Gli arbitri di Roma-Real Madrid e Feyenoord-Como in Champions League: i precedenti con le italiane
Sarà il francese François Letexier a dirigere Roma-Real Madrid, gara valida per la seconda giornata della league phase di Champions League in programma mercoledì alle 21 allo Stadio Olimpico. Assistenti i connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, quarto ufficiale Bastien Dechepy. Al Var ci sarà l'olandese Dennis Higler con il supporto del connazionale Pol van Boekel. La partita dell'altra squadra italiana impegnata mercoledì in Champions League, Feyenoord-Como, con fischio d'inizio alle 18.45, è stata assegnata invece al lituano Donatas Rumsas. Assistenti i connazionali Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis, quarto ufficiale Robertas Valikonis. Al Var ci sarà lo spagnolo Cesar Soto Grado, supportato dal connazionale Carlos Del Cerro Grande.
Letexier e Rumsas: i precedenti con Roma e Como
Dopo lo 0-0 andato in scena in campionato tra Como e Roma, le due compagini si concentrano adesso sull'Europa. I giallorossi a caccia della prima vittoria in Champions dopo 7 anni di digiuno. Il primo match - quello contro il Fenerbahce - è terminato in parità, col punteggio di 1-1. La Roma se la vedrà adesso con il Real Madrid dell'ex, José Mourinho allo Stadio Olimpico, in una cornice che si preannuncia spettacolare. A dirigere l'incontro sarà il fischietto francese Letexier, con il quale i giallorossi hanno rimediato due vittorie e due sconfitte nei quattro precedenti di Europa League: la Roma ha raccolto successi contro Brighton e Porto e rimediato sconfitte con Leverkusen e Sparta Praga sotto la direzione arbitrale del direttore francese. Per il lituano Rumsas sarà invece la prima partita con il Como, alla prima storica apparizione in Champions League, con i lariani che hanno vinto per 4-1 al Sinigaglia contro il Lipsia all'esordio assoluto in Europa.
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