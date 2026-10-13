Van Bronckhorst: "Como come Barcellona, è una storia da favola. Può mettere in difficoltà chiunque"
Profondamente affascinato dalla favola del Como, il tecnico del Feyenoord Giovanni van Bronckhorst affronta la squadra lariana domani in Campions League al De Kuip di Rotterdam: "Il Como non è al livello del Barcellona, ma il modo in cui gioca è simile. Quando hanno la palla, cercano di creare occasioni attraverso il posizionamento. Sono a loro agio con il pallone tra i piedi e hanno giocatori che, se lasciati liberi, possono fare la differenza". Con Fabregas condivide il passato da giocatore anche se i loro destini non si sono incrociati per un soffio. Ad agosto 2003 van Bronckhorst lasciava Londra per trasferirsi in prestito al Barcellona, e poche settimane dopo, a settembre 2003, il sedicenne Cesc Fàbregas faceva il percorso inverso arrivando a parametro zero dalle giovanili blaugrana per legarsi all'Arsenal di Arsène Wenger.
Le parole di Van Bronckhorst
Fu proprio per questo motivo che i due non condivisero nemmeno un giorno di allenamento. Il cammino del Como ha impressionato profondamente Van Bronckhorst. Il club è passato dalla Serie D fino alla Serie A, approdando al grande palcoscenico europeo: "I passi in avanti che hanno fatto negli ultimi anni non si vedono quasi da nessuna parte nel calcio moderno", ha dichiarato il tecnico. "Forse il Wrexham, se riuscirà a fare il salto in Premier League. Sono storie da favola. Inoltre, il Como ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, il che la dice lunga sulle qualità della squadra".
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