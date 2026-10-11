Gli arbitri di Inter e Napoli in Champions: i precedenti con le italiane

Sarà il norvegese Rohit Saggi a dirigere martedì sera a San Siro la sfida fra Inter e Bruges, valida per la seconda giornata della League Phase di Champions. Prima volta con i nerazzurri per il fischietto scandinavo, che con le italiane ha un solo precedente: lo 0-0 fra Bologna e Shakthar Donetsk nella Champions 2024-25. Daniel Siebert arbitrerà invece, sempre martedì sera ma all'Estadio de la Ceramica, la gara fra Villarreal e Napoli. Il fischietto tedesco ha diretto i partenopei in due occasioni: successo per 2-1 sul Granada nel ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020-21, con l'allora squadra di Gattuso eliminata e il pesante ko per 6-2 a Eindhoven contro il Psv nella fase campionato della scorsa Champions.