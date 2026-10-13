Inter-Brugge, c'è un osservato speciale per l'Italia: Tresoldi insidia Pio Esposito. E Mancini...

Sugli spalti dello stadio di San Siro questa sera ci sarà anche un osservatore molto attento. Un messo azzurro, un paio d’occhi che riferirà poi al ct della nazionale italiana, Roberto Mancini. E l’osservato speciale non può che essere Nicolò Tresoldi, il centravanti del Brugge e, per ora, dell’Under 21 tedesca. Le certezze, finora, si spingono fino a giugno, quando competerà insieme alla giovane Mannschaft in Serbia e Albania, all’Europeo Under 21. La Germania ci si è qualificata come prima del gruppo F e soprattutto grazie ai gol del suo attaccante nato a Cagliari. Capocannoniere delle qualificazioni con 10 gol all’attivo - anche se, per completezza di informazione, Sindre Walle Egeli, il 20enne centravanti della Norvegia Under 21 e dell’Ipswich ne ha messi a segno 9 giocando 2 gare in meno rispetto a Tresoldi. Fatto sta che una volta concluso l’Europeo Under 21, Tresoldi scioglierà le riserve e comunicherà la sua scelta: Italia o Germania. Che poi vuol dire anche Klopp o Mancini (entrambi i tecnici lo hanno chiamato per illustrare i loro progetti), la nazione che ti ha dato i natali o quella che ha creduto subito in te, ti ha permesso di crescere e diventare quello che sei. Mica una quisquilia. Anche perché, adesso come adesso, le due big del calcio mondiale sono in pieno periodo di ricostruzione.