Del Piero, Champions e Napoli: "Alibi, la Juve ne ha 7... Dopo Spalletti pensavamo la stessa cosa"

Una due giorni non semplice e neanche troppo felice per le italiane in Champions. Dopo il ko di martedì dell' Inter a Madrid contro il Real, ieri il Napoli ha perso di misura al Maradona contro l' Arsenal . Un match in cui si è vista una differenza abbastanza ampia tra gli azzurri e i gunners, risultato a parte. Ad analizzare il match Alessandro Del Piero negli studi di SkySport. E sull'alibi indisponibilità per Allegri risponde con... l'emergenza Juve.

Del Piero e Napoli-Arsenal

Questa l'analisi di Del Piero: "Se a fare la differenza è stata la qualità? All'80' la stanchezza l'aveva il Napoli, non l'Arsenal, anche perché gli inglesi hanno gestito di più il possesso palla, per caratteristiche e modo di giocare. Giocatori come Odegaard si esaltano in un sistema del genere e arrivano da una stagione straordinaria alle spalle. Dal punto di vista psicologico, credo che anche questo abbia avuto il suo peso".