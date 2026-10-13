Villarreal-Napoli: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

VILA-REAL - Reduce dal netto 3-0 in Serie A contro il Frosinone, il Napoli torna a concentrarsi sulla Champions League con la sfida al Villarreal all'Estadio de la Cerámica nel secondo turno della fase campionato. Gli azzurri vogliono riscattare la sconfitta per 1-0 rimediata al debutto contro l' Arsenal e conquistare i primi punti europei della stagione. La squadra di Massimiliano Allegri arriva all'appuntamento con ritrovata fiducia dopo il successo in campionato, ma sarà chiamata a una prova importante contro un avversario da non sottovalutare. Non attraversano un momento particolarmente brillante nemmeno gli spagnoli, sconfitti per 3-2 dal Borussia Dortmund nella prima giornata di Champions League . Il Villarreal di Iñigo Pérez è inoltre reduce dal ko per 1-0 sul campo del Real Madrid in Liga e cercherà di sfruttare il fattore campo per rilanciarsi in Europa. Entrambe ancora ferme a zero punti, le due formazioni sono dunque chiamate a una sfida già significativa per il loro cammino nella competizione.

Villarreal-Napoli: diretta tv e streaming

Villarreal-Napoli, gara valida per il secondo turno della fase campionato di Champions League, è in programma martedì 13 ottobre alle ore 21 all'Estadio de la Cerámica di Vila-real, in Spagna, e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Villarreal-Napoli

VILLARREAL (4-2-3-1): Gulácsi; Mourino, Foyth, Renato Veiga, Romero; Gueye, Saliba; Akhomach, Gerard Moreno, Moleiro; Mikautadze. Allenatore: Iñigo Pérez. A disposizione: Luiz Juniore, Gomez, Costa, Freeman, Navarro, Cardona, Diatta, Comesana, Buhcanan, Macia, Oluwaswyi, Ayoze Perez. Indisponibili: Pepe

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rafa Marín, Rrahmani, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Højlund. Allenatore: Allegri. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Spinazzola, Lobotka, Neres, Lang, Lucca. Indisponibili: Alisson Santos, Anguissa, Olivera, Vergara.

ARBITRO: Siebert (Germania). ASSISTENTI: Seidel-Foltyn. IV UOMO: Burda. VAR: Storks. AVAR: Dankert.