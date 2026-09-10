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La Roma soffre ma strappa il pari in Turchia: non basta Cristante contro il Fenerbahce

I giallorossi di Gasperini iniziano il loro percorso in Champions pareggiando 1-1 contro la formazione turca: Brown in gol per i padroni di casa
3 min
RomaCristanteChampions League

Si chiude con un pareggio per 1-1 Fenerbahce-Roma, match che segna il ritorno dei giallorossi dopo sette anni in Champions League. E' Cristante - l'unico giocatore attuale che scese in campo nel 2019 contro il Porto nell'ultima apparizione nella principale coppa europea - a illudere gli uomini di Gasperini, prima del pareggio siglato da Brown. Nell'altro match pomeridiano, anche Psv Eindhoven e Shakhtar Donetsk hanno pareggiato 1-1: ospiti in vantaggio con Mendoza al 46', il pari dei padroni di casa con l'ex milanista Dest al 48'.

Fenerbahce-Roma 1-1, la cronaca

 

Nel primo tempo la Roma tiene più palla (52% di possesso) e fraseggia di più (268 passaggi completati contro 212), ma in avvio i turchi sono più pericolosi. All'11' Elmaz scalda i guantoni di Svilar dopo un'iniziativa di Greenwood. Due minuti dopo ci prova sul lato opposto Akturkoglu, ma il portiere giallorosso risponde ancora una volta presente. La prima occasione della Roma capita a Dybala che da posizione defilata scarica il destro: non è il piede forte dell'argentino ed Ederson può respingere senza problemi. Si va all'intervallo sullo 0-1, ma il pareggio turco arriva presto nella ripresa. Al 48' Greenwood punisce l'uscita avventata di Mancini servendo Brown che a tu per tu con Svilar trova l'1-1 con un tocco sotto. La Roma sbanda in difesa e rischia grosso poco dopo: Kante cambia passo centralmente e pesca Muriqi che viene murato sul più bello da Svilar. Al 53' Pisilli prende il posto di Kone. Più dinamismo per una Roma che ritrova campo e palleggio. Al 67' Malen calcia alto da posizione defilata. Due minuti dopo Gil Manzano concede un rigore alla Roma, ma il Var segnala fuori area il punto esatto del fallo di Akturkoglu su Dybala: l'argentino sceglie lo schema dal limite, ma il tiro di Malen è respinto. L'allenatore turco Kartal sceglie di inserire Lukaku, che sfoggia subito un assist per Aydin che anticipa Rensch senza però riuscire a battere Svilar. Nel finale il Fenerbahce colpisce anche una traversa con un colpo di testa di Akè. Gasperini corre ai ripari: fuori Malen, dentro De Roon. Obiettivo numero 1: non perderla. Eppure, la Roma spinge con le ultime energie, con Dybala stremato coi crampi. Finisce 1-1, con la sensazione di aver guadagnato un punto d'oro.

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