"Ha preso una bottiglia in testa": caos Fenerbahce! Kartal si dimette ma il presidente blocca tutto

"Kartal è al suo posto"

E ha continuato: "Oggi ci siamo, ma tra un anno o due, non so quando, non ci saremo più. Perché siamo venuti? Diciamo che 'c’è stato un fallimento'; ci sono stati quattro anni di fallimenti durante il nostro mandato e otto anni di fallimenti sotto le altre amministrazioni. Diciamo che i tifosi del Fenerbahce piangono, che i bambini sono tristi. I ragazzi adesso non sono felici? Vengono alle partite indossando le maglie, arrivano i tifosi del Fenerbahce, arrivano tutti. Ma voi avete rovinato tutto. Avete compromesso il successo. Non lo accetto e d’ora in poi ne parleremo ancora, sappiatelo. Ismail Kartal è al suo posto. Ma anche questa comunità deve sostenerlo. Non lo si sostiene lanciandogli bottiglie in testa. È vergognoso! È una partita di Champions League, è finita 1-1. Abbiamo giocato bene, abbiamo avuto delle occasioni. In campo c’è stata una battaglia tattica, sarebbe vergognoso ignorarlo. La mia richiesta a tutti voi è questa: trasmettete al pubblico il messaggio giusto, il messaggio giusto! Non parlate a nome delle società. Ho appena parlato con İsmail Kartal in privato. Mi ha raccontato dell’episodio della bottiglia, di questa pressione. Dice: 'Sto prendendo delle medicine'. Anch’io prendo 30 medicine. Non c’è bisogno che İsmail Kartal dica 'Continuerò'. Io sono il suo superiore. Gli ho detto 'Continuerai, punto e basta. Siamo una famiglia! Da parte nostra non c’è nulla. L’episodio è avvenuto quando la partita era sull’1-1 e gli è stata lanciata una bottiglia in testa. Da lì hanno iniziato a urlare. I tifosi urlano senza sapere cosa stia succedendo. I tifosi del Fenerbahçe devono difendere i valori della propria società. Chi fa commenti in televisione sta creando zizzania. Allontana le persone dalla società o le spinge a dimettersi. Per favore, non diffondete notizie false. È proprio a causa delle vostre notizie false che si sta formando un’opinione pubblica. E questa opinione pubblica esercita pressione, ecco il risultato. Finché non me ne andrò, Ismail Kartal rimarrà allenatore, direttore tecnico o qualunque cosa sia: sappiatelo bene! Il giorno in cui me ne andrò, se lo desidera, se ne andrà con me, ma finché io non me ne sarò andato, non potrà andarsene da qui!".