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Gasperini: "Roma ottima ma serve attenzione. Da chi mi aspettavo di più. Balerdi, Molina e Pisilli..."

Il tecnico giallorosso ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pari al debutto in Champions League
2 min
GasperiniRomaFenerbahce

"Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo caso e con questo ambiente. Nonostante giocassero in casa si sono chiusi molto avendo giocatori forti in contropiede. Nonostante tutto abbiamo fatto una buona gara, è uscito questo pareggio che per la classifica serve a raggiungere gli obiettivi. Sul gol di Brown siamo usciti male, ma ci succede di più quando siamo bassi e schierati. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, perché a volte ti trovi ad ad avere una linea più bassa". Lo ha detto l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini parlando ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Fenerbahce in Champions League.

Le parole di Gasperini

"I cambi? Direi che Balerdi, Molina e Pisilli sono entrati bene, non era facile. Un po' Rodrigo Mora poteva fare di più in mezzo alle linee, poi De Roon è entrato nel finale quando c'era da portare a casa il risultato. Quest'anno sotto questo aspetto c'è il giusto approccio da parte di tutti", ha aggiunto. Sia con l'Atalanta che contro il Fenerbahce un ottimo primo tempo e un avvio di secondo tempo in cui si è pagato con due gol. "Due indizi fanno una prova, nel calcio non è tutto spiegabile. A volte c'è della casualità a volte no. Ma dalla prossima partita dobbiamo stare più attenti, perchè nelle ultime due gare c'è costato il gol", ha concluso.

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