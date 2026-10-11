Gli arbitri di Inter e Napoli in Champions: i precedenti con le italiane
Sarà il norvegese Rohit Saggi a dirigere martedì sera a San Siro la sfida fra Inter e Bruges, valida per la seconda giornata della League Phase di Champions. Prima volta con i nerazzurri per il fischietto scandinavo, che con le italiane ha un solo precedente: lo 0-0 fra Bologna e Shakthar Donetsk nella Champions 2024-25. Daniel Siebert arbitrerà invece, sempre martedì sera ma all'Estadio de la Ceramica, la gara fra Villarreal e Napoli. Il fischietto tedesco ha diretto i partenopei in due occasioni: successo per 2-1 sul Granada nel ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020-21, con l'allora squadra di Gattuso eliminata e il pesante ko per 6-2 a Eindhoven contro il Psv nella fase campionato della scorsa Champions.
I precedenti di Siebert con le italiane
In generale il bilancio con le italiane di Siebert è di 7 vittorie (Inter-Ludogorets 2-1, EL '19-20; Juve-Ferencvaros 2-1, CL '20-21; Sparta Praga-Milan 0-1, EL '20-21; Napoli-Granada 2-1, EL '20-21; Roma-Braga 3-0, EL '24-25; Juve-Psv 2-1, CL '24-25; Lazio-Bodo Glimt 5-4 dcr, EL '24-25), 6 pareggi (Lione-Atalanta 1-1, EL '17-18; Young Boys-Atalanta 3-3, CL '21-22; Villarreal-Juventus 1-1, CL '21-22; Juve-Siviglia 1-1, EL '22-23; Sporting-Atalanta 1-1, EL '23-24; Juve-Sporting 1-1, CL '25-26) e 4 sconfitte (Inter-Real 0-1, CL '21-22; Milan-Chelsea 0-2, CL '22-23; Psv-Napoli 6-2, CL '25-26; Bodo Glimt-Inter 3-1, CL '25-26).
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