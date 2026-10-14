Il Como cade in Champions, tris del Feyenoord: Diao segna e si fa male
C'è una prima volta per tutto, per le gioie e per i dolori. Dopo il poker sul Lipsia che ha inaugurato la prima storica Champions del Como, gli uomini di Fabregas cadono sul campo del Feyenoord, dove al 18' minuto passano in vantaggio con Diao salvo poi subire la rimonta firmata Zechiel (20') e Moussa (52'). Nel finale, l'autorete di Ramon sembra consegnare definitivamente i tre punti alla formazione di Van Bronckhorst, ma al 93' Douvikas riapre il match. Al triplice però fischio esultano i padroni di casa: 3-2 il finale. L'agenda europea di Fabregas mette ora in programma il ritorno al Sinigaglia, dove mercoledì 21 è atteso il Manchester United (che martedì 13 è uscito sconfitto dal Metropolitano). Prima però, la trasferta al Franchi di domenica 18.
Feyenoord-Como: il racconto della partita
Como subito in controllo del gioco con il Feyenoord che trova però le contro misure e ristabilisce l'equilibrio in campo. A sbloccare le marcature ci pensa però Diao, che al 18' si invola in area liberandosi per la conclusione di interno sinistro che batte Ernst. Il vantaggio dura però due giri d'orologio, poi Zechiel calcia dal limite e pareggia i conti. Non passa molto che Fabregas è costretto al primo cambio dopo l'infortunio di Diao, sosituito da Jesus Rodriguez. Scoccata la mezz'ora di gioco, Baturina chiama in causa Ernst con una conclusione dalla trequarti: il portiere tedesco para in due tempi. Allo scadere del primo tempo, è invece Read a chiamare in causa Sanchez con un sinistro dalla distanza: il portiere dei lariani risponde però presente.
Nella ripresa, i padroni casa tornano avanti al 52' grazie al mancino vincente di Moussa a finalizzare la bella ripartenza dalla corsia sinistra. Al 77', è ancora Mouss a spaventare gli ospiti servendo in area un pallone su cui Diarra non arriva per poco. Il Como torna allora attaccare con Nico Paz, che manca di poco lo specchio della porta con un sinistro dal limite. Nel finale, l'autorete di Ramon sembra consegnare definitivamente i tre punti alla formazione di Van Bronckhorst, ma al 93' Douvikas riapre il match. Al triplice fischio esulta il Feyenoord.
Le avversarie del Como in Champions
- Como-Lipsia, 4-1
- Feyernoord-Como, 3-2
- Como-Manchester United, mercoledì 21 ottobre ore 18.45
- Lens-Como, mercoledì 4 novembre ore 21
- Como-Aek Atene, martedì 24 novembre ore 21
- Betis Siviglia-Como, mercoledì 9 dicembre ore 18.45
- Como-Psg, mercoledì 20 gennaio ore 21
- Barcellona-Como, mercoledì 27 gennaio ore 21
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