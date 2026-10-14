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Roma-Real Madrid, diretta Champions: formazioni e risultato in tempo reale. Mourinho sfida il passato

I giallorossi tornano in Europa davanti al proprio pubblico: di fronte ci saranno le Merengues del tecnico portoghese
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Pubblicato il 14.10.2026, 19:15 (Aggiornato il 14.10.2026, 20:20)

3 min

RomaReal MadridChampions League

Dopo sette anni, la Roma torna in Champions League davanti al proprio pubblico nel match contro il Real Madrid valido per la seconda giornata della League Phase. La formazione allenata da Gasperini, nella gara d'esordio, ha ottenuto un prezioso pari in casa del Fenerbahce, grazie alla firma di Cristante che aprì le marcature. I Blancos dell'ex Mourinho (che oggi torna all'Olimpico da avversario) hanno invece avuto la meglio in casa contro l'Inter grazie alle reti di Mbappé e Valverde, prima del tentativo di Carlos Augusto di riaprire il match. Nella prossima giornata, la Roma affronterà, sempre all'Olimpico, lo Slovan Bratislava mentre il Real Madrid se la vedrà in casa contro il Lipsia.

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Roma-Real Madrid: le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka. Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. Allenatore: Gasperini

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Diomande, Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore: Mourinho

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L'ex tecnico giallorosso ha presentato la sfida contro la formazione di Gasperini: "L'amore si dimentica. I romanisti sono..." LEGGI TUTTO

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Dove vedere Roma-Real Madrid

Roma-Real Madrid, gara valida per il secondo turno della fase campionato di Champions League, sarà visibile in esclusiva in diretta su Prime Video a partire dalle ore 21

19:15

Roma-Real Madrid, le probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka. Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. Allenatore: Gasperini

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Mourinho

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