre con il super Barcellona di Flick che al Campo Nou strapazza il Feyenoord conquistando i primi tre punti nel cammino in League Phase. Al 3' i padroni di casa sbloccano sull'asse Yamal-Raphinha, al 33' il raddoppio lo firma Adeyemi con un destro a giro imprendibile. Ad inizio ripresa la doppietta di Raphinha vale il tris che mette il risultato in ghiaccio. Lamine Yamal su punizione cala il poker azulgrana, Steijn riesce a realizzare il gol della bandiera per il Feyenoord, ma il Barcellona non è sazio e la manita la sigla Gabriel Jesus che firma la prima rete con la nuova maglia. 5-1 il finale, terza partita di fila con cinque reti realizzate per la squadra di Flick.

Triplo Demirovic, Viking ko

Inizia con il piede giusto anche lo Stoccarda che supera 3-1 il Viking, alla sua prima storica partecipazione alla fase finale della massima competizione europea. Accade tutto nel primo tempo nel giro di un quarto d'ora: Demirovic apre al 20', Trpic pareggia i conti nel giro di pochi secondi, ma l'attaccante bosniaco ne realizza altri due tra il 26' e il 32' firmando la tripletta che lancia i tedeschi verso la vittoria.

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