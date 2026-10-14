Il Como cade in Champions, tris del Feyenoord: Diao segna e si fa male

C'è una prima volta per tutto, per le gioie e per i dolori. Dopo il poker sul Lipsia che ha inaugurato la prima storica Champions del Como, gli uomini di Fabregas cadono sul campo del Feyenoord, dove al 18' minuto passano in vantaggio con Diao salvo poi subire la rimonta firmata Zechiel (20') e Moussa (52'). Nel finale, l'autorete di Ramon sembra consegnare definitivamente i tre punti alla formazione di Van Bronckhorst, ma al 93' Douvikas riapre il match. Al triplice però fischio esultano i padroni di casa: 3-2 il finale. L'agenda europea di Fabregas mette ora in programma il ritorno al Sinigaglia, dove mercoledì 21 è atteso il Manchester United (che martedì 13 è uscito sconfitto dal Metropolitano). Prima però, la trasferta al Franchi di domenica 18.