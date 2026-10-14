Diouf spacca la faccia a Mechele in area Inter, negato rigore al Brugge. Resta in campo ridotto così
Incredibile quanto accaduto in Champions: condotta violenta dell'interista non punita, il difensore conclude la partita da idolo dei tifosi
Nella disfatta Inter in Champions è passato sotto silenzio anche un incredibile episodio con protagonisti Diouf e Brandon Mechele. Nei primi minuti della ripresa l'interista ha sferrato una violenta gomitata al difensore del Club Brugge in piena area di rigore dell'Inter, poi ripartita in contropiede e con Thuram anche vicinissima a un gol che sarebbe stato palesemente viziato dall'irregolarità del compagno di squadra. Il difensore belga è rimasto a terra con il setto nasale spaccato e dopo le cure è rimasto stoicamente in campo anche dopo la frattura, continuando a lottare insieme ai compagni e venendo esaltato dal club a fine partita ("A true warrior", scriveranno i social del club). La serata milanese si è conclusa comunque con una vittoria preziosa per il Brugge, capace di imporsi per 4-3 a San Siro, ma è clamoroso come l'episodio non abbia portato al rigore per gli ospiti e a una sanzione per l'esterno di Chivu.
La gomitata di Andy Diouf e il naso spaccato
L’episodio si è verificato al quarantanovesimo minuto, poco dopo l’inizio della ripresa, quando il risultato era ancora fermo sull’1-1. Con il Brugge in attacco, Mechele è stato colpito da una violenta gomitata di Diouf, accusando immediatamente le conseguenze dell’impatto. Il centrale del Club Brugge è crollato a terra con la faccia tumefatta e ha iniziato a perdere sangue, costringendo l’arbitro a interrompere il gioco per consentire l’intervento dello staff medico dopo la fine dell'azione di contropiede dell'Inter. Nonostante le immagini televisive avessero mostrato chiaramente il colpo irregolare da tutte le angolazioni, non è stato preso nessun provvedimento dal direttore di gara.
Bastoni mima una carezza con Brugge a terra
Durante la pausa per le cure, le immagini hanno mostrato anche Bastoni mentre mimava sul volto di un avversario un gesto simile a una carezza, in netto contrasto con la violenza del contatto appena avvenuto. Dopo aver ricevuto le prime medicazioni, Mechele è riuscito a riprendersi e a tornare in campo. Le fotografie diffuse successivamente dal club belga hanno mostrato il naso visibilmente storto.
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