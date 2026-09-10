Como una favola: lo storico esordio in Champions è un poker al Lipsia! Brillano le stelle di Fabregas

La cronaca dell'incontro

Fabregas schiera i titolarissimi, con Couto e Valle terzini e Milla preferito a Perrone in mediana. Demichelis risponde con un 4-4-2 offensivo: in mezzo al campo l'ex Roma El Aynaoui, in attacco l'ex Milan Nkunku a formare il tandem assieme a Guiu. Al 12' Da Cunha riparte palla al piede, mette al centro per Douvikas che a tu per tu con Vandevoordt sbatte sul muro eretto dal portiere belga, bravo anche sul secondo tentativo di Nico Paz. Al 15' il Como la sblocca: Baturina scivola dopo aver ricevuto palla da Douvikas, ma recupera immediatamente l'equilibrio e con un destro incrociato batte Vandevoordt. Riprende il gioco e per poco il Lipsia non trova subito il pari: Nusa viene servito da ottima posizione a pochi metri da Butez, ma non angola a sufficienza la conclusione e il portiere del Como è bravo a respingere. Al 35' sinistro a giro di Maksimovic, Butez lo legge in anticipo e sventa la minaccia; l'azione prosegue con un colpo di testa di Guiu, ben smarcato, che termina però sul fondo. Al 38' il Como raddoppia: Baturina va via a El Aynaoui e serve con un filtrante perfetto Douvikas, che resiste di fisico a Lukeba e non sbaglia.

Al 54' arriva il tris: Douvikas allarga splendidamente per Paz, palla di prima per Diao che da posizione defilata scaglia un destro potente e angolato che batte il portiere avversario. Al 57' uscita incerta di Vandevoordt su Da Cunha, il capitano del Como si ritrova il pallone sul sinistro dopo la respinta del portiere avversario ma calcia incredibilmente a lato a porta vuota. Sul ribaltamento di fronte accorciano i tedeschi: palla rischiosa di Nico Paz per Milla, Nkunku capisce tutto e serve Maksimovic che con un gran sinistro di prima trafigge Butez. Al 74' il nuovo entrato Banzuzi spaventa Butez con un colpo di testa da calcio d'angolo che va vicino all'incrocio. All'81' Baku incrocia il destro da posizione defilata che accarezza il palo di Butez. All'83' Kean (subentrato a Douvikas) ruba palla a un distratto El Aynaoui e serve Nico Paz, che calcia male col destro. Al 90' arriva il poker firmato Perrone, che raccoglie un assist delizioso di Nico Paz e con il sinistro non perdona.