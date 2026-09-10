"David, l'Atletico ha bisogno di te! Ho visto...": Simeone sprona l’ex Juve

L'Atletico Madrid perde sul campo del Liverpool nel primo turno della fase campionato di Champions Leagu e . Vittoria comunque sofferta dei Reds, che piegano per 2-1 i colchoneros, andati in vantaggio al 17' con Llorente, poi raggiunti da Szoboszlai al 40' e sorpassati da MacAllister al 50'. Nel finale di partita Diego Simeone ha buttato nella mischia anche Jonathan David , ex Juventus passato in estate alla squadra di Madrid. E proprio sull'attaccante canadese si è soffermato l'allenatore dell'Atletico a fine partita.

Le parole di Simeone su David

"Ho visto molta voglia di fare bene, speriamo di aiutarlo a dare il meglio di lui e che lui ci dia il meglio che ha, perché abbiamo bisogno di lui" ha detto Simeone ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in casa del Liverpool nel primo turno della fase a girone unico di Champions League. David, che è entrato in campo al 73' e non è riuscito ad evitare la sconfitta ai suoi, è stato protagonista di una prestazione piuttosto incolore.