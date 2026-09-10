Gasperini: "Roma ottima ma serve attenzione. Da chi mi aspettavo di più. Balerdi, Molina e Pisilli..."

"Abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo caso e con questo ambiente. Nonostante giocassero in casa si sono chiusi molto avendo giocatori forti in contropiede. Nonostante tutto abbiamo fatto una buona gara, è uscito questo pareggio che per la classifica serve a raggiungere gli obiettivi. Sul gol di Brown siamo usciti male, ma ci succede di più quando siamo bassi e schierati. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, perché a volte ti trovi ad ad avere una linea più bassa". Lo ha detto l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini parlando ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Fenerbahce in Champions League.