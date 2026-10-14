"Mi conosce ora?": Yamal, la risposta all'ex Juve dopo il poker Barcellona

Prima lo spettacolo in campo, poi la frecciata sui socia l. Lamine Yamal si è preso la scena nella vittoria per 4-1 del Barcellona contro il Galatasaray , illuminando la notte di Champions League con due assist, dribbling ubriacanti e giocate da autentico fuoriclasse. Una prestazione straordinaria, che gli è valsa il premio di migliore in campo. Ma il talento spagnolo non si è accontentato e, al termine della partita, ha voluto rispondere con ironia a Mario Lemina, ex centrocampista della Juventus, protagonista di una battuta nei suoi confronti alla vigilia della sfida.

La frecciata su Instagram

Tutto nasce dalle dichiarazioni di Lemina prima di Galatasaray-Barcellona. Interpellato su chi preferisse tra il compagno di squadra Leroy Sané e Lamine Yamal, l'ex bianconero aveva risposto con un sorriso: "Chi è Yamal? Io conosco solo Sané!". Una battuta pronunciata in tono scherzoso, per sostenere il proprio compagno, ma che evidentemente non è passata inosservata agli occhi del numero 10 blaugrana. E la risposta è arrivata direttamente sul terreno di gioco: Yamal ha fatto impazzire la difesa turca con accelerazioni, finte e numeri di alta scuola, confezionando anche i due assist per le reti di Fermín López e Anthony Gordon. Una prestazione da MVP, suggellata dal riconoscimento di migliore in campo. Il gioiello del Barcellona ha poi deciso di chiudere il cerchio su Instagram, pubblicando una foto con il premio ricevuto e una domanda tanto breve quanto pungente, chiaramente indirizzata a Lemina: "Mi conosce adesso?", accompagnata dall'emoji di un fantasmino. Nessun riferimento esplicito al centrocampista del Galatasaray, ma il destinatario della frecciata è apparso evidente. Una risposta ironica, arrivata dopo aver parlato soprattutto con i piedi.