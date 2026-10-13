Gulacsi shock, rapinato in casa prima di Villarreal-Napoli: la ricostruzione

Ore da incubo per Peter Gulacsi, coinvolto insieme alla moglie e ai figli in una rapina a mano armata subita martedì 13 ottobre nella propria abitazione. Il portiere del Villarreal era atteso al Madrigal per difendere i pali all’incontro con il Napoli di Max Allegri valido per la seconda giornata di Champions League. Un drammatico episodio che non ha fortunatamente conosciuto feriti, ma che ha comunque sottoposto Gulacsi e la sua famiglia a un fortissimo stress. Pertanto, Il tecnico Inigo Perez ha schierato titolare Luiz Junior, consentendo all’ex portiere del Lipsia di restare a fianco dei propri cari.