Secondo ko europeo consecutivo per il Napoli, che al Madrigal si arrende per 3-1 alla rimonta del Villarreal. Al vantaggio di Rrahmani all'8' minuto, la formazione di Perez risponde con Mikautadze al 23', per poi ringraziare il clamoroso abbaglio di Politano, che al 26' serve a Mourino la palla del 2-1 su un piatto d'argento. Come già in occasione del ko all'esordio contro l'Arsenal, gli uomini di Allegri - reduci dal successo in campionato sul Frosinone - disputano a tratti una buona gara che ha visto gli azzurri passare meritatamente in vantaggio e sfiorare la rete del 2-2, salvo poi arrendersi al tris di Oluwaseyi che all'86' ha chiuso definitivamente i conti. Il calendario mette ora in programma il ritorno in campionato contro il Venezia: appuntamento sabato 17 al Penzo. A seguire, il terzo round di Champions con il Bodo Glimt atteso martedì 20 al Maradona. Poi, la sfida interna contro la Roma di sabato 24. Il ko del Napoli si somma alla disfatta dell'altra italiana in gara, con l'Inter che a San Siro si è arresa al Brugge dell'ex Sommer.