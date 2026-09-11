Dybala alza il livello, Wesley sbatte e liscia, l’ex pericoloso: pagelle Fenerbahce-Roma

Roma, le pagelle

Svilar 7 Come sempre decisivo. Doppia parata iniziale e miracolo per impedire al Fenerbahce di raddoppiare.

Mancini 5.5 Esce forte su Greenwood lasciando il fianco scoperto nel quale si inserisce Brown per il pari. Balerdi (28' st) 6.5 Subentra con esperienza in un momento decisivo.

Ndicka 7 Stressa Muriqi senza tregua, non gli concede mezzo centimetro per girarsi, poi si ripete anche con Lukaku.

Hermoso 6.5 Costringe spesso Greenwood a girare largo, è spesso in controllo da quel lato nonostante la grande pressione.

Rensch 6 Titolare a sorpresa, rispetta bene i compiti. Mette una pezza a un suo errore nella ripresa che poteva costare caro. Molina (28' st) ng

Cristante 7 Rasoiata precisa che rompe il ghiaccio e gela i turchi. Il giusto premio di una partita ordinata e al solito sostanziosa.

Koné 6.5 Dominante in mezzo al campo nel primo tempo, sporca sempre la prima impostazione avversaria. Pisilli (8' st) 6 Con personalità, se la cava bene.

Wesley 5 Sbatte spesso su Muldur e liscia una conclusione in area. Legge male l'azione sul gol subito.

Soulé 6 Sempre posizionato bene per ricevere, ma subisce il raddoppio e nello stretto non incide fisicamente. Mora (28' st) 5 Entra e non sta al passo.

Dybala 6.5 Subito vicino al vantaggio col destro, galleggia sulla trequarti alzando anche il livello dell'agonismo.

Malen 6 Azionato poco, deve ritagliarsi spazi di campo non propriamente suoi per cercare di infastidire la difesa avversaria. De Roon (42' st) ng

All. Gasperini 6 Al battesimo europeo, una buona Roma può tenersi stretto il pari su un campo complicato. Meglio nel primo tempo, stringe i denti nella ripresa.