Pagelle Inter: Zielinski horror, pasticcio difesa. Con Tresoldi... Brugge Coca Cola e Mentos!

Voti e giudizi della sfida di Champions League del Meazza. I nerazzurri di Chivu dominati, notte da sogno per gli ospiti
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Alessia ScuratiAlessia Scurati

Pubblicato il 14.10.2026, 08:34

6 min

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MILANO - Tonfo Inter a San Siro nella seconda giornata di Champions League. I ragazzi di Chivu capitombolano sonoramente in casa contro il Brugge, vittorioso per 4-3, e rimangono ancora a quota zero in classifica dopo il ko della prima giornata al Bernabeu contro il Real Madrid. La tripletta di Tresoldi e la rete di Vermant regalano alla formazione belga una serata da sogno. La doppietta di Lautaro, (colpevole però di essersi divorato un gol sull'1-1) e il gol nel finale di Bonny non coprono gli orrori difensivi dei nerazzurri che dopo due giornate restano a zero punti.

Pagelle Inter

Martinez 4.5 Un altro errore decisivo in coabitazione con Akanji, ma comunque va detto che mette a segno almeno 4 parate determinanti per non peggiorare il risultato. 

Bisseck 5 È quello che combina meno danni, ma in una serata in cui ne prendi quattro, bene non fa. 

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Akanji 4 Continua il momento no: il pasticciaccio brutto in occasione del 2-1 è un’altra macchia sul suo inizio di stagione, cominciato in modo disastroso.

Bastoni 5 Spesso e volentieri le incursioni di Forbes lo trovano fuori posizione e non riesce mai a recuperare. 

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