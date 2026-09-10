Fabregas: "Notte Champions storica? Felice per 5 minuti, c'è Como-Parma! Baturina e Diao…"

"Sono felice ma questa felicità mi durerà 5 minuti perché dobbiamo preparare la partita contro il Parma". Così Cesc Fabregas a Sky dopo la vittoria contro il Lipsia all'esordio in Champions . Focus sempre sul campo, il tecnico del Como è già proiettato alla prossima gara di campionato: "È una notte storica per la società e la città, ma ora umiltà e continuare a lavorare, la Serie A rimane sempre una competizione importante che ci dà la fiducia per tutta la stagione, siamo una squadra giovane e non dobbiamo farci togliere energia dalla Champions, dobbiamo essere performanti tutti i giorni". Su Baturina , autore di un gol e un assist nel primo tempo: "Mi fido tanto di lui, provo a dargli la libertà in campo, ma quando urlo a tutti i nostri talenti lo faccio perché si dimenticano di fare la fase difensiva".

Fabregas: "Dobbiamo avere pazienza"

Nel secondo tempo dopo i cambi il Como è passato alla difesa a 3, com'era tra l'altro già successo a Napoli: "Vogliamo essere una squadra dominante ma dobbiamo anche saper gestire la partita - spiega Fabregas in merito alla sua scelta -. A Napoli faceva caldo ed era impossibile pressare tutta la partita. A Genova non ci siamo messi a 5 ma abbiamo gestito comunque bene, oggi invece sì perché dopo il 3-0 loro spingevano sulle fasce, mettevano più fisicità e i miei giocatori erano stanchi. Abbiamo fatto tante ripartenze, potevamo fare anche più gol ma bisogna gestire le partite. In che condizioni è la squadra? Abbiamo tanti giocatori nuovi come Kaiki, Kean, Milla, Couto... Dobbiamo ancora aggiustare delle cose a livello difensivo. Mettere tutti nelle condizioni di essere al top richiede tempo". Chiusura su Diao, altro grande protagonista della serata: "L'anno scorso è mancato per 9 mesi, avere un giocatore di questo potenziale ti dà sempre una mano, per questo il lavoro dell'anno scorso è stato importante. Per me lui così come altri giocatori non sono cari, paghiamo la qualità e lo mettiamo nelle condizioni di sviluppare il suo potenziale. Ha appena compiuto 21 anni, tanti nostri giocatori sono giovani e dobbiamo avere pazienza, ma nel calcio di oggi non c'è".

Nico Paz: "Nel secondo tempo ho avuto più spazio"

"Serata storica, è stata una partita incredibile, siamo felici della nostra prestazione". Così Nico Paz a Sky Sport al termine della partita, in cui ha messo lo zampino con due assist. "Sono rimasto a Como per queste notti, questo era il luogo ideale per crescere", ha detto il numero 10 dei lariani sulla sua permanenza in estate. Su Baturina, protagonista assoluto nel primo tempo: "Baturina è un giocatore incredibile - ammette Nico Paz -. Ha avuto tanto spazio per fare male". Nella ripresa l'argentino si è sacrificato anche in fase difensiva: "Dopo il 3-1 mi sono allargato perché dovevamo difendere, ho preso un po' di energia non so da dove, ho difeso come ho potuto. Era una partita difficile perché ero a uomo con un avversario, non ho ricevuto tante palle da solo, nel secondo tempo ho avuto più spazio, ma si può fare sempre meglio", ha concluso.

Diao: "Ho realizzato un sogno"

Assane Diao ha parlato così a Sky dopo la partita: "Non potevamo cominciare meglio, siamo felici della prestazione e della vittoria, è ancora più bello davanti ai nostri tifosi. Il sogno di tutti è giocare in Champions, questa settimana già pensavo alla musichetta. Aspettavo da tanto questo momento e ho realizzato questo sogno".