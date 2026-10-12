Zielinski: "Siamo forti e sogniamo di vincere la Champions League"Inter

Inter-Brugge: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Entrambe sconfitte all'esordio, le due squadre cercano punti importanti per muovere la classifica
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Pubblicato il 12.10.2026, 08:01

2 min

InterBruggeChampions League

MILANO - Reduce dal netto 3-0 in Serie A contro il Parma, l'Inter si rituffa nella Champions League e martedì 13 ottobre alle ore 21 ospita al Meazza il Brugge nel secondo turno della fase campionato. I nerazzurri devono riscattare il ko subito al debutto al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, un match nel quale i ragazzi di Cristian Chivu hanno mostrato grande personalità giocando molto bene ma incassando un 2-1 frutto di una fase difensiva non impeccabile. Non è andata meglio ai belgi che all'esordio hanno perso 3-2 davanti ai propri tifosi contro l'Aston Villa. La squadra di Ivan Leko ha racimolato sette vittorie, quattro delle quali consecutive, e un solo ko in otto turni di campionato e con 21 punti tallona la capolista Gent in Jupiler Pro League. 

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Inter-Brugge: diretta tv e streaming

Inter-Brugge, gara valida per il secondo turno della fase campionato di Champions League, è in progrmma martedì 13 ottobre alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

 

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Le probabili formazioni di Inter-Brugge

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Lee, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. Allenatore: Leko.

 

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