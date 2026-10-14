Quel provino con la Juve e il tifo Milan: all'Inter l'opera di Tresoldi. E un intrigo internazionale!

"Un, dos, Tres...oldi". Un gioco di parole che viene facile soprattutto dopo i tre gol all'Inter a San Siro in una notte magica di Champions League. Non è nata una stella perché chi conosce Tresoldi sa che è capace di serate così, ma è chiaro che imporsi contro i nerazzurri in questo modo non capita tutti i giorni. Andando a rovistare un po' il suo Instagram si nota velocemente come il "3" sia un numero ricorrente nelle sue marcature: gli è successo con la Germania U21 nella gara con Malta del 30 settembre ma anche con il Club Brugge nel campionato scorso. A colpire, poi, è anche la mentalità dell'attaccante italiano con passaporto tedesco e nella prima foto pubblicata c'è scritto chiaro: "Sbagli, prova di nuovo e sbaglio meglio". Un modo per continuare a lavorare, sempre andando forte. Di 'no' in faccia ne ha presi ben 5 in Italia prima di trasferisi ad Hannover e forse anche quelli gli hanno dato la forza di migliorare.