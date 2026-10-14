Pagelle Inter: Zielinski horror, pasticcio difesa. Con Tresoldi... Brugge Coca Cola e Mentos!

MILANO - Tonfo Inter a San Siro nella seconda giornata di Champions League. I ragazzi di Chivu capitombolano sonoramente in casa contro il Brugge, vittorioso per 4-3, e rimangono ancora a quota zero in classifica dopo il ko della prima giornata al Bernabeu contro il Real Madrid. La tripletta di Tresoldi e la rete di Vermant regalano alla formazione belga una serata da sogno. La doppietta di Lautaro, (colpevole però di essersi divorato un gol sull'1-1) e il gol nel finale di Bonny non coprono gli orrori difensivi dei nerazzurri che dopo due giornate restano a zero punti.