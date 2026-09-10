Fenerbahce-Roma: diretta, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

La veste delle grandi occasioni per una serata che i Friedkin (e i tifosi) aspettavano dal giorno del loro insediamento. La Roma torna a giocare la Champions League dopo sette anni e lo farà con la sua miglior versione. Dopo il punteggio pieno in campionato, gli uomini di Gian Piero Gasperini scenderanno in campo alle 18.45 a Istanbul contro il Fenerbahce, in occasione della prima giornata della fase campionato. A parte Pellegrini (obiettivo il recupero per il big match con l'Inter), sono tutti a disposizione, incluso Paulo Dybala. "In generale stanno tutti bene e sono tutti pronti per giocare. Dybala sta dimostrando una continuità straordinaria, quando Paulo è in campo siamo migliori", ha detto Gasperini alla vigilia del match.
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Dove vedere Fenerbahce-Roma: diretta tv e streaming
La partita tra Fenerbahce e Roma è in programma alle ore 18.45 in Turchia e sarà visibile in diretta su Sky Sport. La diretta streaming è disponibile su Skygo e Now.
Fenerbahce-Roma, le probabili formazioni
Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Aké, Brown; Yuksek, Kante; Greenwood, Kahveci, Aydin; Lukaku. Allenatore: Kartal. A disposizione: Cetin, Gunok, Muldur, Oppong, Mercan, Elmaz, Muriqi, Nene.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Rensch, Balerdi, Pisilli, Lulli, Castro, Mora, De Roon.
Arbitro: Gil Manzano. Assistenti: Barbero-Porras Ayuso. Quarto uomo: Munuera. Var: Soto Grado. Avar: Gomez.