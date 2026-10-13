Van Bronckhorst: "Como come Barcellona, è una storia da favola. Può mettere in difficoltà chiunque"

Profondamente affascinato dalla favola del Como, il tecnico del Feyenoord Giovanni van Bronckhorst affronta la squadra lariana domani in Campions League al De Kuip di Rotterdam: "Il Como non è al livello del Barcellona, ma il modo in cui gioca è simile. Quando hanno la palla, cercano di creare occasioni attraverso il posizionamento. Sono a loro agio con il pallone tra i piedi e hanno giocatori che, se lasciati liberi, possono fare la differenza". Con Fabregas condivide il passato da giocatore anche se i loro destini non si sono incrociati per un soffio. Ad agosto 2003 van Bronckhorst lasciava Londra per trasferirsi in prestito al Barcellona, e poche settimane dopo, a settembre 2003, il sedicenne Cesc Fàbregas faceva il percorso inverso arrivando a parametro zero dalle giovanili blaugrana per legarsi all'Arsenal di Arsène Wenger.