Inter-Brugge, diretta Champions: formazioni e risultato in tempo reale. Chivu per la prima gioia in Europa

20:50
Manca pochissimo all'inizio del match
Dieci minuti e si parte a San Siro.
20:42
Akanji: "L'obiettivo è finire nelle prime otto"
"La partita è molto importante, l'obiettivo è finire nelle prime otto, vogliamo iniziare a vincere. Vediamo cosa succederà. Siamo molto fiduciosi sul percorso che possiamo fare" ha dichiarato il difensore dell'Inter alla vigilia del match.
20:28
Momenti di tensione in metro
Attimi di preoccupazione, oggi pomeriggio alla fermata di Milano M1 Cadorna, per le intemperanze dei tifosi del Brugge in occasione della partita di Champions con l'Inter. Nel corso del passaggio nel mezzanino, scortati come sempre dagli agenti, è stato danneggiato un neon. Anche la Linea M2 è molto rallentata dopo un atto vandalico: alcuni tifosi hanno danneggiato le porte di un treno, costringendo a farlo rientrare in deposito. I tifosi si stavano recando a Lotto per poi proseguire a piedi, sempre scortati, fino all'ingresso ospiti dello stadio di San Siro.
20:14
I numeri delle due squadre in Champions
Le statistiche di Inter e Brugge in Europa.
20:03
L'arbitro della partita
Il norvegese Rohit Saggi è stato designato dall'Uefa per dirigere Inter-Club Bruges. Assistenti Anders Olav Dale e Ole Andreas Haukåsen, quarto ufficiale Sigurd Kringstad, al Var lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, Avar Cesar Soto Grado.
19:50
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram.
BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Spileers, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi.
19:42
Le parole di Chivu alla vigilia
"Non ci sono soldi che ti consentono di comprare un trofeo come la Champions League" le parole dell'allenatore dell'Inter in conferenza stampa. "Noi dobbiamo ragionare in base alle partite da affrontare ogni tre giorni, alle aspettative dei calciatori. Ma io non parlo mai di prime o seconde linee, ma siamo un gruppo che ti consentono di cambiare le partite e fare la differenza grazie ai 5 cambi. Siccome questo gruppo è solido capisce quanto siamo tutti importanti, perchè la stagione e lunga e c'è bisogno di energia", ha aggiunto il tecnico nerazzurro. LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO
19:30
Inter-Brugge: le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Bovio, Pavard, Spence, Carlos Augusto, Luis Henrique, Calhanoglu, Mkhitaryan, Sucic, Bonny, Esposito.
BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee Han-Beom, Seys; Vetlesen, Potts; Carlos Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. Allenatore: Leko.
A disposizione: Vanden Driessche, Jackers, Coulibaly, Spileers, Siquet, Audoor, Tsawa, Lemarechal, Mike, Diakhon, Vasovic, Vermant.
Stadio Giuseppe Meazza, Milano.