Inter-Brugge, c'è un osservato speciale per l'Italia: Tresoldi insidia Pio Esposito. E Mancini...
Sugli spalti dello stadio di San Siro questa sera ci sarà anche un osservatore molto attento. Un messo azzurro, un paio d’occhi che riferirà poi al ct della nazionale italiana, Roberto Mancini. E l’osservato speciale non può che essere Nicolò Tresoldi, il centravanti del Brugge e, per ora, dell’Under 21 tedesca. Le certezze, finora, si spingono fino a giugno, quando competerà insieme alla giovane Mannschaft in Serbia e Albania, all’Europeo Under 21. La Germania ci si è qualificata come prima del gruppo F e soprattutto grazie ai gol del suo attaccante nato a Cagliari. Capocannoniere delle qualificazioni con 10 gol all’attivo - anche se, per completezza di informazione, Sindre Walle Egeli, il 20enne centravanti della Norvegia Under 21 e dell’Ipswich ne ha messi a segno 9 giocando 2 gare in meno rispetto a Tresoldi. Fatto sta che una volta concluso l’Europeo Under 21, Tresoldi scioglierà le riserve e comunicherà la sua scelta: Italia o Germania. Che poi vuol dire anche Klopp o Mancini (entrambi i tecnici lo hanno chiamato per illustrare i loro progetti), la nazione che ti ha dato i natali o quella che ha creduto subito in te, ti ha permesso di crescere e diventare quello che sei. Mica una quisquilia. Anche perché, adesso come adesso, le due big del calcio mondiale sono in pieno periodo di ricostruzione.
La punta del Brugge potrebbe diventare il vice Pio in Nazionale
Tresoldi è figlio d’arte, cresciuto prima a Gubbio, dove giocava il padre, ed emigrato appena ne ha avuto la possibilità ad Hannover, club che l’ha lanciato giovanissimo ad alti livelli. Successivamente si è trasferito al Brugge, altro club specializzato nel lavorare talenti fino a farli diventare lucenti realtà del calcio continentale. Intanto, però, l’esame di stasera per Nicolò sarà quello di superare la difesa dell’Inter, considerata la migliore del campionato italiano, per quanto in questo inizio di stagione e all’esordio in Champions col Real Madrid abbia lasciato un po’ a desiderare. Tresoldi, dal suo punto di vista, in Europa ha già timbrato il cartellino, andando a segno contro l’Aston Villa - un match comunque perso 3-2 dal Brugge. L’attaccante sta vivendo un momento di grande produttività, con 6 reti già realizzate in questa stagione. Il crash test contro la difesa interista avrà anche un secondo protagonista sullo sfondo: Pio Esposito. Gli interisti faranno di tutto per ‘rimpicciolire’ Nico Tresoldi, forse anche facendo un favore al compagno. Perché l’attaccante del Brugge potrebbe diventare il concorrente numero uno di Pio, qualora alla fine decidesse davvero di vestire l’azzurro. Per caratteristiche e ruolo, è l’interista l’attaccante più simile a lui nel novero dei nazionali. Anche se, poi è tutto da vedere se il duello non si svolgerà con due maglie di nazionali diverse.
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