Como-Lipsia: diretta, probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

COMO - L'attesa è finita. Alle ore 21, allo stadio Giuseppe Sinigaglia, il Como fa il proprio esordio assoluto in Champions League sfidando il Lipsia nel primo turno della fase campionato. La città si veste a feste per vivere una giornata destinata a rimanere nella storia e per l'occasione anche l'impianto è stato interessato da importanti inverventi di restyling, motivo per cui i lariani hanno disputato le prime tre sfide di campionato in trasferta. Nonostante ciò, la formazione di Cesc Fabregas si presenta all'appuntamento con grande entusiasmo e soprattutto con risultati che alimentano la fiducia: dopo tre giornate di Serie A, infatti, ha raccolto sette punti. Il percorso è iniziato con il pareggio per 1-1 in casa dell’Udinese, seguito dalle prestigiose vittorie per 2-1 al Maradona contro il Napoli e per 4-1 al Ferraris contro il Genoa. Per il Como si tratta di un traguardo straordinario, raggiunto al termine di una scalata rapidissima che ha portato la società lombarda da un recente passato in Serie D fino al confronto con le principali realtà del calcio europeo. Il Lipsia di Martin Demichelis, invece, torna a giocare la competizione dopo un anno di stop. I tedeschi dopo il netto successo per 3-0 al debutto in Bundesliga contro il Borussia Moenchengladbach, nell'ultimo turno hanno perso 3-1 a Brema contro il Werder.