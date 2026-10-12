Gli arbitri di Roma-Real Madrid e Feyenoord-Como in Champions League: i precedenti con le italiane

Sarà il francese François Letexier a dirigere Roma-Real Madrid , gara valida per la seconda giornata della league phase di Champions League in programma mercoledì alle 21 allo Stadio Olimpico. Assistenti i connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni , quarto ufficiale Bastien Dechepy . Al Var ci sarà l'olandese Dennis Higler con il supporto del connazionale Pol van Boekel. La partita dell'altra squadra italiana impegnata mercoledì in Champions League, Feyenoord-Como , con fischio d'inizio alle 18.45, è stata assegnata invece al lituano Donatas Rumsas . Assistenti i connazionali Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis , quarto ufficiale Robertas Valikonis . Al Var ci sarà lo spagnolo Cesar Soto Grado , supportato dal connazionale Carlos Del Cerro Grande .

Letexier e Rumsas: i precedenti con Roma e Como

Dopo lo 0-0 andato in scena in campionato tra Como e Roma, le due compagini si concentrano adesso sull'Europa. I giallorossi a caccia della prima vittoria in Champions dopo 7 anni di digiuno. Il primo match - quello contro il Fenerbahce - è terminato in parità, col punteggio di 1-1. La Roma se la vedrà adesso con il Real Madrid dell'ex, José Mourinho allo Stadio Olimpico, in una cornice che si preannuncia spettacolare. A dirigere l'incontro sarà il fischietto francese Letexier, con il quale i giallorossi hanno rimediato due vittorie e due sconfitte nei quattro precedenti di Europa League: la Roma ha raccolto successi contro Brighton e Porto e rimediato sconfitte con Leverkusen e Sparta Praga sotto la direzione arbitrale del direttore francese. Per il lituano Rumsas sarà invece la prima partita con il Como, alla prima storica apparizione in Champions League, con i lariani che hanno vinto per 4-1 al Sinigaglia contro il Lipsia all'esordio assoluto in Europa.