Crollo Napoli, Allegri ne prende tre dal Villarreal. Poker Barça, ok Atletico. Incredibile Bayern!
Secondo ko europeo consecutivo per il Napoli, che al Madrigal si arrende per 3-1 alla rimonta del Villarreal. Al vantaggio di Rrahmani all'8' minuto, la formazione di Perez risponde con Mikautadze al 23', per poi ringraziare il clamoroso abbaglio di Politano, che al 26' serve a Mourino la palla del 2-1 su un piatto d'argento. Come già in occasione del ko all'esordio contro l'Arsenal, gli uomini di Allegri - reduci dal successo in campionato sul Frosinone - disputano a tratti una buona gara che ha visto gli azzurri passare meritatamente in vantaggio e sfiorare la rete del 2-2, salvo poi arrendersi al tris di Oluwaseyi che all'86' ha chiuso definitivamente i conti. Il calendario mette ora in programma il ritorno in campionato contro il Venezia: appuntamento sabato 17 al Penzo. A seguire, il terzo round di Champions con il Bodo Glimt atteso martedì 20 al Maradona. Poi, la sfida interna contro la Roma di sabato 24. Il ko del Napoli si somma alla disfatta dell'altra italiana in gara, con l'Inter che a San Siro si è arresa al Brugge dell'ex Sommer.
Villarreal-Napoli: il racconto della partita
Partenza sorprendente del Napoli che dopo una prima fase di apparente timidezza - intervallata dal cross in area di Giovane deviato in angolo dall'ex Juve Veiga - gela il Madrigal con il tap-in di Rrahmani a sbloccare le marcature all'8' minuto di gioco: tap-in seguito al colpo di testa deviato sulla traversa da Luiz Junior (coinvolto insieme alla moglie e ai figli in una rapina a mano armata subita martedì 13 ottobre nella propria abitazione). Il Villarreal non esita a rispondere con la conclusione di Mikautadze intercettata da Badiashile all'11 e ancora con il colpo di testa di Gerard Moreno che termina di poco alto sopra la traversa. Poi, è Veiga a spaventare gli ospiti con una conclusione da fuori area potente ma di poco fuori misura. Al 22', Politano serve politano Hojlund, ma la palla si infrange sull'incrocio dei pali. Dopo il raddoppio sfiorato dagli azzurri, il Sottomarino giallo affonda il colpo del pareggio con Mikautadze sfruttando il clamoroso abbaglio di Politano che nel cercare Milinkovic-Savic, al 26' serve su un piatto d'argento la rete dell'1-1 agli avversari. Trascorrono 2 giri d'orologio e i padroni di casa ribaltano il vantaggio dei partenopei con la conclusione imparabile di Mourino. Nella ripresa, Hojlund chiama in causa Luiz Junior che indovina i tempi dell'uscita. Scoccata l'ora di gioco, Di Lorenzo serve un gran pallone in area ma nessun compagno risponde presente. Nel finale, il Napoli si lancia in avanti alla ricerca del pareggio, ma all'86' Oluwaseyi chiude i conti.
L'agenda Champions del Napoli
- Napoli-Arsenal 0-1
- Villarreal-Napoli 3-1
- Napoli-Bodo/Glimt, martedì 20 ore 21
- Porto-Napoli, mercoledì 4 ore 21
- Manchester City-Napoli, martedì 24 ore 21
- Napoli-Brugge, martedì 8 ore 21
- Sabah-Napoli, mercoledì 20 ore 18:45
- Napoli-Viking, mercoledì 27 ore 21
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