Fenerbahce-Roma: diretta, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

La veste delle grandi occasioni per una serata che i Friedkin (e i tifosi) aspettavano dal giorno del loro insediamento. La Roma torna a giocare la Champions League dopo sette anni e lo farà con la sua miglior versione. Dopo il punteggio pieno in campionato, gli uomini di Gian Piero Gasperini scenderanno in campo alle 18.45 a Istanbul contro il Fenerbahce, in occasione della prima giornata della fase campionato. A parte Pellegrini (obiettivo il recupero per il big match con l'Inter), sono tutti a disposizione, incluso Paulo Dybala. "In generale stanno tutti bene e sono tutti pronti per giocare. Dybala sta dimostrando una continuità straordinaria, quando Paulo è in campo siamo migliori", ha detto Gasperini alla vigilia del match.