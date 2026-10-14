Mourinho: “A un certo punto la Roma era morta. Endrick da loro? Impossibile”

"Penso che si possa parlare di due partite dentro una sola. Una partita in cui la Roma è stata superiore in tutti gli aspetti, tutti, e poi venti minuti in cui il Real Madrid era impossibile da fermare. Sono state due partite distinte. Loro ci hanno sorpreso all’inizio con Soulé , che ha giocato più sulla fascia rispetto alle partite precedenti, creando superiorità numerica da quella parte del campo". Così Jose Mourinho commenta la trasferta all'Olimpico , dove è tornato da avversario dopo la fine del proprio ciclo a Trigoria nel gennaio 2024, ritrovando il calorosissimo abbraccio del tifo giallorosso, che per l'occasione ha esposto diversi striscioni a lui dedicati. Già reduce dal successo all'esordio in Champions contro l'altra storica ex nerazzurra, l'ex tecnico della Roma si è aggiudicato il secondo round europeo al termine di un botta e risposta in cui ad avere l'ultima parola è stato l'altro ex della serata Antonio Rudiger , a segno al 90' per il definitivo 4-3 (gli uomini di Gian Piero Gasperini conducevano per 3-1) ma senza esultare. L'agenda Champions di Mourinho prevede ora la sfida contro il Lipsia di mercoledì 21 al Bernabeu. Prima però, la gara interna contro il Siviglia in programma domenica 18. Queste le parole del tecnico al termine dell'incontro: "È stato difficile per noi controllarlo - ha dichiarato ai microfoni Amazon - . Nel secondo tempo, proprio quando eravamo più organizzati per affrontare questa difficoltà, abbiamo preso il secondo gol, che è un gol ridicolo, che non si può subire in una competizione di questo livello. Dopo, sul 3-1, magari per tutti la partita era morta, però quelli che erano morti erano i giocatori della Roma. È molto difficile giocare con questa intensità e con lo stile di gioco che hanno loro. È molto difficile. Quindi il Real Madrid ne ha approfittato".

Mourinho: "Endrick alla Roma? Impossibile"

"Certamente abbiamo fatto dei cambi. Sul 3-1, prendere il quarto o il quinto gol non avrebbe cambiato molto. Poi loro non hanno più avuto la capacità, né tattica né fisica, di accompagnare questa valanga di calcio offensivo che abbiamo prodotto. Espí ed Endrick? Di Endrick ho parlato ieri. Quando mi hanno chiesto se la Roma potesse prenderlo in prestito, ho risposto che era impossibile. Impossibile perché conosco il suo talento e so quello che può dare. Povero Hermoso, dopo settanta minuti, ovviamente lo abbiamo ammazzato".

"E poi è entrato quel ragazzo e penso che anche lui non potesse fare molto. Cosa ho detto alla fine? Niente. Abbiamo vinto e sto festeggiando. Non mi hai visto festeggiare e correre verso la Curva Nord, dove si trovavano i nostri tifosi? Verso la Sud sarebbe stato impossibile, ovviamente, per il rispetto estremo che ho nei loro confronti. Ci hanno sostenuto fino alla fine". Infine, al giornalista che ha ritenuto che abbia detto "Non mi arrendo, Mourinho non si arrende, vamos", Mourinho ha replicato: "No, no, no. Onestamente no".