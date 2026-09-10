De Bruyne leader, Alisson impacciato, Odegaard maestro: pagelle Napoli-Arsenal

NAPOLI - Terza sconfitta consecutiva per il Napoli . Dopo i ko in campionato contro il Como al Maradona (1-2) e l'Inter al Meazza (3-2 dopo essere passati avanti 0-2), parte con una sconfitta interna il cammino degli azzurri di Massimiliano Allegri in Champions League . A Fuorigrotta sono i campioni d'Inghilterra, nonché vicecampioni d'Europa, dell' Arsenal a passare per 1-0 . A decidere l'incontro una perla del capitano dei Gunners Odegaard al 75'.

Pagelle Napoli

Meret 6.5 Gioca un grande primo tempo e salva il Napoli in un paio di occasioni, soprattutto sul colpo di testa di Merino. Costretto a uscire all’intervallo per un problema muscolare.

Milinkovic-Savic (1’ st) 6 Incolpevole sul gol dei Gunners.

Di Lorenzo 6.5 Come sempre, il più lucido di tutti: sia quando deve contrastare gli inserimenti di Eze, sia in ripartenza.

Rrahmani 6 Ordinato e attento, dà una grossa mano a Olivera quando si tratta di andare a chiudere su Saka.

Marin 6.5 Nei duelli con Gyokeres gioca di fisico, e spesso ha la meglio.

Olivera 6 La sua è una gara attenta: poca spinta, ma tanta applicazione.

Gilmour 6.5 La sua partita è più di ferro che di piuma: bravo a correre dietro agli avversari, un po' meno effi cace quando deve far ripartire l’azione.

Lobotka 5.5 Troppo spesso quelli dell’Arsenal gli passano davanti senza che lui nemmeno se ne accorga. Talvolta impreciso anche con la palla fra i piedi.

Lucca (32’ st) ng.

De Bruyne 6.5 Con la maglia del Napoli gli mancava una gara così: da leader. È sempre lui a illuminare la manovra azzurra, ma nel finale decide di crossare invece di tirare e spreca l’occasione del possibile pareggio.

Politano 6 È fra i pochi a provarci ne primo tempo. Il problema è che le sue conclusioni a giro sono quasi sempre troppo deboli.

Favasuli (13’ st) ng.

Hojlund 6.5 Attaccante sempre più completo: anche contro una delle difese più forti d’Europa riesce a fare una gran figura, sia quando gioca spalle alla porta, sia quando è chiamato a involarsi negli spazi.

Neres (32’ st) ng.

Alisson Santos 5 Impacciato: il peggiore fra i partenopei.

Vergata (13’ st) ng.

All. Allegri 6 Il suo Napoli tiene bene contro un avversario evidentemente più forte. Nel finale, però, una prodezza individuale manda in fumo i suoi piani.

Pagelle Arsenal

Raya 6.5 Come al solito, attentissimo quando è chiamato in causa.

White 6.5 Annulla Alisson Santos, portandolo a spasso come se avesse un guinzaglio invisibile. Ritrovato.

Zubimendi (37’ st) ng.

Konsa 6.5 L’Arsenal ha un altro centrale su cui poter contare al 100%. Bello il duello fisico con Højlund.

Gabriel 6.5 Il solito leader della difesa Gunners: dalle sue parti non si passa.

Hincapie 6 Soffre l’intraprendenza di Politano, ma alla lunga trova la chiave per disinnescarlo. Si divora un gol praticamente fatto.

Merino 6 Ha sulla testa la palla per portare in vantaggio i Gunners, ma la spreca. In mezzo al campo ci mette sia il fisico che il cervello.

Bruno Guimaraes (21’ st) ng.

Rice 6.5 È l’anello che unisce le due fasi dei Gunners. Stavolta, però, mette in mostra meno qualità del solito.

Saka 5.5 Non tira fuori il coniglio dal cilindro: in un paio di occasioni si trova sui piedi la palla per far male al Napoli, ma la spreca.

Madueke (28’ st) ng.

Ødegaard 7.5 Come al solito, è il faro della manovra dei Gunners. Suo il colpo del campione che decide una gara bloccata.

Eze 5.5 Gioca tra le linee, creando qualche problema al Napoli soprattutto nel primo tempo. Impreciso, però, quando si tratta di concludere.

Tzolis (21’ st) ng.

Gyökeres 5.5 Ingabbiato nella morsa creata dai centrali del Napoli, è un’arma completamente disinnescata.

Havertz (28’ st) ng.

All. Arteta 6 Un Arsenal che non riesce a cambiare passo, quello presentatosi al Maradona. Ma quando hai i campioni, tutto diventa molto più semplice.

Pagella arbitro

Nyberg 6.5 Non incide sull’andamento della gara. E per un arbitro, questo è sempre un complimento.