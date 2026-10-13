Inter-Brugge, diretta Champions: formazioni e risultato in tempo reale. Chivu per la prima gioia in Europa

L’Inter torna in Europa per contendere all’ex Sommer e compagni la 2ª giornata di Champions League. Reduci dal tris di campionato sul Parma, gli uomini di Chivu sono chiamati a raccogliere i primi 3 punti in classifica dopo il ko all’esordio contro l’ex Mourinho al Bernabeu. Dall’altra parte del campo c’è ora la formazione di Leko, anch’essa uscita sconfitta dal primo round contro l’Aston Villa. L’agenda dell’Inter mette poi in programma la trasferta a Bologna di sabato 17 e a seguire il ritorno in Champions contro lo Shakhtar previsto per mercoledì 21 al Meazza. Benvenuti alla diretta di Inter-Brugge: fischio d’inizio ore 21!

20:50 Manca pochissimo all'inizio del match Dieci minuti e si parte a San Siro. 20:42 Akanji: "L'obiettivo è finire nelle prime otto" "La partita è molto importante, l'obiettivo è finire nelle prime otto, vogliamo iniziare a vincere. Vediamo cosa succederà. Siamo molto fiduciosi sul percorso che possiamo fare" ha dichiarato il difensore dell'Inter alla vigilia del match. 20:28 Momenti di tensione in metro Attimi di preoccupazione, oggi pomeriggio alla fermata di Milano M1 Cadorna, per le intemperanze dei tifosi del Brugge in occasione della partita di Champions con l'Inter. Nel corso del passaggio nel mezzanino, scortati come sempre dagli agenti, è stato danneggiato un neon. Anche la Linea M2 è molto rallentata dopo un atto vandalico: alcuni tifosi hanno danneggiato le porte di un treno, costringendo a farlo rientrare in deposito. I tifosi si stavano recando a Lotto per poi proseguire a piedi, sempre scortati, fino all'ingresso ospiti dello stadio di San Siro. 20:14 I numeri delle due squadre in Champions Le statistiche di Inter e Brugge in Europa.