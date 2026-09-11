Dybala alza il livello, Wesley sbatte e liscia, l’ex pericoloso: pagelle Fenerbahce-Roma

Si chiude con un pareggio per 1-1 Fenerbahce-Roma, match che segna il ritorno dei giallorossi dopo sette anni in Champions League. E' Cristante - l'unico giocatore attuale che scese in campo nel 2019 contro il Porto nell'ultima apparizione nella principale coppa europea - a illudere gli uomini di Gasperini, prima del pareggio siglato da Brown.
Fenerbahce, le pagelle
Ederson 6 Non può nulla sul tiro di Cristante, per il resto poco impegnato.
Muldur 6 Gara ordinata.
Skriniar 6.5 Leader assoluto, respinge ogni tentativo di affondo giallorosso.
Aké 6 Meno sicuro del compagno di reparto, ma regge.
Brown 7 Posizione da attaccante neanche troppo improvvisato vedendo il tocco morbido col quale batte Svilar.
Yuksek 6 Forte e deciso nei raddoppi, prezioso in fase difensiva.
Elmaz 5.5 Troppe rifiniture sbagliate. Mercan (17' st) 6 Buon ingresso.
Kanté 7 Conserva classe e smalto di sempre. Cambi di passo e pressing costante.
Greenwood 6.5 Qualche affondo interessante, disegna e apre corridoi per i compagni.
Muriqi 5 Bene nel gioco di sponda, troppo macchinoso quando ci sarebbe da accelerare. Si divora il 2-1. Lukaku (26' st) 6 Appena entrato subito pericoloso con un tracciante in area.
Akturkoglu 5.5 Velenoso nell'uno contro uno, inconcludente una volta entrato in area. Aydin (26' st) 5.5 Entra e spreca l'opportunità del vantaggio.
All. Kartal 6 Fiammate d'entusiasmo alternato a cali fisici evidenti. Il suo Fenerbahce gioca solo di rimessa, ma va via con qualche rimpianto.
Roma, le pagelle
Svilar 7 Come sempre decisivo. Doppia parata iniziale e miracolo per impedire al Fenerbahce di raddoppiare.
Mancini 5.5 Esce forte su Greenwood lasciando il fianco scoperto nel quale si inserisce Brown per il pari. Balerdi (28' st) 6.5 Subentra con esperienza in un momento decisivo.
Ndicka 7 Stressa Muriqi senza tregua, non gli concede mezzo centimetro per girarsi, poi si ripete anche con Lukaku.
Hermoso 6.5 Costringe spesso Greenwood a girare largo, è spesso in controllo da quel lato nonostante la grande pressione.
Rensch 6 Titolare a sorpresa, rispetta bene i compiti. Mette una pezza a un suo errore nella ripresa che poteva costare caro. Molina (28' st) ng
Cristante 7 Rasoiata precisa che rompe il ghiaccio e gela i turchi. Il giusto premio di una partita ordinata e al solito sostanziosa.
Koné 6.5 Dominante in mezzo al campo nel primo tempo, sporca sempre la prima impostazione avversaria. Pisilli (8' st) 6 Con personalità, se la cava bene.
Wesley 5 Sbatte spesso su Muldur e liscia una conclusione in area. Legge male l'azione sul gol subito.
Soulé 6 Sempre posizionato bene per ricevere, ma subisce il raddoppio e nello stretto non incide fisicamente. Mora (28' st) 5 Entra e non sta al passo.
Dybala 6.5 Subito vicino al vantaggio col destro, galleggia sulla trequarti alzando anche il livello dell'agonismo.
Malen 6 Azionato poco, deve ritagliarsi spazi di campo non propriamente suoi per cercare di infastidire la difesa avversaria. De Roon (42' st) ng
All. Gasperini 6 Al battesimo europeo, una buona Roma può tenersi stretto il pari su un campo complicato. Meglio nel primo tempo, stringe i denti nella ripresa.
Si chiude con un pareggio per 1-1 Fenerbahce-Roma, match che segna il ritorno dei giallorossi dopo sette anni in Champions League. E' Cristante - l'unico giocatore attuale che scese in campo nel 2019 contro il Porto nell'ultima apparizione nella principale coppa europea - a illudere gli uomini di Gasperini, prima del pareggio siglato da Brown.
Fenerbahce, le pagelle
Ederson 6 Non può nulla sul tiro di Cristante, per il resto poco impegnato.
Muldur 6 Gara ordinata.
Skriniar 6.5 Leader assoluto, respinge ogni tentativo di affondo giallorosso.
Aké 6 Meno sicuro del compagno di reparto, ma regge.
Brown 7 Posizione da attaccante neanche troppo improvvisato vedendo il tocco morbido col quale batte Svilar.
Yuksek 6 Forte e deciso nei raddoppi, prezioso in fase difensiva.
Elmaz 5.5 Troppe rifiniture sbagliate. Mercan (17' st) 6 Buon ingresso.
Kanté 7 Conserva classe e smalto di sempre. Cambi di passo e pressing costante.
Greenwood 6.5 Qualche affondo interessante, disegna e apre corridoi per i compagni.
Muriqi 5 Bene nel gioco di sponda, troppo macchinoso quando ci sarebbe da accelerare. Si divora il 2-1. Lukaku (26' st) 6 Appena entrato subito pericoloso con un tracciante in area.
Akturkoglu 5.5 Velenoso nell'uno contro uno, inconcludente una volta entrato in area. Aydin (26' st) 5.5 Entra e spreca l'opportunità del vantaggio.
All. Kartal 6 Fiammate d'entusiasmo alternato a cali fisici evidenti. Il suo Fenerbahce gioca solo di rimessa, ma va via con qualche rimpianto.