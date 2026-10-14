Roma-Real Madrid, diretta Champions: formazioni e risultato in tempo reale. Mourinho sfida il passato

Dopo sette anni, la Roma torna in Champions League davanti al proprio pubblico nel match contro il Real Madrid valido per la seconda giornata della League Phase. La formazione allenata da Gasperini, nella gara d'esordio, ha ottenuto un prezioso pari in casa del Fenerbahce, grazie alla firma di Cristante che aprì le marcature. I Blancos dell'ex Mourinho (che oggi torna all'Olimpico da avversario) hanno invece avuto la meglio in casa contro l'Inter grazie alle reti di Mbappé e Valverde, prima del tentativo di Carlos Augusto di riaprire il match. Nella prossima giornata, la Roma affronterà, sempre all'Olimpico, lo Slovan Bratislava mentre il Real Madrid se la vedrà in casa contro il Lipsia.
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Roma-Real Madrid: le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka. Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. Allenatore: Gasperini
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Diomande, Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore: Mourinho
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Roma-Real: i precedenti
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Roma, un pari nell'esordio in Champions
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Dove vedere Roma-Real Madrid
Roma-Real Madrid, gara valida per il secondo turno della fase campionato di Champions League, sarà visibile in esclusiva in diretta su Prime Video a partire dalle ore 21
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Roma-Real Madrid, le probabili formazioni
ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka. Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. Allenatore: Gasperini
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Mourinho
Stadio Olimpico (Roma)