Del Piero, Champions e Napoli: "Alibi, la Juve ne ha 7... Dopo Spalletti pensavamo la stessa cosa"

Una due giorni non semplice e neanche troppo felice per le italiane in Champions. Dopo il ko di martedì dell'Inter a Madrid contro il Real, ieri il Napoli ha perso di misura al Maradona contro l'Arsenal. Un match in cui si è vista una differenza abbastanza ampia tra gli azzurri e i gunners, risultato a parte. Ad analizzare il match Alessandro Del Piero negli studi di SkySport. E sull'alibi indisponibilità per Allegri risponde con... l'emergenza Juve.
Del Piero e Napoli-Arsenal
Questa l'analisi di Del Piero: "Se a fare la differenza è stata la qualità? All'80' la stanchezza l'aveva il Napoli, non l'Arsenal, anche perché gli inglesi hanno gestito di più il possesso palla, per caratteristiche e modo di giocare. Giocatori come Odegaard si esaltano in un sistema del genere e arrivano da una stagione straordinaria alle spalle. Dal punto di vista psicologico, credo che anche questo abbia avuto il suo peso".
E ancora: "Saka e gli altri esterni dell'Arsenal potevano puntare l'uomo con le gambe ancora fresche, mentre quelli del Napoli erano costretti a rincorrere per tre minuti e poi dovevano essere pronti a ribaltare immediatamente l'azione. Non è soltanto una questione di stanchezza, ma anche di tipologia di gioco, posizionamento, sicurezza e qualità di giocatori più affermati da una parte".
"Alibi? La Juve ne ha sette fuori..."
L'analisi di Del Piero prosegue: "La Champions non è il campionato del Napoli. Come bisogna affrontarla? La giochi nel modo migliore che riesci, non c'è da dosare le energie o avere due giocatori per ogni ruolo: bisogna dare sempre il massimo. Noi abbiamo giocato tante volte in condizioni complicate. Questi allarmismi legati al fatto di non avere un doppio terzino, per me, sono soltanto degli alibi. Penso alla Juventus, che ha sette giocatori indisponibili: alla fine sono tanti. Ma basta guardare il Real contro l'Inter: ne aveva cinque fuori e ha schierato Alexander-Arnold a centrocampo".
"Dopo lo Scudetto di Spalletti..."
Infine sul percorso degli azzurri negli ultimi anni: "Dopo lo scudetto vinto da Spalletti, abbiamo pensato tutti: il prossimo il Napoli lo vincerà tra trent'anni. Io invece dico che il Napoli è una delle realtà del calcio di oggi: ha conquistato lo scudetto due anni fa e gioca in Champions. Poi, nel corso delle stagioni, le rose cambiano. Giocatori come Kvara e Kim nessuno poteva immaginare quanto sarebbero cresciuti e cosa avrebbero fatto, ma il Napoli resta una squadra molto solida e regolare".
Una due giorni non semplice e neanche troppo felice per le italiane in Champions. Dopo il ko di martedì dell'Inter a Madrid contro il Real, ieri il Napoli ha perso di misura al Maradona contro l'Arsenal. Un match in cui si è vista una differenza abbastanza ampia tra gli azzurri e i gunners, risultato a parte. Ad analizzare il match Alessandro Del Piero negli studi di SkySport. E sull'alibi indisponibilità per Allegri risponde con... l'emergenza Juve.
Del Piero e Napoli-Arsenal
Questa l'analisi di Del Piero: "Se a fare la differenza è stata la qualità? All'80' la stanchezza l'aveva il Napoli, non l'Arsenal, anche perché gli inglesi hanno gestito di più il possesso palla, per caratteristiche e modo di giocare. Giocatori come Odegaard si esaltano in un sistema del genere e arrivano da una stagione straordinaria alle spalle. Dal punto di vista psicologico, credo che anche questo abbia avuto il suo peso".
E ancora: "Saka e gli altri esterni dell'Arsenal potevano puntare l'uomo con le gambe ancora fresche, mentre quelli del Napoli erano costretti a rincorrere per tre minuti e poi dovevano essere pronti a ribaltare immediatamente l'azione. Non è soltanto una questione di stanchezza, ma anche di tipologia di gioco, posizionamento, sicurezza e qualità di giocatori più affermati da una parte".