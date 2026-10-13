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Arbitro Rohit Saggi

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Inter-Brugge, diretta Champions: formazioni e risultato in tempo reale. Chivu per la prima gioia in Europa

I nerazzurri tornano in Europa per contendere alla formazione di Leko il 2º round della fase a girone unico. Qui tutti gli aggiornamenti live!

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Pubblicato il 13.10.2026, 19:30 (Aggiornato il 13.10.2026, 20:50)

4 min

InterChampions Leagueliveblog

L’Inter torna in Europa per contendere all’ex Sommer e compagni la 2ª giornata di Champions League. Reduci dal tris di campionato sul Parma, gli uomini di Chivu sono chiamati a raccogliere i primi 3 punti in classifica dopo il ko all’esordio contro l’ex Mourinho al Bernabeu. Dall’altra parte del campo c’è ora la formazione di Leko, anch’essa uscita sconfitta dal primo round contro l’Aston Villa. L’agenda dell’Inter mette poi in programma la trasferta a Bologna di sabato 17 e a seguire il ritorno in Champions contro lo Shakhtar previsto per mercoledì 21 al Meazza. Benvenuti alla diretta di Inter-Brugge: fischio d’inizio ore 21!

20:50

Manca pochissimo all'inizio del match

Dieci minuti e si parte a San Siro.

20:42

Akanji: "L'obiettivo è finire nelle prime otto"

"La partita è molto importante, l'obiettivo è finire nelle prime otto, vogliamo iniziare a vincere. Vediamo cosa succederà. Siamo molto fiduciosi sul percorso che possiamo fare" ha dichiarato il difensore dell'Inter alla vigilia del match.

20:28

Momenti di tensione in metro

Attimi di preoccupazione, oggi pomeriggio alla fermata di Milano M1 Cadorna, per le intemperanze dei tifosi del Brugge in occasione della partita di Champions con l'Inter. Nel corso del passaggio nel mezzanino, scortati come sempre dagli agenti, è stato danneggiato un neon. Anche la Linea M2 è molto rallentata dopo un atto vandalico: alcuni tifosi hanno danneggiato le porte di un treno, costringendo a farlo rientrare in deposito. I tifosi si stavano recando a Lotto per poi proseguire a piedi, sempre scortati, fino all'ingresso ospiti dello stadio di San Siro.

20:14

I numeri delle due squadre in Champions

Le statistiche di Inter e Brugge in Europa.

20:03

L'arbitro della partita

Il norvegese Rohit Saggi è stato designato dall'Uefa per dirigere Inter-Club Bruges. Assistenti Anders Olav Dale e Ole Andreas Haukåsen, quarto ufficiale Sigurd Kringstad, al Var lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, Avar Cesar Soto Grado.

19:50

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. 

BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Spileers, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi.

19:42

Le parole di Chivu alla vigilia

"Non ci sono soldi che ti consentono di comprare un trofeo come la Champions League" le parole dell'allenatore dell'Inter in conferenza stampa. "Noi dobbiamo ragionare in base alle partite da affrontare ogni tre giorni, alle aspettative dei calciatori. Ma io non parlo mai di prime o seconde linee, ma siamo un gruppo che ti consentono di cambiare le partite e fare la differenza grazie ai 5 cambi. Siccome questo gruppo è solido capisce quanto siamo tutti importanti, perchè la stagione e lunga e c'è bisogno di energia", ha aggiunto il tecnico nerazzurro. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

19:30

Inter-Brugge: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Allenatore: Chivu.

A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Bovio, Pavard, Spence, Carlos Augusto, Luis Henrique, Calhanoglu, Mkhitaryan, Sucic, Bonny, Esposito.

BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee Han-Beom, Seys; Vetlesen, Potts; Carlos Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. Allenatore: Leko.

A disposizione: Vanden Driessche, Jackers, Coulibaly, Spileers, Siquet, Audoor, Tsawa, Lemarechal, Mike, Diakhon, Vasovic, Vermant.

Stadio Giuseppe Meazza, Milano. 

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