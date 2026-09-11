"Ha preso una bottiglia in testa": caos Fenerbahce! Kartal si dimette ma il presidente blocca tutto

"Mi dimetto dal mio incarico". Un fulmine a ciel sereno in casa Fenerbahce peché Kartal, l'allenatore, ha deciso di lascare il ruolo dopo la partita contro la Roma. L'1-1 finale alla prima in Champions League della stagione ha lasciato un po' d'amaro in bocca, soprattutto ai tifosi che hanno reagito al risultato. Una situazione insostenibile per il tecnico e che già qualche settimana fa, in quello stadio, ha visto scatenarsi il putiferio nel playoff col Lione costato anche una squalifica a Guendouzi. Un caos infinito che ha portato i sostenitori di casa anche a eccedere con polemiche e, infatti, la motivizione delle dimissioni è legata a un episodio in particolare.
Fenerbahce, le dimissioni di Kartal e la parole del presidente
Un punto in rimonta e tante occasioni anche per poterla vincere non sfruttate dal Fenerbahce, ma alla fine di tutto sono state le parole dell'allenatore a lasciare tutti increduli: "Mi dimetto dal mio incarico. Ho preso questa decisione per aprire la strada al mio club. Mi sono dimesso dal mio incarico, con la condizione di non tornare mai più" - ha detto proprio Kartal al termine della partita.
Le dichiarazioni sono state inaspettate da parte di tutto l'ambiente e anche il presidente ha espresso il suo pensiero: "Nessuno di noi sapeva niente, bisogna mantenere la calma. Era sconvolto perché gli hanno tirato una bottiglia in testa - ha sottolineato Yildirim -. Ora sta tornando a casa ed è ancora il nostro allenatore. Va sostenuto. Finché io sarò qui, Kartal sarà l'allenatore del Fenerbahce".
Il presidente del Fenerbahce in conferenza
In conferenza il presidente del club turco ha proseguito: "Nessuno di noi ne era a conoscenza. Perché? Nella comunità del Fenerbahce si è creata una sorta di abitudine: nessuno difende i valori della società. Il Fenerbahce è stato criticato aspramente solo perché si è qualificato per la Champions League. Circola un’opinione del tipo: 'Perché il Fenerbahce si è qualificato?'. I tifosi che commentano sui social media o in televisione, o che pubblicano video su YouTube, hanno espresso la loro gioia perché il Fenerbahce si è qualificato per la Champions League. Ma da allora a oggi continuano a dire ogni giorno: ‘Perché si è qualificato? La squadra è debole...', e tutti prendono decisioni al posto del presidente, della dirigenza e dell’allenatore! Non è possibile! Tutti devono mantenere la calma, tutti devono aspettare. Alla fine, a maggio, cosa diremo? Che saremo campioni! Avevamo detto: 'Ci qualificheremo per la Champions League' e ci siamo qualificati. Con chi l’abbiamo fatto? Con İsmail Kartal! Non siamo stati noi a farlo, noi siamo il sostegno. Noi ci occupiamo, dal punto di vista finanziario, di tutte le entrate e le uscite del club. Tutti i commentatori che dicono 'Sono un tifoso del Fenerbahce' stanno tradendo il Fenerbahce".
