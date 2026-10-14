Diouf spacca la faccia a Mechele in area Inter, negato rigore al Brugge. Resta in campo ridotto così

Nella disfatta Inter in Champions è passato sotto silenzio anche un incredibile episodio con protagonisti Diouf e Brandon Mechele. Nei primi minuti della ripresa l'interista ha sferrato una violenta gomitata al difensore del Club Brugge in piena area di rigore dell'Inter, poi ripartita in contropiede e con Thuram anche vicinissima a un gol che sarebbe stato palesemente viziato dall'irregolarità del compagno di squadra. Il difensore belga è rimasto a terra con il setto nasale spaccato e dopo le cure è rimasto stoicamente in campo anche dopo la frattura, continuando a lottare insieme ai compagni e venendo esaltato dal club a fine partita ("A true warrior", scriveranno i social del club). La serata milanese si è conclusa comunque con una vittoria preziosa per il Brugge, capace di imporsi per 4-3 a San Siro, ma è clamoroso come l'episodio non abbia portato al rigore per gli ospiti e a una sanzione per l'esterno di Chivu.