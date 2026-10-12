Inter-Brugge: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

MILANO - Reduce dal netto 3-0 in Serie A contro il Parma, l'Inter si rituffa nella Champions League e martedì 13 ottobre alle ore 21 ospita al Meazza il Brugge nel secondo turno della fase campionato. I nerazzurri devono riscattare il ko subito al debutto al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, un match nel quale i ragazzi di Cristian Chivu hanno mostrato grande personalità giocando molto bene ma incassando un 2-1 frutto di una fase difensiva non impeccabile. Non è andata meglio ai belgi che all'esordio hanno perso 3-2 davanti ai propri tifosi contro l'Aston Villa. La squadra di Ivan Leko ha racimolato sette vittorie, quattro delle quali consecutive, e un solo ko in otto turni di campionato e con 21 punti tallona la capolista Gent in Jupiler Pro League.