"Kartal è al suo posto"
E ha continuato: "Oggi ci siamo, ma tra un anno o due, non so quando, non ci saremo più. Perché siamo venuti? Diciamo che 'c’è stato un fallimento'; ci sono stati quattro anni di fallimenti durante il nostro mandato e otto anni di fallimenti sotto le altre amministrazioni. Diciamo che i tifosi del Fenerbahce piangono, che i bambini sono tristi. I ragazzi adesso non sono felici? Vengono alle partite indossando le maglie, arrivano i tifosi del Fenerbahce, arrivano tutti. Ma voi avete rovinato tutto. Avete compromesso il successo. Non lo accetto e d’ora in poi ne parleremo ancora, sappiatelo. Ismail Kartal è al suo posto. Ma anche questa comunità deve sostenerlo. Non lo si sostiene lanciandogli bottiglie in testa. È vergognoso! È una partita di Champions League, è finita 1-1. Abbiamo giocato bene, abbiamo avuto delle occasioni. In campo c’è stata una battaglia tattica, sarebbe vergognoso ignorarlo. La mia richiesta a tutti voi è questa: trasmettete al pubblico il messaggio giusto, il messaggio giusto! Non parlate a nome delle società. Ho appena parlato con İsmail Kartal in privato. Mi ha raccontato dell’episodio della bottiglia, di questa pressione. Dice: 'Sto prendendo delle medicine'. Anch’io prendo 30 medicine. Non c’è bisogno che İsmail Kartal dica 'Continuerò'. Io sono il suo superiore. Gli ho detto 'Continuerai, punto e basta. Siamo una famiglia! Da parte nostra non c’è nulla. L’episodio è avvenuto quando la partita era sull’1-1 e gli è stata lanciata una bottiglia in testa. Da lì hanno iniziato a urlare. I tifosi urlano senza sapere cosa stia succedendo. I tifosi del Fenerbahçe devono difendere i valori della propria società. Chi fa commenti in televisione sta creando zizzania. Allontana le persone dalla società o le spinge a dimettersi. Per favore, non diffondete notizie false. È proprio a causa delle vostre notizie false che si sta formando un’opinione pubblica. E questa opinione pubblica esercita pressione, ecco il risultato. Finché non me ne andrò, Ismail Kartal rimarrà allenatore, direttore tecnico o qualunque cosa sia: sappiatelo bene! Il giorno in cui me ne andrò, se lo desidera, se ne andrà con me, ma finché io non me ne sarò andato, non potrà andarsene da qui!".
Brown incredulo
Una situazione che ha lasciato incredulo anche Archie Brown, autore del gol del pareggio per il Fenerbahce. L'esterno è andato in mixed zone pe rispondere alle domande dei giornalisti ed è stato informato dall'addetto stampa del club turco che Kartal si è dimesso in conferenza. Questa è stata la risposta del calciatore: "Cosa intendi con 'si è dimesso?' Cosa? Come allenatore? Non lo sapevo".
Il comunicato del Fenerbahce
A distanza di qualche ora è arrivato anche il comunicato del Fenerbahce: "Durante la partita giocata contro l'AS Roma nel nostro campo di casa in Champions League, l'individuo che ha compiuto l'atto di lanciare una bottiglia contro il nostro Direttore Tecnico İsmail Kartal è stato identificato su istruzioni dell'Ufficio del Procuratore Capo Anatoliano di Istanbul, e la sua dichiarazione è stata presa. Una misura di divieto di partite è stata imposta all'individuo ai sensi della Legge n. 6222".
"Mi dimetto dal mio incarico". Un fulmine a ciel sereno in casa Fenerbahce peché Kartal, l'allenatore, ha deciso di lascare il ruolo dopo la partita contro la Roma. L'1-1 finale alla prima in Champions League della stagione ha lasciato un po' d'amaro in bocca, soprattutto ai tifosi che hanno reagito al risultato. Una situazione insostenibile per il tecnico e che già qualche settimana fa, in quello stadio, ha visto scatenarsi il putiferio nel playoff col Lione costato anche una squalifica a Guendouzi. Un caos infinito che ha portato i sostenitori di casa anche a eccedere con polemiche e, infatti, la motivizione delle dimissioni è legata a un episodio in particolare.
Fenerbahce, le dimissioni di Kartal e la parole del presidente
Un punto in rimonta e tante occasioni anche per poterla vincere non sfruttate dal Fenerbahce, ma alla fine di tutto sono state le parole dell'allenatore a lasciare tutti increduli: "Mi dimetto dal mio incarico. Ho preso questa decisione per aprire la strada al mio club. Mi sono dimesso dal mio incarico, con la condizione di non tornare mai più" - ha detto proprio Kartal al termine della partita.
Le dichiarazioni sono state inaspettate da parte di tutto l'ambiente e anche il presidente ha espresso il suo pensiero: "Nessuno di noi sapeva niente, bisogna mantenere la calma. Era sconvolto perché gli hanno tirato una bottiglia in testa - ha sottolineato Yildirim -. Ora sta tornando a casa ed è ancora il nostro allenatore. Va sostenuto. Finché io sarò qui, Kartal sarà l'allenatore del Fenerbahce".