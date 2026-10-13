Roma-Real Madrid: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

ROMA - Reduce dallo 0-0 del Sinigaglia contro il Como che gli è costato la vetta della classifica di Serie A, mercoledì 14 ottobre alle ore 21 la Roma ospita all'Olimpico il Real Madrid nel secondo turno della fase campionato di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). In città sale l'attesa per una sfida imperdibile che vedrà il ritorno nella Capitale di José Mourinho, condottiero giallorosso dal 2021 al gennaio 2024 e ora sulla panchina dei Blancos. Nella gara d'esordio la formazione di Gian Piero Gasperini non è riuscita ad andare oltre l'1-1 in Turchia contro il Fenerbahce: avanti con Cristante al 39', i capitolini si sono fatti riprendere in avvio di ripresa dalla rete di Brown. Le Merengues, invece, hanno battuto l'Inter 2-1 al Santiago Bernabeu iniziando con il piede giusto il torneo. Gli spagnoli sono gli autentici dominatori della competizione con 15 affermazioni, l'ultima arrivata nel 2024 in finale contro il Borussia Dortmund.