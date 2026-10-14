"Sembra una vergogna", Allegri non ci sta e alza la voce in conferenza: "È per questo!"

VILA-REAL (Spagna) - "In Champions bisogna cercare meno errori possibili. Sull'1-1 ci sono stati quattro passaggi corti senza senso nella nostra metà campo. In Europa bisogna giocare in un altro modo, siamo andati in confusione e abbiamo preso subito il 2-1". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, del tecnico del Napoli Massimiliano Allegri al termine del match - valido per il super girone di Champions League - perso sul campo del Villarreal .

L'equivoco tattico

"Nel secondo tempo ci siamo allungati. Come contro il Frosinone, non abbiamo trovato altri gol per errori di scelta. Si può perdere, ma non in questo modo. Bisogna avere più pazienza nella gestione della palla. A un certo punto ho chiesto a De Bruyne di andare in mezzo ai due a centrocampo e non ci siamo capiti", ha poi aggiunto l'ex allenatore di Juventus e Milan.

La replica a Capello

“In Italia si segna tanto, stasera Inter e Napoli hanno preso 7 gol... ma non è che non si sa più difendere?”, è la domanda rivolta da Capello ad Allegri, cui il tecnico del Napoli risponde con schiettezza: "È diventata quasi una vergogna saper difendere. I nostri difensori stasera lo hanno fatto bene, però abbiamo concesso tanti tiri da fuori area. Da inizio stagione subiamo troppo, dobbiamo trovare maggiore equilibrio. Le qualità per andare a far gol le abbiamo".